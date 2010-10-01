Футбол
ЧемпионатПоявилось фото футболки сборной России на Евро-2020
Девиз домашней футболки России на Евро-2020 — «Искусство встречает спорт». Фото доступно в «твиттере» Footy Headlines. Ранее сборная России досрочно оформила путёвку в финальную часть чемпионата Европы – 2020.
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Автоматически обработаны 7043 источника, обновлено в 02:14, Вашингтон
Общество
Половине россиян хватает денег только на еду и одежду
Вести.Ru вчера в 01:53
Общество
Посольство России запросило у Госдепа информацию о задержании Билалова
Посольство России в Вашингтоне ожидает от Госдепартамента уточнения информации по поводу задержания в Майами экс-гендиректора «Курортов Северного Кавказа» и бывшего вице-президента Олимпийского комитета России Ахмеда Билалова.
РБК 02:05
Политика
Зеленский принял участие в церемонии интронизации императора Японии
Газета.Ru вчера в 02:21
Шоу-бизнес
Сменившая имидж Надежда Бабкина «омолодилась» на 20 лет
Отечественная эстрадная исполнительница, актриса и телеведущая Надежда Бабкина на странице в Instagram продемонстрировала подписчикам очередную смену имиджа.
Актуальные Новости 21 октября в 22:41
Политика
Зеленский рассчитывает на скорую встречу «нормандской четвёрки»
Украина рассчитывает на проведение встречи лидеров нормандского формата в ближайшее время, заявил глава государства Владимир Зеленский на встрече с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.
RT на русском 01:52
Политика
США пока не приняли решения по санкциям против Турции из-за С-400
Вашингтон до сих пор не принял решения относительно введения санкций против Турции за покупку российских зенитно-ракетных комплексов С-400.
REGNUM вчера в 19:50
Общество
Телефонные мошенники придумали новый способ кражи денег
Ранее в Центробанке сообщили, что мошенники с помощью технологии подмены телефонных номеров начали выдавать себя за сотрудников финансовых организаций, чтобы под видом блокировки подозрительных транзакций похищать денежные средства клиентов.
РИА Новости вчера в 23:37
Армия и оружие
Путин и Эрдоган договорились по Сирии
Владимир Путин по итогам более чем шестичасовых переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что Москва и Анкара достигли ряда соглашений по ситуации на севере Сирии.
РИА Новости вчера в 13:20
Происшествия
Появилось видео смертельной перестрелки фермеров под Ростовом
Газета.Ru вчера в 21:56
Происшествия
Российский ледокол подал сигнал бедствия у берегов Норвегии
ТАСС вчера в 02:56
Общество
Роскачество нашло плесень в аптечной ромашке
Кроме плесени, в БАДах торговых марок GreenSide и «ФармГрупп» количество аэробных микроорганизмов превысило предельно допустимый уровень, отметили в Роскачестве.
Известия 01:00
Политика
Идея Бориса Джонсона по Brexit провалилась в парламенте
Ранее Джонсон заявил, что снимет с рассмотрения законопроект о выходе страны из ЕС, если парламент в течение трех дней не поддержит предложенный правительством план действий о Brexit 31 октября.
РБК вчера в 15:14
Политика
Российско-африканский саммит в Сочи соберет глав более 40 стран
Рекордное количество глав африканских государств примут участие в саммите Россия-Африка в Сочи 23-24 октября.
Вести.Ru 21 октября в 14:57
Хоккей
Два очка Овечкина помогли «Вашингтону» победить «Калгари»
Встреча прошла на стадионе «Скоттибанк Саддлдом» в Калгари и завершилась победой гостей с результатом 5:3. К двум шайбам «Вашингтона» в матче руку приложил российский форвард Александр Овечкин.
Нева Спорт 01:11
Армия и оружие
Асад заявил Путину, что Дамаск против любого захвата своих территорий
Президент Сирии Башар Асад заявил по телефону российскому коллеге Владимиру Путину, что Дамаск выступает против любого захвата своих территорий, а в сложившейся ситуации на севере страны виноваты те, кто преследовал сепаратистские цели.
РИА Новости вчера в 15:57
Происшествия
Житель Камчатки укусил за ухо инспектора ДПС
Инспектор ДПС ГИБДД стал оформлять административное правонарушение, посадил мужчину в служебную машину, но тот не прекратил дебоширить и укусил представителя закона за ухо.
Российская газета вчера в 23:37
Кино
Минкультуры опубликовало «доску позора» российских кинематографистов
На сайте Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС) появился список проектов, получивших финансовую поддержку от государства, но не вернувших полученные средства.
КиноПоиск вчера в 11:11
Происшествия
В Ангарске водитель иномарки дважды переехал пенсионерку и скрылся
В Ангарске водитель иномарки сбил во дворе дома пенсионерку.
Дни.ру вчера в 09:14
Политика
Посол РФ в США рассказал о возвращении Марии Бутиной в Россию
Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что формальных препятствий для возвращения Марии Бутиной в Россию из США, где она отбывает наказание, нет, но могут возникнуть некоторые сложности.
Вести.Ru вчера в 19:58
Происшествия
В центре Киева прогремел взрыв. Есть погибшие
Последний достал гранату, которая взорвалась в руке. Свидетели уточняют, они услышали «звук как лопнул шарик», затем раздался взрыв.
Snob.ru 01:43
Авто
Nissan покажет концептуальную модель Nissan Ariya в Токио
Согласно японским СМИ, концепт Nissan Ariya будет представлен на автосалоне в Токио в 2019 году, хотя детали полностью электрического внедорожника остаются засекреченными.
32CARS.ru 21 октября в 23:07
Кино
Опубликован трейлер «Звездные Войны: Скайуокер. Восход»
В последней части саги зрители увидят противостояния ситхов и джедаев, а также финал истории Скайуокеров.
Газета.Ru вчера в 01:18
Армия и оружие
Лукашенко поручил проработать ответ на размещение танков США в Литве
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил госсекретарю Совета безопасности и министру обороны страны разработать и представить план по реагированию на размещение американских танков в непосредственной близости у границы государства.
Известия вчера в 14:27
Происшествия
Дочь посла Ирана нашли мертвой в Москве
РБК вчера в 05:34
Экономика
РЖД оценили скоростную магистраль из Петербурга в Нижний в ₽2,3 трлн
По подсчетам РЖД, из почти 2,3 трлн руб. суммарной стоимости проекта в 1,59 трлн руб. обойдется участок Петербург — Москва протяженностью 659 км, еще 530 млрд руб. будет стоить участок Москва — Нижний Новгород, протяженность которого составит 421 км. Еще 30,6 млрд руб. составят затраты на проектирование петербуржского участка.
РБК вчера в 23:59
Общество
В Москве госпитализировали Елену Малышеву
Елену Малышеву госпитализировали в Москве. Об этом телеведущая сообщила в Instagram.
РИА Новости 01:39
Происшествия
Временные дамбы построены на месте гибели людей в Красноярском крае
На месте прорыва дамб в Красноярском крае, в результате которого погибли люди, были построены временные заграждения, передает РИА "Новости" со ссылкой на МЧС.
Газета.Ru вчера в 23:33
Хоккей
СКА проиграл «Нефтехимику» и потерпел четвертое поражение подряд
Спорт-Экспресс вчера в 15:20
Гаджеты
Xiaomi выпустила гигантский потолочный светильник
Компания Xiaomi начала принимать предварительные заказы на новые потолочные светильники, которые, по заявлению разработчиков, откроют новую эру интеллектуального освещения во всем доме.
iXBT.com вчера в 03:55