Футбол

ЧемпионатЧемпионатПоявилось фото футболки сборной России на Евро-2020

В Сети появилось фото новой эксклюзивной футболки национальной команды России на чемпионат Европы – 2020, сообщает Footy Headlines. Новая домашняя форма от компании аdidas получила высокий воротник и манжеты с широким рукавом.
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Появилось фото футболки сборной России на Евро-2020

Чемпионат01:31

В сети появилось фото футболки сборной России на Евро-2020

Sport24.ru02:17

В интернете опубликовано фото футболки сборной России на Евро-2020

Спорт-Экспресс02:24

Источник: новая форма сборной России на Евро-2020. ФОТО

Sport.ru02:59

В сети появилось фото игровой формы сборной России на Евро-2020

Матч ТВ01:45

В сети появилось фото игровой формы сборной России на Евро-2020

Sportbox.RU01:45

Появилось фото формы сборной России на Евро-2020

Metaratings02:08
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