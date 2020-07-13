Ефремов пытался откупиться от инспектора ДПС после смертельной аварии
Смотрите также
Адвокаты Сафронова рассказали детали позиции ФСБ по делу о госизмене
Дуда переизбран президентом Польши на второй срок
Режим карантина из-за коронавируса в Казахстане продлят до 2 августа
Kia раскрыла салон нового Carnival, который появится в России
Адвокат Ефремова оценил видео разговора актера с полицейским после ДТП
Банк России не планирует проводить деноминацию рубля
Американскую актрису Наю Риверу нашли мертвой в озере
Бывшая теща обвинила Андрея Аршавина в отцовстве напоказ
В Новосибирске в результате обрушения перекрытий в доме погиб человек
Рабочие устроили погром на Амурской ГПЗ из-за задержки зарплаты
Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты
Хабаровск снова митингует из-за Фургала
В Сирии задержали боевиков, собиравших сведения о российских объектах
Наталья Фриске надела платье сестры и спела ее песню
В ВОЗ назвали четыре сценария распространения коронавируса в мире
Путин заявил о возможности решить жилищный вопрос в РФ
Минкульт отменил запрет на работу кинотеатров
Видео стрельб штурмовиков Су-25СМ3 ВКС России появилось в Сети
В Сирии задержали боевиков, собиравших сведения о российских объектах
В ЛДПР определились с кандидатами на пост врио главы Хабаровского края
Путин заявил о возможности решить жилищный вопрос в РФ
В РФ с 15 июля отменят обязательную изоляцию для въезжающих
В России предупредили о возможном закрытии четверти торговых центров
ФСБ предъявила обвинение в госизмене журналисту Сафронову
Банк России не планирует проводить деноминацию рубля
Рогозин заявил о готовности космонавтов летать на кораблях Илона Маска
Глава МИД Украины назвал закрепление статуса Донбасса неприемлемым
Собчак обратилась в СКР с заявлением о нападении в монастыре на Урале
В ВОЗ назвали четыре сценария распространения коронавируса в мире
Ранее сообщалось, что московские следователи уже окончили расследование громкого уголовного дела о смертельной аварии на Садовом кольце, в ходе которой автомобиль актера Михаила Ефремова выехал на встречную полосу и протаранил фургон под управлением 57-летнего курьера Сергея Захарова.В источнике
Подробнее о событии