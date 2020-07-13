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Российская газетаРоссийская газета

Ефремов пытался откупиться от инспектора ДПС после смертельной аварии

Ранее сообщалось, что московские следователи уже окончили расследование громкого уголовного дела о смертельной аварии на Садовом кольце, в ходе которой автомобиль актера Михаила Ефремова выехал на встречную полосу и протаранил фургон под управлением 57-летнего курьера Сергея Захарова.В источнике
Подробнее о событии

Ефремов пытался дать взятку инспектору после ДТП

Вести.Ruвчера в 15:45

Как Ефремов пробовал откупиться после смертельного ДТП сняли на видео

Газета.Ruвчера в 16:21

Ефремов пытался откупиться от инспектора ДПС после смертельной аварии

Российская газетавчера в 13:07

Стало известно о попытках Ефремова откупиться от инспектора после ДТП

REGNUMвчера в 15:14

Скабеева показала видео, как Ефремов пытался откупиться после ДТП

Московский Комсомолецвчера в 13:15

«Я вам заплачу»: разговор Ефремова с полицейским после ДТП попал на видео

РИА Новостивчера в 15:01

Опубликовано видео медосвидетельствования Ефремова после смертельного ДТП

Lenta.ruвчера в 14:00
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Адвокаты Сафронова рассказали детали позиции ФСБ по делу о госизмене

Основная информация из бесед адвокатов Сафронова с журналистами: Специалисты института криминалистики ФСБ не обнаружили сведений, содержащих государственную тайну, а журналистских публикациях Сафронова, передает "РИА Новости" слова адвоката Ивана Павлова; ФСБ утверждает, что Сафронов использовал для шифрования сообщений программу VeraCrypt, сказал Павлов.
Адвокаты Сафронова рассказали детали позиции ФСБ по делу о госизмене
Ведомостивчера в 11:56
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Трамп сравнил уровень тестирования на COVID-19 в США и в России с КНР

Американский лидер Дональд Трамп, отвечая на вопросы в ходе круглого стола в Белом доме, сравнил уровень тестирования на коронавирусную инфекцию COVID-19 в США и таких странах, как Россия, Китай и Индия.
RT на русскомвчера в 15:51
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В Сирии задержали боевиков, собиравших сведения о российских объектах

Пальмира, Сирия, 14 июля 2020, 07:23 — REGNUM Трое боевиков из экстремистской организации «Магавир ас-Саура» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) задержаны недалеко от сирийской Пальмиры после подрыва на минном поле, передаёт 14 июля РЕН-ТВ.
REGNUM00:23
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В ВОЗ назвали четыре сценария распространения коронавируса в мире

Второй сценарий зафиксирован во многих странах Европы, где были, как отметил глава ВОЗ, «масштабные вспышки», которые были взяты под контроль за счёт сильного руководства и населения, которое соблюдало меры по предотвращению распространения вируса.
RT на русскомвчера в 13:47
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Путин заявил о возможности решить жилищный вопрос в РФ

У российских властей есть исторический шанс впервые за всю историю страны кардинально решить жилищный вопрос, заявил Владимир Путин на видеосовещании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
РИА Новостивчера в 11:59
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В Приморье разрешили возобновить уличную торговлю и работу лагерей

"Как доложила руководитель территориального управления Роспотребнадзора Татьяна Детковская, эпидемиологическая ситуация в Приморье сегодня позволяет начать летнюю оздоровительную кампанию, разрешить работу непродовольственных магазинов площадью до 800 кв. м, организовать уличную торговлю", - сообщает пресс-служба.
ТАСС22:23
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Политолог объяснил, что будет, если на Украине начнется пророссийское движение

Научный сотрудник российского института стратегических исследований Олег Неменский заявил, что на настоящее время представителей пророссийского движения на Украине ждет та же участь, что и людей, которые погибли 2 мая в одесском Доме Профсоюзов.
Территория новостей00:04
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