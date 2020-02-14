Кино

Российская газетаРоссийская газетаПоявилось первое видео с Робертом Паттинсоном в образе Бэтмена

На vimeo-аккаунете Мэтта Ривза, постановщика предстоящего нового "Бэтмена", сегодня появилось небольшое видео теста камеры, на котором Роберт Паттинсон впервые представлен в образе супергероя.
Читать в источнике
Комментировать19

Подробнее о событии

Мэтт Ривз показал видео с Паттинсоном в костюме Бэтмена

News.ru01:19

Роберт Паттинсон примерил костюм Бэтмена

Газета.Ru04:03

Звезда «Мира Дикого запада» подразнила фанатов «Бэтмена»

REGNUM02:17

Роберт Паттинсон впервые предстал перед камерой в образе Бэтмена

Комсомольская правда01:24

Появилось первое видео с Робертом Паттинсоном в образе Бэтмена

Российская газета03:35

Паттинсон впервые появился в костюме Бэтмена

РЕН ТВ00:08

Роберт Паттинсон предстал в образе Бэтмена. Устрашающее видео

Телеканал 360°вчера в 21:11
Показать все источники
Автоматически обработано 7066 источников, обновлено в 04:24, Ашберн
Происшествия

Дело Шамсутдинова рассмотрят в общем порядке

Суд по делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье пройдет в общем порядке 20 февраля.
Газета.Ru 00:46
Футбол

«Суперлиги не будет, но есть движение в сторону закрытости ЛЧ»

Думаю, это вполне адекватные деньги за Головина, если он продолжит прогрессировать.
Известия вчера в 16:01
Футбол

Экс-президент ЦСКА рассказал, как с бывшим главой «Локомотива» заплатил по $5 тыс. судье

С Валерием Филатовым, президентом "Локомотива", сразу договорились: перед игрой даём Левникову по $5 тыс. Чтобы судил честно.
RT на русском 03:27
Технологии

Робот-курьер «Яндекса» начал доставлять посылки с маркетплейса «Беру»

На новом этапе испытаний "Роверу" поручили доставку сотрудникам "Яндекса" покупок, сделанных ими на маркетплейсе "Беру".
Вести.Ru 03:02
Армия и оружие

Турецкие военные блокируют стратегическую трассу в Сирии

Piter.tv 03:17
Общество

В России могут провести «гаражную амнистию»

В Росреестре рассчитывают, что в целом документ позволит облегчить жизнь 4,5 млн автовладельцев Минэкономразвития и Росреестр внесли в правительство РФ законопроект о так называемой "гаражной амнистии".
Газета.Ru вчера в 05:53
Происшествия

У генерала ФСБ нашелся только Lexus

ГВСУ СКР, в свою очередь, приняло меры для погашения ущерба по скандальному делу, однако смогло разыскать и арестовать только внедорожник Lexus, принадлежащий генералу.
Коммерсантъ вчера в 18:12
Интернет

Telegram ввел функцию публичного профиля для знакомств

Telegram предложил пользователям альтернативу сервисам для свиданий — теперь в мессенджере можно создать публичный профиль для знакомств и организовать встречу с людьми поблизости.
Ведомости 03:46
Игры

«МегаФон» и Теле2 запускают облачные игровые сервисы

«МегаФон» совместно с Loudplay планируют запуск системы облачного гейминга, под который уже разработаны тарифы.
Игромания.ру 03:01
Политика

Путин поручил ЦИК организовать голосование по поправкам в Конституцию

Президент России Владимир Путин распорядился начать подготовку к общероссийскому голосованию по изменениям в Конституцию.
RT на русском 04:16
Шоу-бизнес

Андрей Григорьев-Апполонов сдал ДНК-тест на отцовство

Артист сдал ДНК-тест, чтобы доказать, что ребенок Сазыкиной ему не родной.
Что происходит 12 февраля в 13:33
Происшествия

Трое мужчин изнасиловали женщину в электричке Москва-Тверь

Над женщиной до потери сознания надругались сразу трое мужчин. Днем 13 февраля в одну из больниц Москвы доставили 32-летнюю женщину.
Мосмонитор 02:05
Армия и оружие

В России создали гладкоствольный аналог винтовки армии США M16

Компания "Промтехнология" (производитель винтовок ORSIS) разработала гладкоствольный аналог американской штурмовой винтовки AR-15 (принята на вооружение ВС США как M16).
ТАСС 03:31
Армия и оружие

Эрдоган пригрозил сбивать самолёты над Идлибом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что будет сбивать все самолёты над Идлибом, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Daily Sabah.
ИжевскИнфо.РУ вчера в 01:46
Политика

Посол России в Турции сообщил об угрозах из-за событий в Идлибе

Посол России в Турции сообщил об угрозах из-за событий в Идлибе.
Piter.tv вчера в 23:23
Фигурное катание

Фигуристы Попова и Мозгов решили завершить карьеру

Российские фигуристы Бетина Попова и Сергей Мозгов, выступающие в танцах на льду, приняли решение завершить спортивную карьеру.
RT на русском 04:01
Происшествия

Количество жертв ДТП в Тамбовской области возросло до шести человек

Изначально сообщалось о пяти погибших, однако впоследствии в местных СМИ появились сведения об обнаружении тела шестой жертвы ДТП.
Вести.Ru 03:29
Происшествия

В Москве раскопали братскую могилу из 90-х

В Москве раскопали братскую могилу погибших в 90-х. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Lenta.ru 03:58
Интернет

Количество пользователей WhatsApp достигло двух миллиардов

Информация о рекордном числе пользователей системы обмена текстовыми сообщениями появилась на официальном сайте WhatsApp.
Ореанда-Новости 12 февраля в 12:50
Шоу-бизнес

Лена Ленина вышла замуж в платье за 10 миллионов

Писательница избавилась от длинных волос Лена Ленина вышла замуж за шеф-повара одного из столичных ресторанов.
WomanHit.ru 03:52
Происшествия

На даче российского прокурора нашли закопанный труп его жены

Lenta.ru вчера в 15:52
Футбол

Александр Кокорин все-таки отправится в «Сочи»

По информации «Спорта День за Днем», нападающий «Зенита» Александр Кокорин все-таки отправится в расположение «Сочи».
Спорт день за днем вчера в 07:09
Экономика

Поставки российского вина на Украину увеличились почти на 50%

В пресс-службе Минсельхоза уточнили, что в прошлом году экспорт натурального виноградного вина увеличился на 28% и в натуральном, и в денежном выражении, до 4,2 млн л и $9,5 млн (данные не учитывают торговлю со странами ЕАЭС в декабре 2019 года).
РБК 01:00
Политика

Песков опроверг сообщения о встрече Патрушева и Зеленского в Омане

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал враньем сообщения о поездке секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева в Оман и встрече там с украинским лидером Владимиром Зеленским, передает РИА Новости.
BFM.ru 04:18
Происшествия

СК запросил у Канады материалы по убийству детей в Ейске в 1942 году

Следственный комитет России попросил Канаду предоставить материалы уголовных дел в отношении Гельмута Оберлендера, который подозревается в причастности к массовому убийству детдомовцев в Ейске в 1942 году.
RT на русском 01:29
Происшествия

В анализах арестованного боксера Кушиташвили обнаружили кокаин

Интерфакс 03:51
Политика

Внук Назарбаева попросил политического убежища в Великобритании

Внук первого президента и лидера (елбасы) Казахстана Нурсултана Назарбаева 29-летний Айсултан Назарбаев попросил у властей Великобритании политического убежища.
РБК вчера в 05:29
Общество

Витренко намерен отсудить у «Нафтогаза» премию за сделку с Газпромом

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко не собирается отказываться от обещанной ему премии за победу в споре с российской компанией Газпром в Стокгольмском арбитраже, выплату которой, по его словам, компания задержала.
REGNUM 03:09
Космос

Орбиты помогли разграничить коричневые карлики и теплые юпитеры

Астрономы выяснили, что коричневые карлики и теплые юпитеры — принципиально разные классы объектов, даже несмотря на близкие массы.
N+1 12 февраля в 02:26
Экономика

«Автодор» хочет построить трассу Москва-Казань за счет частных средств

РИА Новости вчера в 10:30
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Роберт Паттинсон
Британский актёр
Английский актёр театра, кино и телевидения, фотомодель и музыкант. Мировую известность ему принесла роль Эдварда Каллена в серии фильмов «Сумерки».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Мэтт Ривз
Американский кинорежиссёр
Американский режиссёр, сценарист и продюсер.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное