Кино
Российская газетаПоявилось первое видео с Робертом Паттинсоном в образе Бэтмена
На vimeo-аккаунете Мэтта Ривза, постановщика предстоящего нового "Бэтмена", сегодня появилось небольшое видео теста камеры, на котором Роберт Паттинсон впервые представлен в образе супергероя.
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Происшествия
Дело Шамсутдинова рассмотрят в общем порядке
Суд по делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье пройдет в общем порядке 20 февраля.
Футбол
«Суперлиги не будет, но есть движение в сторону закрытости ЛЧ»
Думаю, это вполне адекватные деньги за Головина, если он продолжит прогрессировать.
Футбол
Экс-президент ЦСКА рассказал, как с бывшим главой «Локомотива» заплатил по $5 тыс. судье
С Валерием Филатовым, президентом "Локомотива", сразу договорились: перед игрой даём Левникову по $5 тыс. Чтобы судил честно.
Технологии
Робот-курьер «Яндекса» начал доставлять посылки с маркетплейса «Беру»
На новом этапе испытаний "Роверу" поручили доставку сотрудникам "Яндекса" покупок, сделанных ими на маркетплейсе "Беру".
Общество
В России могут провести «гаражную амнистию»
В Росреестре рассчитывают, что в целом документ позволит облегчить жизнь 4,5 млн автовладельцев Минэкономразвития и Росреестр внесли в правительство РФ законопроект о так называемой "гаражной амнистии".
Происшествия
У генерала ФСБ нашелся только Lexus
ГВСУ СКР, в свою очередь, приняло меры для погашения ущерба по скандальному делу, однако смогло разыскать и арестовать только внедорожник Lexus, принадлежащий генералу.
Интернет
Telegram ввел функцию публичного профиля для знакомств
Telegram предложил пользователям альтернативу сервисам для свиданий — теперь в мессенджере можно создать публичный профиль для знакомств и организовать встречу с людьми поблизости.
Игры
«МегаФон» и Теле2 запускают облачные игровые сервисы
«МегаФон» совместно с Loudplay планируют запуск системы облачного гейминга, под который уже разработаны тарифы.
Политика
Путин поручил ЦИК организовать голосование по поправкам в Конституцию
Президент России Владимир Путин распорядился начать подготовку к общероссийскому голосованию по изменениям в Конституцию.
Шоу-бизнес
Андрей Григорьев-Апполонов сдал ДНК-тест на отцовство
Артист сдал ДНК-тест, чтобы доказать, что ребенок Сазыкиной ему не родной.
Происшествия
Трое мужчин изнасиловали женщину в электричке Москва-Тверь
Над женщиной до потери сознания надругались сразу трое мужчин. Днем 13 февраля в одну из больниц Москвы доставили 32-летнюю женщину.
Армия и оружие
В России создали гладкоствольный аналог винтовки армии США M16
Компания "Промтехнология" (производитель винтовок ORSIS) разработала гладкоствольный аналог американской штурмовой винтовки AR-15 (принята на вооружение ВС США как M16).
Армия и оружие
Эрдоган пригрозил сбивать самолёты над Идлибом
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что будет сбивать все самолёты над Идлибом, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Daily Sabah.
Политика
Посол России в Турции сообщил об угрозах из-за событий в Идлибе
Посол России в Турции сообщил об угрозах из-за событий в Идлибе.
Фигурное катание
Фигуристы Попова и Мозгов решили завершить карьеру
Российские фигуристы Бетина Попова и Сергей Мозгов, выступающие в танцах на льду, приняли решение завершить спортивную карьеру.
Происшествия
Количество жертв ДТП в Тамбовской области возросло до шести человек
Изначально сообщалось о пяти погибших, однако впоследствии в местных СМИ появились сведения об обнаружении тела шестой жертвы ДТП.
Происшествия
В Москве раскопали братскую могилу из 90-х
В Москве раскопали братскую могилу погибших в 90-х. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Интернет
Количество пользователей WhatsApp достигло двух миллиардов
Информация о рекордном числе пользователей системы обмена текстовыми сообщениями появилась на официальном сайте WhatsApp.
Шоу-бизнес
Лена Ленина вышла замуж в платье за 10 миллионов
Писательница избавилась от длинных волос Лена Ленина вышла замуж за шеф-повара одного из столичных ресторанов.
Происшествия
На даче российского прокурора нашли закопанный труп его жены
Футбол
Александр Кокорин все-таки отправится в «Сочи»
По информации «Спорта День за Днем», нападающий «Зенита» Александр Кокорин все-таки отправится в расположение «Сочи».
Экономика
Поставки российского вина на Украину увеличились почти на 50%
В пресс-службе Минсельхоза уточнили, что в прошлом году экспорт натурального виноградного вина увеличился на 28% и в натуральном, и в денежном выражении, до 4,2 млн л и $9,5 млн (данные не учитывают торговлю со странами ЕАЭС в декабре 2019 года).
Политика
Песков опроверг сообщения о встрече Патрушева и Зеленского в Омане
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал враньем сообщения о поездке секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева в Оман и встрече там с украинским лидером Владимиром Зеленским, передает РИА Новости.
Происшествия
СК запросил у Канады материалы по убийству детей в Ейске в 1942 году
Следственный комитет России попросил Канаду предоставить материалы уголовных дел в отношении Гельмута Оберлендера, который подозревается в причастности к массовому убийству детдомовцев в Ейске в 1942 году.
Политика
Внук Назарбаева попросил политического убежища в Великобритании
Внук первого президента и лидера (елбасы) Казахстана Нурсултана Назарбаева 29-летний Айсултан Назарбаев попросил у властей Великобритании политического убежища.
Общество
Витренко намерен отсудить у «Нафтогаза» премию за сделку с Газпромом
Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко не собирается отказываться от обещанной ему премии за победу в споре с российской компанией Газпром в Стокгольмском арбитраже, выплату которой, по его словам, компания задержала.
Космос
Орбиты помогли разграничить коричневые карлики и теплые юпитеры
Астрономы выяснили, что коричневые карлики и теплые юпитеры — принципиально разные классы объектов, даже несмотря на близкие массы.
Экономика