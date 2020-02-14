Кино

Российская газетаРоссийская газетаПоявилось первое видео с Робертом Паттинсоном в образе Бэтмена

На vimeo-аккаунете Мэтта Ривза, постановщика предстоящего нового "Бэтмена", сегодня появилось небольшое видео теста камеры, на котором Роберт Паттинсон впервые представлен в образе супергероя.
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В Сети появились первые кадры с Бэтменом в новом костюме

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Комсомольская правда01:24

Мэтт Ривз показал видео с Паттинсоном в костюме Бэтмена

News.ru01:19

Появилось первое видео с Робертом Паттинсоном в образе Бэтмена

Российская газета03:35
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