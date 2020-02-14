Кино
Российская газетаПоявилось первое видео с Робертом Паттинсоном в образе Бэтмена
На vimeo-аккаунете Мэтта Ривза, постановщика предстоящего нового "Бэтмена", сегодня появилось небольшое видео теста камеры, на котором Роберт Паттинсон впервые представлен в образе супергероя.
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Шоу-бизнес
Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса
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Рубль умеренно укрепился к доллару и евро в начале торгов
Первые сделки по доллару прошли на ЕТС по 63,54-63,65 руб. По итогам первой минуты торгов курс американской валюты оказался на отметке 63,6 руб. — это на 3,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущей торговой сессии.
Происшествия
В Челябинске возник крупный пожар в производственном цехе
В Челябинске загорелся цех по производству пластиковой посуды, площадь пожара достигла 2 тыс. кв. м. В МЧС информация о возгорании поступила в 10.34 по московскому времени.
Гаджеты
Google слила информацию об Android 11
В основном же, Google призывает разработчиков обратить внимание на три главных постулата Android 11.
Происшествия
Роспотребнадзор посчитал сбежавших из-под карантина в Петербурге
Петербургскую инфекционную больницу Боткина покинули всего четыре пациента, которых изолировали с подозрением на коронавирус Covid-19, двоих убедили вернуться на карантин, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
Культура
Фёдор Добронравов опроверг слухи о конфликте с Анатолием Васильевым
Фёдор Добронравов прокомментировал слухи о конфликте между ним и Анатолием Васильевым во время съёмок сериала «Сваты».
Политика
Лукашенко объяснил решение Минска закупать нефть не только в России
Белоруссия продолжит закупать нефть в других странах, даже если она будет дороже российской, чтобы «не стоять на коленях» каждый год.
Политика
Путин обсудил с членами Совбеза РФ ситуацию в Идлибе и коронавирус
По словам Пескова, президент и члены Совбеза обсудили напряженную обстановку в сирийской провинции Идлиб, которая вызвана активностью террористов, находящихся в регионе.
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в Тамбовской области
Пять человек погибли в ДТП в Тамбовской области утром 14 февраля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.
Происшествия
Мать брошенного у метро в Москве младенца объяснила свой поступок
Следственный комитет опубликовал видео допроса женщины, бросившей своего ребенка у станции московского метро "Парк Победы".
Авто
Hyundai показала тизер нового электрокара Prophecy
Официальная премьера нового электромобиля Hyundai Prophecy состоится уже через пару недель в рамках Женевского автосалона, двери которого откроются для СМИ уже 3 марта.
Космос
Мимо Земли пролетел астероид с собственным спутником
В конце января мимо Земли пролетел необычный астероид, обладающий собственным спутником.
Общество
Ученые зафиксировали в Антарктике рекордно высокую температуру
Ученые из Бразилии впервые в истории зафиксировали в Антарктике температуру воздуха на уровне плюс 20,75 градуса по Цельсию (68 градусов по Фаренгейту).
Общество
Мать петрозаводской школьницы прокомментировала инцидент с директором
Мать петрозаводской школьницы, которую директор образовательного учреждения отчитала из-за внешнего вида, рассказала об инциденте.
Происшествия
Оставленных отцом в Шереметьево детей передали родной матери
Общество
Кардиолог рассказал о способе снижения давления за 15 минут
Директор Центра профилактической и спортивной медицины в Техническом университете Мюнхена, член научно-консультативного совета Немецкого фонда сердца кардиолог Мартин Холле пояснил, какие способы помогут снизить давление без использования лекарств.
Биатлон
IBU выпустил заявление по поводу дела Устюгова
Международный союз биатлонистов (IBU) опубликовал на своем сайте заявление Biathlon Integrity Unit (BIU) - независимого органа по борьбе с негативными явлениями в биатлоне, аналогичного действующему в легкой атлетике Athletic Integrity Unit.
Здоровье
В Китае нашли действенный способ лечения коронавируса
Переливание плазмы выздоровевших от пневмонии, вызванной коронавирусом COVID-19, доказало свою эффективность для лечения зараженных пациентов.
Общество
В Кремле прокомментировали фотографии застолья с убийцей Немцова
Политика
Дерипаска прокомментировал статью FT о причастности к отмыванию денег
Ранее Financial Times опубликовало статью, к которой приложило скан ответа OFAC (управление по контролю за иностранными активами Минфина США) адвокатам Дерипаски.
Армия и оружие
Дамаск снова подвергся ракетному удару
Киберспорт
В Epic Games Store бесплатно раздают Kingdom Come: Deliverance и Aztez
Авто
Представлен 2700-сильный катер в стиле Mercedes-Benz G-Class
Суммарная отдача моторов составляет 2700 лошадиных сил, что позволяет катеру развивать скорость до 129 километров в час.
Общество
Третьяковка ответила на сообщения о дезинфекции из-за коронавируса
Как сообщал Telegram-канал, из-за риска распространения нового коронавируса и обилия туристов из Китая в Третьяковской галерее якобы планировалось провести полную дезинфекцию.
Общество
Найден отец ребёнка школьницы, якобы беременной от 10-летнего мальчика
Политика
Офис Зеленского обратится в суд из-за сообщений о встрече с Патрушевым
Офис президента Украины Владимира Зеленского обратится в суд по поводу сообщений о встрече украинского лидера с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым в Омане.