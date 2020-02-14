На vimeo-аккаунете Мэтта Ривза, постановщика предстоящего нового "Бэтмена", сегодня появилось небольшое видео теста камеры, на котором Роберт Паттинсон впервые представлен в образе супергероя.

Появилось первое видео с Робертом Паттинсоном в образе Бэтмена

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