Общество
Lenta.ruПоявилось сообщение о смерти Ким Чен Ына
О смерти Ким Чен Ына сообщили в Китае В китайской социальной сети Weibo широко разошлось сообщение от вице-директора Гонконгского телевидения HKSTV о смерти главы Северной Кореи Ким Чен Ына. По его словам, о смерти лидера КНДР сообщил «очень солидный источник».
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Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын умер или находится в «вегетативном» состоянии, сообщают мировые СМИ, в частности, The New York Post, со ссылкой сразу на несколько источников.Коммерсантъ16:41
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Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 18:59, Ашберн
Политика
Путин подписал закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны
Президент Владимир Путин подписал закон о переносе со 2 на 3 сентября Дня окончания Второй мировой войны.
Ведомости вчера в 05:51
Общество
Уткин заявил о поражении Соловьева
Известный журналист Василий Уткин отреагировал на угрозы со стороны телеведущего Владимира Соловьева.
ProstoProSport вчера в 13:16
Шоу-бизнес
Главред Glamour объяснила лишение Тодоренко звания «Женщина года»
Главный редактор журнала Glamour Иляна Эрднеева объяснила, почему журнал не готов возвращать Регине Тодоренко звание "Женщина года" после ее заявления о том, что жертвы домашнего насилия сами несут за него ответственность.
РИА Новости 14:05
Политика
Песков прокомментировал возможность продления режима самоизоляции
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 24 апреля, прокомментировал возможность продления режима всеобщей самоизоляции в стране.
Известия вчера в 18:17
Общество
ГИБДД разъяснила правила передвижения между регионами
Российская Госавтоинспекция посоветовала при поездке на транспорте между регионами в условиях ограничений из-за коронавируса внимательно следить за оперативной информацией на официальных сайтах и иметь при себе дополнительные документы, включая справку об отсутствии вируса.
РИА Новости вчера в 10:58
Общество
Названы подмосковные города, где больше всего больных коронавирусом
Одинцово лидирует среди подмосковных городов по числу заразившихся коронавирусной инфекцией.
Life.ru 18:35
Футбол
Геннадий Орлов оценил возможность перехода Кокорина в «Рому»
Известный телекомментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» высказался о будущем форварда «Сочи» Александра Кокорина.
Спорт-Экспресс 14:23
Происшествия
В Бурятии задержан высокопоставленный чиновник за смертельное ДТП
В Бурятии правоохранители задержали известного в регионе политика за причастность к ДТП, в котором погибла несовершеннолетняя девушка.
Российская газета 09:42
Технологии
Обновление Windows удалило файлы пользователей
«Все файлы старше одной недели удаляются без уведомления или перемещаются в корзину», — поделился опытом один из пользователей Windows 10.
Evo-rus.com вчера в 07:51
Музыка
Победителем в седьмом сезоне шоу «Голос. Дети» стала Олеся Казаченко
В конце сезона звездный наставник Олеси стал лучшим среди судей проекта, ему отдали предпочтение 40% голосовавших.
NewInform вчера в 23:15
Футбол
Уткин заявил, что «Зенит» разоряет РПЛ
Известный журналист, комментатор и YouTube-блогер Василий Уткин рассказал во время прямого эфира на своем канале рассказал об отношении к санкт-петербургскому "Зениту", который неоднократно ранее называл "Империей зла".
ProstoProSport 00:48
Происшествия
В Пятигорске полицией задержан бывший мэр Лев Травнев
В Пятигорске в субботу правоохранительными органами был задержан находившийся в больнице экс-мэр Пятигорска Лев Травнев.
Коммерсантъ 13:49
Армия и оружие
В РФ оценили новый статус участников провокации в Керченском проливе
Что получили от Киева моряки ВМСУ за провокацию у берегов Крыма >> Как сообщалось, Минобороны предоставило статус участников боевых действий морякам, которые были задержаны российскими пограничниками в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.
РИА Новости Крым 12:01
Общество
Глава комитета Госдумы Калашников заразился коронавирусом
Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников сообщил, что проходит лечение от коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 07:39
Общество
Мишустин поручил разработать поэтапную отмену ограничений для бизнеса
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву разработать предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте кабмина.
Газета.Ru 13:07
Здоровье
Большинство умерших от коронавируса в Москве слишком поздно обратились в больницу
По статистике две трети умерших от коронавирусной инфекции в столице на ранней стадии заболевания не обращались к врачам.
Вести Подмосковья 22 апреля в 10:25
Политика
Лавров заявил, что Киев срывает выполнение договоренностей по Донбассу
Москва, 25 апреля 2020, 16:45 — REGNUM Киев препятствует реализации политических пунктов договоренностей «Нормандской четверки», намеченных в Париже в декабре 2019 года, заявил 25 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров телеэфире Первого канала.
REGNUM 09:45
Происшествия
Киевские медики поставили на поток продажу новорожденных в Китай
Нацполиция Украины В Киеве сотрудники одной из клиник наладили схему по торговле младенцами - новорожденных за круглую сумму переправляли в Китай.
РЕН ТВ 15:25
Происшествия
В «новой Москве» преступники ограбили коттедж чиновника Минобороны
Преступники ограбили коттедж начальника отдела развития и модернизации объектов связи Минобороны Игоря Кузнецова, находящийся в «новой Москве».
Известия 07:34
Общество
Свыше 200 тыс. человек в мире умерли от коронавируса
По состоянию на вечер субботы в мире умерли 201 502 человека, заразившихся коронавирусом COVID-19, выявлено 2 868 539 инфицированных, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.
Интерфакс 14:47
Хоккей
Фазель: России досталась не самая плохая группа на ОИ-2022
Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель выразил сомнение, что намеченный на август квалификационный турнир для отбора на ОИ-2022 состоится вовремя и оценил группу, в которую попала сборная России в основной сетке турнира.
Чемпионат 17:41
Здоровье
Дивеевский монастырь закрыли на карантин из-за коронавируса
С сегодняшнего дня Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в Нижегородской области закрыт на карантин из-за коронавируса.
Российская газета 12:55
Общество
Патриарх Кирилл направил гуманитарную помощь в итальянскую Апулию
В итальянскую область Апулия, в столице которой городе Бари находится подворье РПЦ, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил 8 тонн медицинских материалов.
Вести.Ru вчера в 17:33
Армия и оружие
Российские военные моряки получат новый универсальный нож
Российская газета 07:03
Экономика
Росстат отчитался о начавшемся сокращении реальных доходов россиян
Реальные располагаемые денежные доходы россиян в январе—марте сократились на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, следует из данных Росстата.
РБК 17:00
Здоровье
Французов потянуло к никотину после «коронавирусной» гипотезы учёных
Обычно пластыри, жвачки и другие продукты, содержащие никотин, выписывают при отказе от курения, однако несколько дней назад французские учёные выдвинули гипотезу, что это вещество может сдерживать распространение коронавируса Covid-19 в организме человека.
Евразия Daily 17:14
Происшествия
Заместитель главврача российской больницы выпала из окна
Заместитель главврача Красноярского краевого госпиталя для ветеранов войн выпала из окна своего кабинета. Об этом сообщает «ТВК Красноярск».
Lenta.ru 17:19
Общество
Умерла главный редактор «Русского радио» Юлия Ларионова
Юлия Ларионова начинала свою работу на "Русском радио" музыкальным редактором, через несколько лет стала программным директором, а в 2016 году стала главным редактором радиостанции.
ИА InterMedia 07:13