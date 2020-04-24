с чего всё началось

О смерти Ким Чен Ына сообщили в Китае В китайской социальной сети Weibo широко разошлось сообщение от вице-директора Гонконгского телевидения HKSTV о смерти главы Северной Кореи Ким Чен Ына. По его словам, о смерти лидера КНДР сообщил «очень солидный источник».

Общество Уткин заявил о поражении Соловьева Известный журналист Василий Уткин отреагировал на угрозы со стороны телеведущего Владимира Соловьева. 1K

Шоу-бизнес Главред Glamour объяснила лишение Тодоренко звания «Женщина года» Главный редактор журнала Glamour Иляна Эрднеева объяснила, почему журнал не готов возвращать Регине Тодоренко звание "Женщина года" после ее заявления о том, что жертвы домашнего насилия сами несут за него ответственность. 557

Политика Песков прокомментировал возможность продления режима самоизоляции Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 24 апреля, прокомментировал возможность продления режима всеобщей самоизоляции в стране. 1,9K

Общество ГИБДД разъяснила правила передвижения между регионами Российская Госавтоинспекция посоветовала при поездке на транспорте между регионами в условиях ограничений из-за коронавируса внимательно следить за оперативной информацией на официальных сайтах и иметь при себе дополнительные документы, включая справку об отсутствии вируса. 691

Общество Названы подмосковные города, где больше всего больных коронавирусом Одинцово лидирует среди подмосковных городов по числу заразившихся коронавирусной инфекцией.

Футбол Геннадий Орлов оценил возможность перехода Кокорина в «Рому» Известный телекомментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» высказался о будущем форварда «Сочи» Александра Кокорина.

Происшествия В Бурятии задержан высокопоставленный чиновник за смертельное ДТП В Бурятии правоохранители задержали известного в регионе политика за причастность к ДТП, в котором погибла несовершеннолетняя девушка. 19

Технологии Обновление Windows удалило файлы пользователей «Все файлы старше одной недели удаляются без уведомления или перемещаются в корзину», — поделился опытом один из пользователей Windows 10. 88

Футбол Уткин заявил, что «Зенит» разоряет РПЛ Известный журналист, комментатор и YouTube-блогер Василий Уткин рассказал во время прямого эфира на своем канале рассказал об отношении к санкт-петербургскому "Зениту", который неоднократно ранее называл "Империей зла".

Армия и оружие В РФ оценили новый статус участников провокации в Керченском проливе Что получили от Киева моряки ВМСУ за провокацию у берегов Крыма >> Как сообщалось, Минобороны предоставило статус участников боевых действий морякам, которые были задержаны российскими пограничниками в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.

Общество Глава комитета Госдумы Калашников заразился коронавирусом Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников сообщил, что проходит лечение от коронавирусной инфекции COVID-19. 2,5K

Общество Мишустин поручил разработать поэтапную отмену ограничений для бизнеса Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву разработать предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте кабмина. 1,2K

Политика Лавров заявил, что Киев срывает выполнение договоренностей по Донбассу Москва, 25 апреля 2020, 16:45 — REGNUM Киев препятствует реализации политических пунктов договоренностей «Нормандской четверки», намеченных в Париже в декабре 2019 года, заявил 25 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров телеэфире Первого канала. 17

Происшествия Киевские медики поставили на поток продажу новорожденных в Китай Нацполиция Украины В Киеве сотрудники одной из клиник наладили схему по торговле младенцами - новорожденных за круглую сумму переправляли в Китай.

Общество Свыше 200 тыс. человек в мире умерли от коронавируса По состоянию на вечер субботы в мире умерли 201 502 человека, заразившихся коронавирусом COVID-19, выявлено 2 868 539 инфицированных, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. 7

Хоккей Фазель: России досталась не самая плохая группа на ОИ-2022 Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель выразил сомнение, что намеченный на август квалификационный турнир для отбора на ОИ-2022 состоится вовремя и оценил группу, в которую попала сборная России в основной сетке турнира.

Общество Патриарх Кирилл направил гуманитарную помощь в итальянскую Апулию В итальянскую область Апулия, в столице которой городе Бари находится подворье РПЦ, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил 8 тонн медицинских материалов. 143

Экономика Росстат отчитался о начавшемся сокращении реальных доходов россиян Реальные располагаемые денежные доходы россиян в январе—марте сократились на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, следует из данных Росстата. 10

Здоровье Французов потянуло к никотину после «коронавирусной» гипотезы учёных Обычно пластыри, жвачки и другие продукты, содержащие никотин, выписывают при отказе от курения, однако несколько дней назад французские учёные выдвинули гипотезу, что это вещество может сдерживать распространение коронавируса Covid-19 в организме человека.

Происшествия Заместитель главврача российской больницы выпала из окна Заместитель главврача Красноярского краевого госпиталя для ветеранов войн выпала из окна своего кабинета. Об этом сообщает «ТВК Красноярск». 66