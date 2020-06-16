Происшествия
РБКПоявилось видео ДТП с грузовиком на трассе М-5 «Урал»
В социальных сетях появилось видео ДТП с грузовиком и пятью легковыми автомобилями на трассе М-5 «Урал» в Челябинской области. Кадры опубликовал пользователь социальной сети «ВКонтакте». На записи видно, как грузовик протаранил пять остановившихся автомобилей — четыре легковушки и грузовую машину.
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Юлия Липницкая скоро станет мамой
Вести.Ru 08:30
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Адвокат Ефремова рассказал о состоянии артиста
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После столкновения самолетов в Пулково возбудили уголовное дело
В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта после того, как два дня назад в аэропорту Пулково при подготовке к взлету столкнулись два самолета.
Коммерсантъ 13:30
Культура
В Британии скончался известный уличный кот Боб
Общественности имя рыжего пушистика стало известно благодаря его совместным уличным выступлениям с музыкантом Джеймсом Боуэном, спасшим кота тринадцать лет назад.
Комсомольская правда 14:47
Политика
Путин предложил правительству продумать новые меры поддержки экономики
Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля. Президент напомнил, что действие части ранее принятых мер поддержки закончится 1 июля.
РБК вчера в 12:45
Армия и оружие
Мисмари объяснил, с чем связаны атаки ПНС Ливии на Сирт
Новая крупная атака на позиции Ливийской национальной армии Халифы Хафтара в районе Сирта готовится террористическим Правительством национального согласия Ливии.
iReactor 11:00
Политика
Названо условие завершения «Северного потока-2»
В начале июня США запланировали расширение санкций против «Северного потока-2» и внесли соответствующий проект на рассмотрение в сенат Конгресса.
Lenta.ru 15:30
Энергетика
Республики Донбасса перестали быть Украиной для «Газпрома»
«Газпром» опубликовал отчет за первый квартал 2020 года и в отличие от все предыдущих не указал в строке «Украина» поставки газа, которые осуществляются в ЛНР и ДНР.
Евразия Daily 03:27
Игры
«Ведьмак 3» отдают бесплатно в GOG Galaxy 2.0 — раздача до 23 июня
На GOG раздают «Ведьмак 3: Дикая Охота» всем, у кого есть цифровая или дисковая версии на ПК (в Steam, EGS или GOG) или на консолях PS4 и Xbox One.
Cyber.sports.ru 10:59
Футбол
Скандировавший «Слава Украине» футболист может продолжить карьеру в России
После победы над сборной России в четвертьфинале чемпионата мира 2018 года Вида и делегат национальной команды Огнен Вукоевич записали скандальное видео, на котором прокричали "Слава Украине!".
Газета.Ru 15:10
Общество
Собянин назвал сроки отмены в Москве оставшихся ограничений
Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал отмену в столице оставшихся ограничений не ранее середины июля.
Ведомости 12:04
Культура
На Новодевичьем кладбище нашли самый дорогой памятник
Эксперты нашли самый дорогой памятник среди тех, что находятся на Новодевичьем кладбище.
Discover24 05:56
Происшествия
Обнародовано видео ссоры историка Соколова с убитой им аспиранткой
Видео ссоры обвиняемого в убийстве 63-летнего историка Олега Соколова с будущей жертвой, 24-летней аспиранткой Анастасией Ещенко было обнародовано в сети.
Газета.Ru 03:07
Здоровье
В Самарскую область привезли лекарство от коронавируса
В ближайшее время Лекарство будет доставлено в Самарскую областную клиническую больницу им. В.Д. Середавина и в Тольяттинскую горбольницу №5. - Уже с завтрашнего дня мы будем иметь возможность назначения его нашим пациентам и оценки ближайших результатов, - заявил главный врач Самарской областной клинической больницы имени В.Д. Середавина Армен Бенян 16 июня.
СитиТрафик 13:43
Общество
Ветераны смогут посмотреть парад на Красной площади без масок
Ветераны Великой Отечественной войны приедут на Красную площадь, чтобы посмотреть парад Победы, на дезинфицированном транспорте в окружении проверенных на коронавирус людей, их рассадят на трибуне через два кресла, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс 13:45
Музыка
В плагиате обвинили группу Little Big
Российскую группу Little Big обвинили в плагиате песен The Black Eyed Peas. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 04:54
Политика
Трамп подписал указ о реформе полиции
Президент США Дональд Трамп подписал во вторник исполнительный указ о реформе полиции.
ТАСС 12:50
Футбол
Тольяттинский «Акрон» получил лицензию для выступления в ФНЛ
«В соответствии с решением комиссии Российского футбольного союза (РФС) по лицензированию футбольных клубов в РФ от 16 июня нашему клубу была выдана лицензия на спортивный сезон-2020/21 в ФНЛ».
Советский спорт 14:59
Общество
«Ведомости»: школы оборудуют камерами с функцией распознавания лиц
RT на русском 04:51
Армия и оружие
Российский бронетранспортер подорвался в Сирии
Газета.Ru 06:48
Фигурное катание
Тарасова отреагировала на назначение Плющенко тренером сборной России
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на назначение двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером сборной России.
РИА Новости вчера в 04:20
Космос
В России испытали суборбитальную ракету «Вятка»
Профиль 13 июня в 11:40
Общество
Рособрнадзор уточнил требования о перчатках и масках на ЕГЭ
Непосредственно на экзамене надевать средства защиты не обязательно, заявил начальник управления организации и проведения государственной итоговой аттестации Рособрнадзора Игорь Круглинский в эфире телеканала "Россия 24".
РИА Новости 15:18
Гаджеты
AMD представила процессоры Ryzen 3000XT
Старт продаж ожидается с 7 июля. Компания AMD анонсировала три новых процессора третьего поколения для настольных компьютеров.
Деловое.ТВ 12:57
Политика
Посол Германии в США ответила на заявление Трампа о защите от России
Ранее президент США пообещал сократить численность американского контингента в ФРГ до 25 тысяч человек, если Германия не заплатит за размещение военных.
Российская газета вчера в 23:29
Хоккей
Ротенберг – о потолке зарплат: «Мы готовы к любым поворотам, создавали систему с молодыми игроками»
Вице-президент СКА и федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг в интервью радио «Зенит» рассказал как его клуб отреагировал на введение в КХЛ жесткого потолка зарплат.
Спорт БИЗНЕС Online 13:05