В социальных сетях появилось видео ДТП с грузовиком и пятью легковыми автомобилями на трассе М-5 «Урал» в Челябинской области. Кадры опубликовал пользователь социальной сети «ВКонтакте». На записи видно, как грузовик протаранил пять остановившихся автомобилей — четыре легковушки и грузовую машину.

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