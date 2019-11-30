Армия и оружие
Газета.RuПоявилось видео атаки советской «Осы» на американский Apache
В сети появилось видео, на котором советский зенитный ракетный комплекс "Оса" сбивает американский ударный вертолет AH-64 Apache. Соответствующий ролик выложил один из пользователей Twitter.
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В России вводят ГОСТ для классических автомобилей
Армия и оружие
Военная полиция РФ провела патрулирование по новому маршруту в Сирии
Военный патруль РФ впервые прошел по новому маршруту близ города Кобани на севере САР, колонна преодолела 120 километров за четыре часа.
Армия и оружие
На Украине вступил в силу закон о воинских званиях по стандартам НАТО
Украинский закон о введении новых воинских званий для сержантского и старшинского состава по стандартам НАТО опубликован в газете "Голос Украины".
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Александр Емельяненко победил Михаила Кокляева в боксёрском поединке
Боксёрский поединок бойца смешанного стиля (ММА) Александра Емельяненко и штангиста Михаила Кокляева в Москве завершился 29 ноября техническим нокаутом в первом раунде.
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Названы меры господдержки, которые спасут российский авторынок
Как восстановить былые позиции, и какие меры господдержки помогут авторынку России вновь выйти «в плюс», выяснило аналитическое агентство «АвтоСТАТ».
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Мадуро мобилизовал армию Венесуэлы
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Дети Филиппа Киркорова затмили недовольного сына Яны Рудковской
По традиции, в показе принимали участие дети главных ньюсмейкеров в отечественном шоу-бизнесе: наследники Татьяны Навки, Филиппа Киркорова, Евгения Плющенко.
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C налогового учета исчезло более четверти роскошных автомобилей
Эксперты выяснили, что количество состоящих на налоговом учете автомобилей стоимостью более 10 млн рублей сократилось на 26,5%.
Происшествия
Дело о крушении MH17 частично передали в суд в Гааге
Часть обвинительного заключения международной следственной группы по делу о крушении самолета Malaysia Airlines в Донбассе в 2014 году передана в распоряжение судей окружного суда Гааги.
Происшествия
Суд отправил под арест министра здравоохранения Ростовской области
Ленинский районный суд Ростова-на-Дону отправил под домашний арест главу областного минздрава Татьяну Быковскую, подозреваемую в превышении должностных полномочий.
Происшествия
Пропал осужденный за растрату 2 млрд экс-глава Минфина Ингушетии
Бывшего главу Минфина Ингушетии Руслана Цечоева осудили за растрату двух миллиардов рублей из бюджета. При этом задерживать его не стали.
Футбол
Моуринью пригласил болбоя «Тоттенхэма» на командный обед
Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью рассказал, что пригласил болбоя Каллума Хайнса на командный ужин перед матчем 14-го тура чемпионата Англии против «Борнмута».
Гаджеты
Смартфон Huawei P40 Pro получит систему из 8 камер
В начале 2020 года компания Huawei представит новые смартфоны. По информации источников, модель P40 Pro получит систему из 8 камер.
Футбол
Сегодня состоится жеребьевка финального этапа ЕВРО-2020
Сегодня в столице Румынии городе Бухаресте состоится официальная жеребьевка континентального соревнования по футболу.
Политика
МИД объяснил инцидент с чешской делегацией в московском аэропорту
После 10-часового ожидания в аэропорту самолету с чешской делегацией не был разрешен отлет, поэтому министр сельского хозяйства принял решение о прекращении рабочей поездки и возвращении в Прагу, сообщал ранее пресс-секретарь минсельхоза.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева считает неравный брак важной проблемой
В студии знаменитая 70-летняя артистка, которая старше своего супруга на 27 лет, призналась, что считает неравный брак важной проблемой.
Шоу-бизнес
Муж тяжело больной Анастасии Заворотнюк уехал из России
Фигурист Петр Чернышев, супруг серьезно больной актрисы Анастасии Заворотнюк уехал из России.
Спорт
НТВ обвиняет Родченкова во взломе базы данных Московской лаборатории
РУСАДА же смогло отчасти реабилитироваться в сентябре 2018-го, когда на исполкоме WADA большинством голосов было принято решение восстановить членство ведомства при двух условиях: предоставлении доступа к базе данных московской лаборатории и передачи допинг-проб российских спортсменов.
Футбол
Стал известен план расширения РПЛ до 24 команд
На совещании руководства РПЛ и представителей клубов лиги в ноябре рассмотрели варианты расширения чемпионата до 24 команд.
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Раскрыты несбывшиеся планы США по присутствию в Крыму
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Девочку, которую выгнали с чаепития, побили одноклассники
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«Нафтогаз» сообщил о проблемах с взысканием долга с «Газпрома»
Украина не везде может взыскать с "Газпрома" средства по решению Стокгольмского арбитража, заявил глава "Нафтогаза" Юрий Витренко.
Происшествия
В ДТП в Красноярском крае погибли пять человек
В Уярском районе Красноярского края произошло ДТП, жертвами которого стали пять человек.
Политика
Володин предупредил об угрозе выхода из состава Украины ряда областей
"Сложно назвать малым народом 36% граждан Украины, которые считают русский язык родным", - отметил Вячеслав Володин.
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