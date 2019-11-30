Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuПоявилось видео атаки советской «Осы» на американский Apache

В сети появилось видео, на котором советский зенитный ракетный комплекс "Оса" сбивает американский ударный вертолет AH-64 Apache. Соответствующий ролик выложил один из пользователей Twitter.
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Советская «Оса» сбила американский вертолет «Апач»

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