Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuПоявилось видео атаки советской «Осы» на американский Apache

В сети появилось видео, на котором советский зенитный ракетный комплекс "Оса" сбивает американский ударный вертолет AH-64 Apache. Соответствующий ролик выложил один из пользователей Twitter.
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Появилось видео атаки ЗРК «Оса» на американский вертолет Apache

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