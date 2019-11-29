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Газета.RuПоявилось видео атаки советской «Осы» на американский Apache
В сети появилось видео, на котором советский зенитный ракетный комплекс "Оса" сбивает американский ударный вертолет AH-64 Apache. Соответствующий ролик выложил один из пользователей Twitter.
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Встреча завершилась со счетом 2:2. Счет в матче открыл "Манчестер Сити", на 22-й минуте отличился Рахим Стерлинг.
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В стартовом матче 18 тура чемпионата России «Уфа» в Самаре переиграла местные «Крылья Советов».
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В документе есть еще много правильных идей, но поскольку над текстом работало довольно много людей и структур, вариант, опубликованный Совфедом, получился неким нагромождением — не просто нерабочим, но даже просто неграмотным с юридической точки зрения, говорит адвокат, соавтор законопроекта Мари Давтян.
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На чемпионате мира по пляжному футболу наступила пора решающих матчей.
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В субботу состоится жеребьевка Евро-2020
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