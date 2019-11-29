Армия и оружие
Газета.RuПоявилось видео атаки советской «Осы» на американский Apache
В сети появилось видео, на котором советский зенитный ракетный комплекс "Оса" сбивает американский ударный вертолет AH-64 Apache. Соответствующий ролик выложил один из пользователей Twitter.
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Культура
Светлаков рассказал Урганту о вырезанных из КВН шутках
Происшествия
Постоялец гостиницы в Москве устроил стрельбу
На севере Москвы постоялец гостиницы устроил стрельбу.
Биатлон
Швеция выиграла смешанную эстафету в Эстерсунде, Россия — 12-я
В Эстерсунде (Швеция) стартовал первый этап Кубка мира по биатлону. Программу сезона открыла одиночная смешанная эстафета.
Спорт
Россиянина Устюгова дисквалифицировали на первом этапе Кубка мира
Российский лыжник Сергей Устюгов был дисквалифицирован за фальстарт в спринте на первом этапе Кубка мира по лыжным гонкам.
Технологии
Huawei Harmony OS предрекли успех к концу 2020
Успех Huawei Harmony OS предрекли аналитики из Counterpoint Research, которые уверены, что к концу следующего года она обойдет Linux и окажется на пятой строчке самых популярных в мире, заняв 2-процентную долю.
Происшествия
В Сети появилось видео с места крушения вертолета около Абрау-Дюрсо
Издание «Кубанские новости» опубликовало видео с места падения в Краснодарском крае частного вертолета.
Политика
Володин предупредил об угрозе выхода ряда областей из состава Украины
Володин отметил, что депутат Госдумы Руслан Бальбек представляет крымских татар, а выходку украинской делегации назвал очередной демонстрацией нетерпимости представителей власти Украины к малым народам.
Политика
Эрдоган назвал дату запуска газопровода «Турецкий поток»
Энергетика
«Нафтогаз» назвал условие отказа от иска на $12 млрд к «Газпрому»
Общая сумма требований «Нафтогаза» составила порядка $12 млрд.
Единоборства
Александр Емельяненко нокаутировал Кокляева в боксерском поединке
Тяжеловес ММА Александр Емельяненко одержал свою первую победу в профессиональном боксе. Он отправил в нокаут челябинца Михаила Кокляева.
Происшествия
Виновными по делам Евромайдана признали 59 человек
По делам о беспорядках в ходе Евромайдана виновными признали 59 человек, сообщили в Генпрокуратуре Украины в ответ на запрос «Радио Свобода».
Футбол
«Зенит» победил «Спартак» в молодежном первенстве
Политика
В Apple прокомментировали обозначение Крыма в своих сервисах
Американская корпорация Apple не исключает, что пересмотрит политику обозначения оспариваемых границ в своих приложениях, заявила агентству Рейтер пресс-секретарь компании Труди Мюллер.
Общество
Движение «За права человека» учредит новую организацию 30 ноября
Ликвидированное движение «За права человека» Льва Пономарева учредит новую общественную организацию 30 ноября.
Футбол
Малком тренируется с «Коринтиансом» в Бразилии
Полузащитник «Зенита» Малком тренируется в расположении бразильского клуба «Коринтианс».
Политика
США пытаются обойти собственные санкции из-за российских С-400
Американские санкции против Дели из-за покупки у Москвы ЗРС С-400 "Триумф" несут вред оборонной промышленности США, пишет Defense News со ссылкой на сотрудника аналитического центра Observer Research Foundation Дхрува Джайшанкара.
Гаджеты
Смартфон Huawei P40 Pro получит систему из восьми камер
Как стало известно, смартфон Huawei P40 Pro получит систему из восьми камер, где основная камера будет с пятью модулями, а фронтальная получит три датчика.
Политика
Российские паспорта получили более 48 тыс. жителей ЛНР
Паспорта РФ по упрощенной схеме получили более 48 тыс. жителей ЛНР, сообщили "Интерфаксу" в Центре общественных связей министерства внутренних дел ЛНР "За 2019 год более 96000 жителей ЛНР получили паспортный документ Луганской народной республики, а более 48000 человек уже стали гражданами Российской Федерации", — указано в сообщении, которое распространило агентство.
Армия и оружие
«Кинжал» впервые испытали в Арктике
Испытания российской гиперзвуковой ракеты «Кинжал» в середине ноября впервые были проведены в Арктике.
Футбол
Въезд для россиян в страны Шенгена во время Евро-2020 могут упростить
Исполнительный директор Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мартин Каллен заявил, что российские болельщики должны будут получить шенгенскую визу по упрощённой системе для посещения матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года.
Армия и оружие
Китайское СМИ предупредило о «затаившейся» ядерной державе
Китайское издание Sohu называет Японию настоящей ядерной державой и призывает соседние с ней страны, включая Россию, быть бдительными.
Происшествия
Замглавы свердловского СК задержали по подозрению во взятке
Первого заместителя главы управления Следственного комитета по Свердловской области Михаила Бусылко и правозащитника адвокатской палаты Владимирской области задержали при получении взятки.
Финансы
Дожили: в Европе начинается пенсионный кризис
Голландская болезнь Первой жертвой пенсионного кризиса, о приближении которого неоднократно предупреждали экономисты, оказались Нидерланды.
Происшествия
В Албании завершена поисково-спасательная операция после землетрясения
Поисково-спасательная операция после землетрясения магнитудой 6,4 официально завершена в Албании.
Происшествия
Экс-министра финансов Ингушетии осудили за растрату двух миллиардов
Бывший министр финансов Ингушетии Руслан Цечоев признан виновным в нецелевом расходовании двух миллиардов рублей из федерального бюджета.
Технологии
Пользователи пожаловались на сбой в работе Twitter
Отслеживающий работу крупнейших интернет-сервисов портал Downdetecor сообщил, что пользователи разных стран пожаловались на сбой в работе социальной сети Twitter.
Футбол
Родри: «Все команды в АПЛ могут вас победить»
Полузащитник "Манчестер Сити" Родри прокомментировал предстоящий матч 14-го тура АПЛ против "Ньюкасла".
Авто
Названы изменения в России для автомобилистов с 1 декабря
Что же касается других изменений, то с декабря будет расширен перечень товаров подлежащих обязательной маркировке.