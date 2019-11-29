Армия и оружие
Газета.RuПоявилось видео атаки советской «Осы» на американский Apache
В сети появилось видео, на котором советский зенитный ракетный комплекс "Оса" сбивает американский ударный вертолет AH-64 Apache. Соответствующий ролик выложил один из пользователей Twitter.
Читать в источнике
Оценить60
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 06:36, Ашберн
Общество
Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ
Происшествия
Экс-министра финансов Ингушетии осудили за растрату двух миллиардов
Бывший министр финансов Ингушетии Руслан Цечоев признан виновным в нецелевом расходовании двух миллиардов рублей из федерального бюджета.
Кино
На экраны страны выходит фильм «Лев Яшин. Вратарь моей мечты»
Лента посвящена знаменитому советскому вратарю, обладателю «Золотого мяча» Льву Ивановичу Яшину.
Единоборства
Емельяненко победил Кокляева, нокаутировав в первом раунде боя
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко нокаутировал соотечественника пауэрлифтера Михаила Кокляева в первом раунде поединка, который прошел по правилам бокса.
Происшествия
На Урале за взятку задержан высокопоставленный руководитель СКР
В Екатеринбурге за взятку в 2 миллиона рублей задержан первый заместитель руководителя Следственного управления (СУ) СК РФ по Свердловской области Михаил Бусылко.
Армия и оружие
На Украине вступил в силу закон о воинских званиях по стандартам НАТО
Политика
Россия и Украина проводят газовые переговоры в Вене
Российские и украинские министерства энергетики и главы государственных энергетических компаний в четверг, 28 ноября, обсудили вопросы поставок российского природного газа на Украину и транзита газа в Европу, сообщило в четверг министерство энергетики России.
Происшествия
Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт
Мошенники в России открыли новый способ хищения средств с банковских карт с использованием социальной инженерии.
Происшествия
Среди пострадавших в Гааге оказались дети
Отмечается, что с семьями детей уже установили контакт.
Политика
Володин предупредил об угрозе выхода ряда областей из состава Украины
Володин отметил, что депутат Госдумы Руслан Бальбек представляет крымских татар, а выходку украинской делегации назвал очередной демонстрацией нетерпимости представителей власти Украины к малым народам.
Авто
Самый бюджетный кроссовер Toyota пользуется ажиотажным спросом
Всего за 30 дней официальные дилеры марки собрали почти 11 тысяч предзаказов на новинку и ажиотажный спрос на модель продолжает расти.
Политика
Савченко высмеяли в Сети за фотографии с дня рождения Дмитрия Гордона
Пользователи Сети высмеяли бывшего депутата Верховной рады Надежду Савченко за фотографии, сделанные на дне рождения журналиста Дмитрия Гордона.
Происшествия
Полиция установила личность устроившего теракт на Лондонском мосту
Скотленд-Ярд установил личность мужчины, устроившего теракт на Лондонском мосту. Об этом сообщила газета The Guardian.
Происшествия
Пилот погиб при падении частного вертолета на Кубани
Частный вертолет Robinson R66 разбился в субботу, 30 ноября, неподалеку от села Абрау-Дюрсо в Краснодарском крае.
Армия и оружие
В Арктике впервые испытали ракету «Кинжал»
Истребитель МиГ-31К впервые выстрелил гиперзвуковой ракетой «Кинжал» в российской Арктике по полигону Пембой, который расположен к северо-востоку от Воркуты.
Политика
Найден способ избежать санкций США из-за С-400
Санкции Вашингтона в отношении Дели из-за покупки у Москвы зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 «Триумф» навредят американской оборонной промышленности, передает Defense News заявление сотрудника аналитического центра Observer Research Foundation (Индия) Дхрува Джайшанкара.
Происшествия
В Ленобласти обнаружили безголовый скелет пенсионерки
Как отмечается, труп пенсионерки нашли на территории участка садоводства "Дружба" 28 ноября. У скелета отсутствовали череп и часть костей.
Политика
Путин высказался против замены «мамы» на «родителя №1»
Сообщается, что «Родитель №1» и «Родитель №2» вместо «мать» и «отец» применяют в документации, например, в Штатах.
Происшествия
В Москве при стрельбе в гостинице пострадал один человек
В гостинице на северо-востоке Москвы постоялец в ходе ссоры открыл стрельбу, в результате чего один человек получил ранения.
Здоровье
Всероссийская акция «против развала медицины» пройдет 30 ноября
Всероссийская акция "против развала медицины" пройдет 30 ноября в 17 регионах страны.
Шоу-бизнес
Муж Анастасии Заворотнюк покинул Россию
Муж актрисы Анастасии Заворотнюк, фигурист Пётр Чернышов на время покинул Россию.
Политика
В Apple прокомментировали обозначение Крыма в своих сервисах
Пресс-секретарь Apple Труди Мюллер заявила, что компания проводит углублённый анализ политики обозначений оспариваемых территорий в сервисах, после того как в приложении «Погода» Крым был назван российской территорией.
Кино
Премьеру «На полвека поэзии позже» отложили на неделю
Нужиньский извинился перед поклонниками, которые долго ждали фильм, — тем более что его выход уже откладывали. ("Если уж начали переносить премьеру, трудно отучиться", — пошутил он).
Политика
Парламент ДНР установил госграницу по пределам Донецкой области
Спорт
Непряева заняла третье место в гонке на 10 километров, победила Йохауг
Авто
В России названы изменения для автомобилистов с 1 декабря
В России назвали основные изменения законов и ПДД для автомобилистов с 1 декабря.
Политика
На Украине заявили о потере смысла существования страны
Украина "привязалась" к газовой трубе и забыла об истинном смысле своего существования, считает украинский журналист и медиаэксперт Алексей Молчанов.
Шоу-бизнес
Анна Хилькевич призналась, что сделала операцию по увеличению груди
Анна Хилькевич призналась, что сделала операцию по увеличению груди Ранее сама Хилькевич неоднократно говорила, что мечтает исправить свой нос, но никак не может на это решиться.
Армия и оружие
Китайское СМИ предупредило о «затаившейся» ядерной державе
Китайское издание Sohu называет Японию настоящей ядерной державой и призывает соседние с ней страны, включая Россию, быть бдительными.