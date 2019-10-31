Происшествия
УралинформбюроСК показал предполагаемого убийцу ребенка в Нарьян-Маре
Следственный комитет России опубликовал видео с участием подозреваемого в убийстве ребенка в детском саду Нарьян-Мара. Стоит напомнить, по предварительным данным, 36-летний Денис Поздеев 31 октября ворвался в детский сад "Сказка" и с ножом напал на шестилетнего воспитанника.
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Футбол
Каррера может возглавить «Удинезе»
ProstoProSport 18:33
Общество
Что изменится в жизни россиян с 1 ноября
Переход на суверенный интернет С 1 ноября вступает в силу так называемый закон о суверенном интернете, призванный, как уточняли разработчики инициативы, сформировать на территории страны дублирующую резервную инфраструктуру, которая должна помочь обеспечить бесперебойную работу российского сегмента Сети в случае возможных угроз извне или других нештатных ситуаций.
Известия вчера в 17:02
Происшествия
Машина вспыхнула при ДТП в пригороде Южно-Сахалинска
При ДТП в пригороде Южно-Сахалинска загорелся автомобиль. Это произошло сегодня утром, 1 ноября.
АСТВ 18:48
Общество
Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2»
Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2», проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
РБК вчера в 14:04
Общество
Без сомнительной муки. В России изменили ГОСТ на хлеб
Что было не так с ГОСТом Мука "общего назначения" появилась в "гостовском" хлебе в начале 2000-х годов, рассказала начальник отдела сертификации федерального "Центра оценки качества зерна" Галина Кулакова.
ТАСС 10:25
Происшествия
Директора Физического института РАН задержали в Москве
В Москве задержан директор Физического института РАН Николай Колачевский.
РБК вчера в 11:34
Экономика
«Проект» оценил состояние племянника Путина в 1,25 млрд долларов
51-летний Михаил Шеломов, сын двоюродной сестры президента Владимира Путина, владеет состоянием на 1,2 миллиарда долларов, утверждает «Проект».
Дождь вчера в 05:24
Экономика
Долговая нагрузка россиян достигла максимума
Согласно предварительным подсчетам ЦБ, на 1 октября совокупная долговая нагрузка россиян по всем видам кредитов достигла 10,6%. Это самый высокий уровень с июля 2012 года.
Piter.tv 07:26
Политика
Путин не исключил ужесточения наказания за ошибки врачей
На встрече президента РФ Владимира Путина с представителями общественности в Светлогорске Калининградской области была поднята проблема ответственности медиков и медицинских организаций за ошибки при назначении инвалидности.
Российская газета 07:06
Экономика
В правительстве назвали плюсы новой системы накопительных пенсий
Ранее стали известны основные положения новой накопительной пенсионной системы РФ (она будет называться ГПП — «гарантированный пенсионный план»).
URA.Ru 17:22
Авто
В Skoda рассказали о новой Octavia
На старте продаж новую Skoda Octavia предложат в трех комплектациях: Active, Ambition и Style, к которым чуть позже присоединятся Octavia Scout и "заряженная" Octavia RS.
Автоновости дня 29 октября в 05:38
Политика
Захарова ответила на призыв НАТО вернуть Крым Украине
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала призыв НАТО вернуть Крым под контроль Украины «сотрясанием воздуха», передает «URA.RU».
РБК 20:19
Путешествия
Первая группа японских туристов прибыла на южные Курилы
РИА Новости 29 октября в 20:41
Политика
Госдеп обвинил «российских троллей» во вмешательстве в протесты в Чили
США видят признаки того, что "российские тролли" в соцсетях мешают политическому диалогу в Чили, заявил в пятницу журналистам представитель госдепартамента, однако не смог ответить, связаны ли эти люди с российскими властями.
РИА Новости 18:41
Общество
Небензя назвал избиение российского дипломата в Косово «шокирующим»
Сотрудник миссии ООН в Косово (МООНК, UNMIK) россиянин Михаил Краснощеков, несмотря на наличие у него дипломатического иммунитета, 28 мая был задержан и жестоко избит в ходе операции косовоалбанского спецназа в сербских муниципалитетах на севере края.
РИА Новости 18:35
Спорт
Экс-глава WADA не верит, что Россия избежит санкций
Бывший глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Паунд выразил мнение, что международная организация вряд ли полностью оправдает Россию по делу о допинге.
Газета.Ru 15:17
Транспорт
Минтранс разработал ПДД для электросамокатов, моноколес и гироскутеров
Министерство транспорта подготовило поправки в Правила дорожного движения (ПДД), согласно которым появляется новый термин — средства индивидуальной мобильности (СИМ).
РБК 16:20
Технологии
Microsoft перепутала обновления для пользователей
Компания советовала всем пользователям домашней модификации и владельцам устройств с ОС версии 10 Pro пропустить установку апдейта с Autopilot.
OAnews вчера в 21:00
Происшествия
Число жертв при пожаре в поезде в Пакистане превысило 60 человек
Число погибших в результате пожара в поезде Пакистана составляет 65 человек. Об этом сообщает Geo TV 31 октября.
Известия 02:03
Кино
Мединский не видит оснований запрещать фильм «Джокер» в России
Министр культуры России Владимир Мединский заявил, что фильм "Джокер" с Хоакином Фениксом в главной роли, вышедший в российский прокат 3 октября, не противоречит требованиям законодательства РФ, поэтому оснований для его запрета в стране нет.
Инфорос 08:37
Финансы
Почему изменение ставки ФРС США ослабило американскую валюту
Накануне комитет по операциям на открытом рынке ФРС США в третий раз подряд снизил процентную ставку на 25 базисных пунктов, до 1,5–1,75% годовых.
RT на русском 09:36
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон совершает попытки наладить отношения с Меган Маркл
Как передает Express, Миддлтон позвонила Маркл и провела беседу, а также она старается собрать всех членов семьи вместе, чтобы помочь герцогине Сассекской в трудной ситуации.
Дни24 вчера в 03:37
Происшествия
В Приамурье задержаны подозреваемые в убийстве главы поселения
Подозреваемые в убийстве главы посёлка Новобурейский задержаны следственными органами в Приамурье, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Следственном управлении СК РФ по Амурской области.
REGNUM 20:14
Политика
Столтенберг: «Двери НАТО открыты для Украины»
Как сообщало ИА REGNUM, 30 октября в Одессе генсек НАТО Столтенберг напомнил, что Россия не имеет права вмешиваться и влиять на решение Украины стать членом Североатлантического альянса.
REGNUM 08:37
Общество
Счетная палата выявила выводы денег на господдержку кино в офшоры
Счетная палата России нашла недостатки в системе государственной поддержки отечественного кинематографа, сообщает РБК со ссылкой на отчет ведомства.
Моя Москва.онлайн 04:08
Общество
Американцев поразила перевозка Су-34 по трассе в Воронеже
Видеорегистраторы запечатлели перевозку истребителя Су-34 по трассе вблизи Воронежа.
Известия 16:45
Происшествия
Отставной генерал милиции задержан за подготовку убийства
Генерал-майор милиции в отставке, экс-начальник Западного УВД на транспорте Александр Туривненко задержан по подозрению в подготовке заказного убийства жены своего умершего брата.
BFM.ru 13:41