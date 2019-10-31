Следственный комитет России опубликовал видео с участием подозреваемого в убийстве ребенка в детском саду Нарьян-Мара. Стоит напомнить, по предварительным данным, 36-летний Денис Поздеев 31 октября ворвался в детский сад "Сказка" и с ножом напал на шестилетнего воспитанника.

Общество Что изменится в жизни россиян с 1 ноября Переход на суверенный интернет С 1 ноября вступает в силу так называемый закон о суверенном интернете, призванный, как уточняли разработчики инициативы, сформировать на территории страны дублирующую резервную инфраструктуру, которая должна помочь обеспечить бесперебойную работу российского сегмента Сети в случае возможных угроз извне или других нештатных ситуаций.

Происшествия Машина вспыхнула при ДТП в пригороде Южно-Сахалинска При ДТП в пригороде Южно-Сахалинска загорелся автомобиль. Это произошло сегодня утром, 1 ноября.

Общество Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2» Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2», проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.

Общество Без сомнительной муки. В России изменили ГОСТ на хлеб Что было не так с ГОСТом Мука "общего назначения" появилась в "гостовском" хлебе в начале 2000-х годов, рассказала начальник отдела сертификации федерального "Центра оценки качества зерна" Галина Кулакова.

Происшествия Директора Физического института РАН задержали в Москве В Москве задержан директор Физического института РАН Николай Колачевский.

Экономика «Проект» оценил состояние племянника Путина в 1,25 млрд долларов 51-летний Михаил Шеломов, сын двоюродной сестры президента Владимира Путина, владеет состоянием на 1,2 миллиарда долларов, утверждает «Проект».

Экономика Долговая нагрузка россиян достигла максимума Согласно предварительным подсчетам ЦБ, на 1 октября совокупная долговая нагрузка россиян по всем видам кредитов достигла 10,6%. Это самый высокий уровень с июля 2012 года.

Политика Путин не исключил ужесточения наказания за ошибки врачей На встрече президента РФ Владимира Путина с представителями общественности в Светлогорске Калининградской области была поднята проблема ответственности медиков и медицинских организаций за ошибки при назначении инвалидности.

Экономика В правительстве назвали плюсы новой системы накопительных пенсий Ранее стали известны основные положения новой накопительной пенсионной системы РФ (она будет называться ГПП — «гарантированный пенсионный план»).

Авто В Skoda рассказали о новой Octavia На старте продаж новую Skoda Octavia предложат в трех комплектациях: Active, Ambition и Style, к которым чуть позже присоединятся Octavia Scout и "заряженная" Octavia RS.

Политика Захарова ответила на призыв НАТО вернуть Крым Украине Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала призыв НАТО вернуть Крым под контроль Украины «сотрясанием воздуха», передает «URA.RU».

Политика Госдеп обвинил «российских троллей» во вмешательстве в протесты в Чили США видят признаки того, что "российские тролли" в соцсетях мешают политическому диалогу в Чили, заявил в пятницу журналистам представитель госдепартамента, однако не смог ответить, связаны ли эти люди с российскими властями.

Общество Небензя назвал избиение российского дипломата в Косово «шокирующим» Сотрудник миссии ООН в Косово (МООНК, UNMIK) россиянин Михаил Краснощеков, несмотря на наличие у него дипломатического иммунитета, 28 мая был задержан и жестоко избит в ходе операции косовоалбанского спецназа в сербских муниципалитетах на севере края.

Спорт Экс-глава WADA не верит, что Россия избежит санкций Бывший глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Паунд выразил мнение, что международная организация вряд ли полностью оправдает Россию по делу о допинге.

Транспорт Минтранс разработал ПДД для электросамокатов, моноколес и гироскутеров Министерство транспорта подготовило поправки в Правила дорожного движения (ПДД), согласно которым появляется новый термин — средства индивидуальной мобильности (СИМ).

Технологии Microsoft перепутала обновления для пользователей Компания советовала всем пользователям домашней модификации и владельцам устройств с ОС версии 10 Pro пропустить установку апдейта с Autopilot.

Происшествия Число жертв при пожаре в поезде в Пакистане превысило 60 человек Число погибших в результате пожара в поезде Пакистана составляет 65 человек. Об этом сообщает Geo TV 31 октября.

Кино Мединский не видит оснований запрещать фильм «Джокер» в России Министр культуры России Владимир Мединский заявил, что фильм "Джокер" с Хоакином Фениксом в главной роли, вышедший в российский прокат 3 октября, не противоречит требованиям законодательства РФ, поэтому оснований для его запрета в стране нет.

Финансы Почему изменение ставки ФРС США ослабило американскую валюту Накануне комитет по операциям на открытом рынке ФРС США в третий раз подряд снизил процентную ставку на 25 базисных пунктов, до 1,5–1,75% годовых.

Шоу-бизнес Кейт Миддлтон совершает попытки наладить отношения с Меган Маркл Как передает Express, Миддлтон позвонила Маркл и провела беседу, а также она старается собрать всех членов семьи вместе, чтобы помочь герцогине Сассекской в трудной ситуации.

Происшествия В Приамурье задержаны подозреваемые в убийстве главы поселения Подозреваемые в убийстве главы посёлка Новобурейский задержаны следственными органами в Приамурье, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Следственном управлении СК РФ по Амурской области.

Политика Столтенберг: «Двери НАТО открыты для Украины» Как сообщало ИА REGNUM, 30 октября в Одессе генсек НАТО Столтенберг напомнил, что Россия не имеет права вмешиваться и влиять на решение Украины стать членом Североатлантического альянса.

Общество Счетная палата выявила выводы денег на господдержку кино в офшоры Счетная палата России нашла недостатки в системе государственной поддержки отечественного кинематографа, сообщает РБК со ссылкой на отчет ведомства.