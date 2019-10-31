Денис Поздеев, напавший на 6-летнего ребенка, пояснил, что голос обещал ему вечную жизнь. Кроме того, мужчина заявил, что страдал от галлюцинаций и в детском саду оказался случайно. Он якобы принял спящего ребенка за демона, после чего совершил убийство.

Убийца ребенка в детсаду в НАО заявил, что принял его за демона

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