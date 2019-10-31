Происшествия
Газета.RuУбийца ребенка в детсаду в НАО заявил, что принял его за демона
Денис Поздеев, напавший на 6-летнего ребенка, пояснил, что голос обещал ему вечную жизнь. Кроме того, мужчина заявил, что страдал от галлюцинаций и в детском саду оказался случайно. Он якобы принял спящего ребенка за демона, после чего совершил убийство.
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В Госдуме ответили на призыв НАТО передать Украине контроль над Крымом
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Депутат Госдумы Антон Шипулин пообещал встретиться с мэром Краснотурьинска, который связал отказ в выделении городу субсидий с плохим голосованием за депутата.
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Пятерых бойцов ЧВК Вагнера убили в Мозамбике
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Происшествия
Девочка умерла во время тихого часа в детском саду в Коми
Пресс-служба СК РФ уточняет в четверг, что 30 октября в одном из детских садов города Ухты во время тихого часа умерла 5-летняя девочка.
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StarHit.ru 11:00
Здоровье
Водителей просят употреблять «незамерзайки» только по назначению
Управление Роспотребнадзора по Пензенской области напомнило о смертельной опасности при применении стеклоомывающих жидкостей в качестве спиртных напитков.
ПензаИнформ 07:22
Культура
Каким получился мультфильм «Семейка Аддамс»
В российский прокат выходит мультипликационный фильм «Семейка Аддамс».
RT на русском вчера в 14:56
Армия и оружие
В Совфеде отреагировали на публикацию о возможном ударе США по Крыму
Авторы материала допускают, что если Россия захватит Прибалтику, то США могут ответить ударами по российским войскам в Крыму или Сирии.
РБК 08:35
Автоспорт
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На специальной пресс-конференции перед началом гоночного уик-энда в Остине руководство Формулы 1 подтвердило, что новые технические, спортивные и финансовые правила утверждены и вступят в силу в 2021 году.
Autosport.com.ru 13:15
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Известия 13:08
Шоу-бизнес
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Политика
Палата представителей поддержала процедуру импичмента Трампа
Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию, продвигающую процедуру импичмента президента США Дональда Трампа.
Коммерсантъ 12:27
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Российский боец смешанного стиля Владимир Минеев на пресс-конференции в Москве назвал предателями россиян, которые поддерживают ирландца Конора Макгрегора, недавно назвавшего всех дагестанцев трусами во время пресс-конференции в столице России.
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Политика
В Петербурге показали характеристику КГБ на Путина
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Шоу-бизнес
Вележева признала вину после скандала в самолете
Заслуженная артистка России Лидия Вележева созналась в том, что вела себя некорректно на борту рейса Москва – Тель-Авив, откуда ее накануне сняли из-за дебоша.
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Авто
В Skoda рассказали о новой Octavia
На старте продаж новую Skoda Octavia предложат в трех комплектациях: Active, Ambition и Style, к которым чуть позже присоединятся Octavia Scout и "заряженная" Octavia RS.
Автоновости дня 29 октября в 05:38
Политика
Верховная рада Украины приняла закон о выделении ГТС из «Нафтогаза»
Верховная рада Украины приняла во втором чтении и в целом проект закона №2239-1 о выделении газотранспортной системы (ГТС) из структуры национальной акционерной компании (НАК) «Нафтогаз Украины» и создании независимого оператора ГТС.
Коммерсантъ 13:25
Армия и оружие
ИГ подтвердило гибель аль-Багдади
Террористическая группировка «Исламское государство»* подтвердила смерть своего прежнего лидера Абу Бакра аль-Багдади и назвала имя его преемника, сообщает AFP со ссылкой на заявление террористов.
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