Подозреваемый в убийстве шестилетнего мальчика в детском саду Нарьян-Мара Денис Поздеев рассказал о мотивах своего поступка. Видео допроса появилось в распоряжении «Известий» в четверг, 31 октября. Поздеев рассказал правоохранителям, что прочитал в книге заклинание.

Появилось видео допроса задержанного за убийство ребенка в Нарьян-Маре

Политика Зеленскому посоветовали задуматься о реинтеграции Украины в РФ Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям и вопросам народной дипломатии Юрий Гемпель рекомендовал президенту Украины Владимиру Зеленскому заняться восстановлением отношений с Россией и забыть о попытках «реинтеграции» Крыма.

Политика Рада установила уголовную ответственность для чиновников за незаконное обогащение Верховная рада приняла предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским проект закона о возвращении уголовной ответственности для чиновников, чьи расходы серьезно превышают официальные доходы.

Происшествия Дверь убийце ребёнка в Нарьян-Маре открыл охранник детсада Сотрудник охранного агентства в детском саду Нарьян-Мара, где во время тихого часа мужчина зарезал шестилетнего ребёнка, дистанционно открыл дверь постороннему человеку.

Политика Путин рассказал анекдот про бабушку Президент России Владимир Путин рассказал анекдот про бабушку в юридической консультации.

Политика Парламент Украины принял закон для выделения ГТС из «Нафтогаза» Верховная рада Украины приняла закон, который позволит до конца года завершить процедуры по созданию независимого оператора газотранспортной системы (ГТС) путем его выделения из структуры энергетической компании «Нафтогаз».

Финансы Почему изменение ставки ФРС США ослабило американскую валюту Накануне комитет по операциям на открытом рынке ФРС США в третий раз подряд снизил процентную ставку на 25 базисных пунктов, до 1,5–1,75% годовых.

Экономика Россиянам разъяснили новую пенсионную систему Новая система будет абсолютно добровольной и позволит россиянам самостоятельно финансировать свою будущую негосударственную пенсию при стимулирующей поддержке государства.

Экономика Греф: Сбербанк снизил ставки по ипотеке Глава Сбербанка Герман Греф сообщил, что после того, как ЦБ уменьшил ключевую ставку, Сбербанк понизил ставку по ипотечному кредитованию.