Происшествия
ИзвестияПоявилось видео допроса задержанного за убийство ребенка в Нарьян-Маре
Подозреваемый в убийстве шестилетнего мальчика в детском саду Нарьян-Мара Денис Поздеев рассказал о мотивах своего поступка. Видео допроса появилось в распоряжении «Известий» в четверг, 31 октября. Поздеев рассказал правоохранителям, что прочитал в книге заклинание.
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Происшествия
В Москве проходят обыски у директора Физического института РАН
Сотрудники ФСБ и МВД проводят обыски у директора Физического института РАН Николая Колачевского.
Политика
Зеленскому посоветовали задуматься о реинтеграции Украины в РФ
Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям и вопросам народной дипломатии Юрий Гемпель рекомендовал президенту Украины Владимиру Зеленскому заняться восстановлением отношений с Россией и забыть о попытках «реинтеграции» Крыма.
Армия и оружие
В России испытают новую ядерную ракету
Ракету РС-28 «Сармат» начнут испытывать в начале 2020 года, сообщает издание «Ведомости» со ссылкой на данные Минобороны России.
Общество
Россиян ждет повышение тарифов на ЖКХ в 2020 году
Согласно документу, самое большое повышение тарифов ждет Чеченскую республику.
Происшествия
Пьяный волгоградец убил жену и тещу
Политика
Рада установила уголовную ответственность для чиновников за незаконное обогащение
Верховная рада приняла предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским проект закона о возвращении уголовной ответственности для чиновников, чьи расходы серьезно превышают официальные доходы.
Происшествия
В кабинете командира российской воинской части нашли труп солдата
Солдат-срочник Сергей Сафонов найден мертвым в шкафу в кабинете командира воинской части в городе Козельск Калужской области.
Происшествия
Дверь убийце ребёнка в Нарьян-Маре открыл охранник детсада
Сотрудник охранного агентства в детском саду Нарьян-Мара, где во время тихого часа мужчина зарезал шестилетнего ребёнка, дистанционно открыл дверь постороннему человеку.
Происшествия
СК закрыл дело подростка из Томска, защищавшего щенка
Хоккей
Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ
Политика
Путин рассказал анекдот про бабушку
Президент России Владимир Путин рассказал анекдот про бабушку в юридической консультации.
Здоровье
Ученые вычислили самый опасный возраст для мужчин и женщин
Оказалось, что самым опасным возрастом у мужчин является период жизни после 40-летнего рубежа.
Политика
В Госдуме ответили на призыв НАТО вернуть контроль над Крымом Украине
В Госдуме прокомментировали заявление НАТО с призывом вернуть контроль над Крымом Украине и допустить присутствие международных организаций на территории полуострова.
Политика
Парламент Украины принял закон для выделения ГТС из «Нафтогаза»
Верховная рада Украины приняла закон, который позволит до конца года завершить процедуры по созданию независимого оператора газотранспортной системы (ГТС) путем его выделения из структуры энергетической компании «Нафтогаз».
Армия и оружие
Корвет «Гремящий» оснастят гиперзвуковыми ракетами «Циркон»
Президент России Владимир Путин подтвердил, что корвет проекта 20385 «Гремящий» будет оснащен новейшими гиперзвуковыми ракетами «Циркон».
Кино
Новый «Терминатор» 2019 со Шварценеггером стартовал в прокате
Официальное название фильма – «Terminator: Dark Fate» («Терминатор: Темные судьбы»), хотя в российском прокате он вышел под названием «Терминатор 6: Феникс».
Экономика
«Проект» оценил состояние племянника Путина в 1,25 млрд долларов
51-летний Михаил Шеломов, сын двоюродной сестры президента Владимира Путина, владеет состоянием на 1,2 миллиарда долларов, утверждает «Проект».
Футбол
Клаудио Маркизио: Никогда не видел двух настоящих пистолетов
Автоспорт
Формула-1 представила видео, показывающее болид сезона-2021
Стало известно, как будут выглядеть гоночные болиды в сезоне-2021 Формулы-1.
Происшествия
Появилось видео с дебошем актрисы Лидии Вележевой в самолете
Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео дебоша российской актрисы театра и кино Лидии Вележевой, которую сняли с рейса в Израиль.
Финансы
Почему изменение ставки ФРС США ослабило американскую валюту
Накануне комитет по операциям на открытом рынке ФРС США в третий раз подряд снизил процентную ставку на 25 базисных пунктов, до 1,5–1,75% годовых.
Экономика
Россиянам разъяснили новую пенсионную систему
Новая система будет абсолютно добровольной и позволит россиянам самостоятельно финансировать свою будущую негосударственную пенсию при стимулирующей поддержке государства.
Экономика
Греф: Сбербанк снизил ставки по ипотеке
Глава Сбербанка Герман Греф сообщил, что после того, как ЦБ уменьшил ключевую ставку, Сбербанк понизил ставку по ипотечному кредитованию.
Транспорт
Опубликовано расписание поездов через Крымский мост
Политика
Палата представителей поддержала процедуру импичмента Трампа
Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию, продвигающую процедуру импичмента президента США Дональда Трампа.
Космос
Новая карликовая планета обнаружена в Солнечной системе
Космическое тело Гигея из главного пояса астероидов имеет все необходимые параметры, чтобы называться шестой карликовой планетой Солнечной системы.
Общество