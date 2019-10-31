Происшествия

ИзвестияИзвестияПоявилось видео допроса задержанного за убийство ребенка в Нарьян-Маре

Подозреваемый в убийстве шестилетнего мальчика в детском саду Нарьян-Мара Денис Поздеев рассказал о мотивах своего поступка. Видео допроса появилось в распоряжении «Известий» в четверг, 31 октября. Поздеев рассказал правоохранителям, что прочитал в книге заклинание.
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Появилось видео допроса задержанного за убийство ребенка в Нарьян-Маре

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РБК11:01

«Пытаюсь удержать безумие». Что было в голове у убийцы малыша из Нарьян-Мара

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