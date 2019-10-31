Происшествия
ИзвестияПоявилось видео допроса задержанного за убийство ребенка в Нарьян-Маре
Подозреваемый в убийстве шестилетнего мальчика в детском саду Нарьян-Мара Денис Поздеев рассказал о мотивах своего поступка. Видео допроса появилось в распоряжении «Известий» в четверг, 31 октября. Поздеев рассказал правоохранителям, что прочитал в книге заклинание.
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Экономика
Минфин РФ предложит кабмину продлить проект по финансовой грамотности
Минфин России будет обращаться в правительство с предложением продолжить реализацию проекта содействия повышению уровня финансовой грамотности населения и развития финансового образования в РФ за счет средств федерального бюджета, сообщил замминистра финансов РФ Сергей Сторчак на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Политика
Зеленский назвал дату разведения сил в Петровском
Экономика
ЦБ: долговая нагрузка на россиян достигла максимальных показателей
Совокупный уровень долговой нагрузки населения РФ по состоянию на 1 октября 2019 года вырос до 10,6 процента.
Общество
Энергетики Тулэнерго проводят курс лекций по цифровой трансформации
Напомним, что программой образовательного проекта предусмотрено девять занятий, в ходе которых студенты узнают об основных направлениях и этапах осуществления цифровой трансформации электросетевого комплекса региона.
Происшествия
Директора Физического института РАН отпустили под подписку о невыезде
Следователи отпустили директора Физического института (ФИАН) РАН Николая Колачевского под подписку о невыезде, сообщает ТАСС.
Футбол
«Ливерпуль» победил «Арсенал», пропустив пять голов в основное время
Регламентом турнира дополнительное время не предусмотрено, в серии пенальти успешнее оказался "Ливерпуль" (5:4), который и вышел в четвертьфинал.
Общество
Россияне сочли достойной пенсию в 40 тыс. рублей
Общество
Счетная палата нашла средства на поддержку российского кино в офшорах
Как следует из отчета надзорного ведомства, система господдержки российского кино непрозрачна, а выделяемые на кино деньги уходят в офшоры.
Шоу-бизнес
Бывшая жена Светлакова рассказала о разводе с ним
Юлия опубликовала изображение, состоящее из двух снимков себя разных временных периодов. @julia_vasileva_ya Слева Юлия в настоящее время, справа — во время брака со Светлаковым Она отметила: Единственное к чему я стремилась это, наконец-то, полюбить себя и открыть в себе этот источник.
Политика
В Госдепе обвинили Россию в навязывании С-400 по всему миру
Россия стремится распространять свои зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 во всем мире, как раньше автомат Калашникова.
Политика
В Госдуме ответили на призыв НАТО передать Украине контроль над Крымом
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал в беседе с RT призыв НАТО к России передать Украине контроль над Крымом.
Общество
Что изменится в жизни россиян с 1 ноября
Переход на суверенный интернет С 1 ноября вступает в силу так называемый закон о суверенном интернете, призванный, как уточняли разработчики инициативы, сформировать на территории страны дублирующую резервную инфраструктуру, которая должна помочь обеспечить бесперебойную работу российского сегмента Сети в случае возможных угроз извне или других нештатных ситуаций.
Армия и оружие
Британцы оценили пуск ракеты «Булава» с подлодки «Князь Владимир»
Читатели британского издания The Daily Mail прокомментировали материал о запуске баллистической ракеты «Булава» с подводного ракетного крейсера «Князь Владимир».
Политика
Конгресс США принял резолюцию против участия РФ в G7
Комитет палаты представителей по иностранным делам Конгресса США принял резолюцию против включения России в G7 из-за конфликта в Донбассе и включения полуострова Крым в состав российского государства.
Общество
«Аэрофлот» начал закрывать доступ в VIP-залы пассажирам бизнес-класса
"Аэрофлот" с 1 ноября закроет бесплатный доступ в VIP-зал аэропорта Магнитогорска владельцам "платиновых" бонусных карт и пассажирам бизнес-класса, следует из материалов авиакомпании.
Армия и оружие
Южная Корея зафиксировала два ракетных пуска КНДР
Кино
Эмилия Кларк раскрыла тайну стаканчика Starbucks в «Игре престолов»
Исполнительница роли Дейенерис Таргариен в сериале "Игра престолов" Эмилия Кларк раскрыла тайну стаканчика с кофе Starbucks, который попал в кадр в четвёртой серии финального сезона саги.
Шоу-бизнес
Вележева признала вину после скандала в самолете
Политика
Кремль опроверг сообщения о встрече в «нормандском формате» 15 ноября
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения о проведении саммита в «нормандском формате» 15 ноября.
Происшествия
В Подмосковье автомобиль сбил двух детей на пешеходном переходе
Два ребенка 10 и 12 лет попали под колеса машины, переходя дорогу по "зебре", сообщили журналистам в пресс-службе ГУМВД России по Московской области.
Экономика
Экономист назвал два сценария выхода России из нового мирового кризиса
Новый мировой кризис придет из США, непрерывно растущая экономика которых рано или поздно «перегорит», как выработавшая свой срок лампочка, после этого кризис перекинется в Китай, а экономика Европы уже «на ладан дышит».
Политика
Зеленский прокомментировал решение Дании по «Северному потоку — 2»
Российский президент Владимир Путин приветствовал решение Дании.
Технологии
Новый неудаляемый вирус для Android заразил 45 000 устройств
Появился новый вирус для ОС Android, как свидетельствует статистика, им уже заражено порядка заразил 45 000 смартфонов.
Игры
В ноябре подписчики PS Plus получат Outlast 2 и Nioh
Здоровье
Минздрав выявил сокращение числа врачей в 54 регионах
В 54 российских регионах в этом году сократилось число врачей.
Кино
Составлен рейтинг лучших хорроров десятилетия
Отдельно составлен рейтинг фильмов, популярных в 2019 году: - Пользователи выше всего оценили "Оно 2" - продолжение истории о Пеннивайзе с повзрослевшими героями из первой части, а также ленты "Я иду искать" с Самарой Уивинг в роли невесты, которую заставляют играть в странную игру, и "Клаустрофобы" - о смертельном квесте, - рассказали РИА Новости в пресс-службе проекта.
Происшествия
Вологодский областной суд оправдал врача Алексея Смирнова
Вологодский областной суд, заслушав доводы сторон, исследовав результаты повторной комплексной судебно-медицинской экспертизы, оправдал Алексея Смирнова в связи отсутствием в его действиях состава преступления, сообщает пресс-служба судов Вологодской области.
Происшествия
В Сочи уволили учителя после инцидента на уроке физкультуры
В управлении образования и науки сочинской администрации подтвердили, что инцидент произошел 23 октября в четвертом "В". Учитель Роберт Мавян проводил урок, пострадавший мальчик был освобожден от занятий по физкультуре, но находился на площадки вместе с другими детьми.