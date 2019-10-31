Подозреваемый в убийстве шестилетнего мальчика в детском саду Нарьян-Мара Денис Поздеев рассказал о мотивах своего поступка. Видео допроса появилось в распоряжении «Известий» в четверг, 31 октября. Поздеев рассказал правоохранителям, что прочитал в книге заклинание.

Экономика Минфин РФ предложит кабмину продлить проект по финансовой грамотности Минфин России будет обращаться в правительство с предложением продолжить реализацию проекта содействия повышению уровня финансовой грамотности населения и развития финансового образования в РФ за счет средств федерального бюджета, сообщил замминистра финансов РФ Сергей Сторчак на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

Общество Энергетики Тулэнерго проводят курс лекций по цифровой трансформации Напомним, что программой образовательного проекта предусмотрено девять занятий, в ходе которых студенты узнают об основных направлениях и этапах осуществления цифровой трансформации электросетевого комплекса региона.

Шоу-бизнес Бывшая жена Светлакова рассказала о разводе с ним Юлия опубликовала изображение, состоящее из двух снимков себя разных временных периодов. @julia_vasileva_ya Слева Юлия в настоящее время, справа — во время брака со Светлаковым Она отметила: Единственное к чему я стремилась это, наконец-то, полюбить себя и открыть в себе этот источник.

Общество Что изменится в жизни россиян с 1 ноября Переход на суверенный интернет С 1 ноября вступает в силу так называемый закон о суверенном интернете, призванный, как уточняли разработчики инициативы, сформировать на территории страны дублирующую резервную инфраструктуру, которая должна помочь обеспечить бесперебойную работу российского сегмента Сети в случае возможных угроз извне или других нештатных ситуаций.

Политика Конгресс США принял резолюцию против участия РФ в G7 Комитет палаты представителей по иностранным делам Конгресса США принял резолюцию против включения России в G7 из-за конфликта в Донбассе и включения полуострова Крым в состав российского государства.

Кино Эмилия Кларк раскрыла тайну стаканчика Starbucks в «Игре престолов» Исполнительница роли Дейенерис Таргариен в сериале "Игра престолов" Эмилия Кларк раскрыла тайну стаканчика с кофе Starbucks, который попал в кадр в четвёртой серии финального сезона саги.

Происшествия В Подмосковье автомобиль сбил двух детей на пешеходном переходе Два ребенка 10 и 12 лет попали под колеса машины, переходя дорогу по "зебре", сообщили журналистам в пресс-службе ГУМВД России по Московской области.

Экономика Экономист назвал два сценария выхода России из нового мирового кризиса Новый мировой кризис придет из США, непрерывно растущая экономика которых рано или поздно «перегорит», как выработавшая свой срок лампочка, после этого кризис перекинется в Китай, а экономика Европы уже «на ладан дышит».

Кино Составлен рейтинг лучших хорроров десятилетия Отдельно составлен рейтинг фильмов, популярных в 2019 году: - Пользователи выше всего оценили "Оно 2" - продолжение истории о Пеннивайзе с повзрослевшими героями из первой части, а также ленты "Я иду искать" с Самарой Уивинг в роли невесты, которую заставляют играть в странную игру, и "Клаустрофобы" - о смертельном квесте, - рассказали РИА Новости в пресс-службе проекта.

Происшествия Вологодский областной суд оправдал врача Алексея Смирнова Вологодский областной суд, заслушав доводы сторон, исследовав результаты повторной комплексной судебно-медицинской экспертизы, оправдал Алексея Смирнова в связи отсутствием в его действиях состава преступления, сообщает пресс-служба судов Вологодской области.