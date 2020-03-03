Общество
Телеканал 360°Появилось видео дозаправки Ту-160 на скорости 600 километров в час
Задачи выполнялись при сложных погодных условиях и сильном боковом ветре. Дозаправка стратегических ракетоносцев Ту-160 проходила на высоте более пяти километров. Они летели со скоростью 600 километров в час и принимали топливо с воздушных танкеров Ил-78.
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Происшествия
СК начал проверку гибели курсанта академии МЧС в Московской области
Следователи начали проверку после гибели курсанта академии МЧС во время уборки в спортивном зале.
Экономика
Банки могут перестать принимать платежи за ЖКХ из-за отмены комиссий
Банки и платежные агенты на встрече с представителями ЦБ предупредили, что могут закрыть свои сервисы по приему платежей за ЖКХ из-за планов отменить комиссии с населения.
Общество
СК предложил внести конфискацию имущества коррупционеров в Конституцию
Глава СК России Александр Бастрыкин предложил внести в Конституцию строки о конфискации имущества коррупционеров, передает ТАСС.
Происшествия
Во Франции мужчина захватил в заложники женщину и пятерых детей
Во французском городе Труа вооруженный мужчина взял в заложники беременную женщину и пятерых детей, сообщил BFMTV со ссылкой на полицию.
Происшествия
Завершено следствие по делу историка Соколова
Общество
В Госдуме раскритиковали идею ввести налог на собак и кошек
Координатор проекта "Единой России" "Чистая страна", председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов назвал предложение ввести налог или сбор с владельцев домашних животных "бредом и провокацией".
Политика
Путин скорректировал поправку о пенсиях в Конституцию
23 января сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию Талия Хабриева рассказала, что рост пенсий россиян закрепят в Конституции: проект закона о внесении поправок в основной закон, который предложил принять президент Владимир Путин, подразумевает индексацию пенсий работающих пенсионеров.
Космос
В России запатентовали заклеивание дырок в кораблях «Союз» салфетками
Ракетно-космическая корпорация «Энергия» запатентовала способ устранения дырок в обшивке космического корабля с помощью «затычки» из салфеток и герметика, сообщают РИА Новости.
Политика
Зеленский использует скамью запасных для смены правительства
Владимир Зеленский решил воспользоваться скамейкой запасных. Вместо него президент предложил назначить вице-премьера Дениса Шмыгаля.
Футбол
Челси — Ливерпуль 2:0 (2-й тайм)
Сегодня, 3 марта лондонский «Челси» примет на домашней арене «Ливерпуль» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Космос
Новый прототип SpaceX Starship взорвался во время испытаний
В конце ноября SpaceX уже проводила испытания первого полноразмерного прототипа космического корабля Starship, в ходе которого агрегат был разрушен избыточным давлением.
Армия и оружие
В сирийский Саракиб вошла российская военная полиция
Численность введённого контингента не раскрывается. Город Саракиб находится возле пересечения двух важнейших автотрасс Сирии.
Политика
Песков оценил внесение поправки об упоминании Бога в Конституции
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал внесение в Конституцию поправки с упоминанием Бога.
Армия и оружие
Сирийская армия сбила второй турецкий беспилотник в Идлибе
Военнослужащие сирийской правительственной армии сбили второй за сутки беспилотник в небе над провинцией Идлиб.
Экономика
Белоруссия не договорилась с крупными российскими поставщиками нефти
Напомним, кризис в белорусском нефтехимическом комплексе возник после того, как Александр Лукашенко в конце 2019 года запретил подписывать контракты с российскими компаниями на поставку 24 млн т нефти в Белоруссию.
Происшествия
В Самаре обрушилась стена жилого дома
После взрыва газа в жилом многоквартирном двухэтажном доме в Самаре рухнула стена.
Политика
Bloomberg узнал о поручении Мишустина восстановить связи России с ОЭСР
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил правительству подготовить план восстановления сотрудничества страны с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
Спорт
Коронавирус подтвердили у двух российских велогонщиков в ОАЭ
Коронавирус подтвердили у двоих членов российской команды Gazprom-RusVelo, которые выступали в многодневке «Тур ОАЭ».
Политика
Мишустин назначил Тимура Максимова замминистра финансов
Премьер-министр Михаил Мишустин назначил Тимура Максимова заместителем министра финансов.
Политика
Тимошенко призвала к смене политического курса Украины
Шоу-бизнес
Алекс Смерфит стыдился ходить с Викторией Боней в рестораны
Напомним, что звезда «Дома-2» Виктория Боня разошлась с сыном ирландского миллиардера Алексом Смерфитом в 2017 году.
Политика
В МИД рассказали о дате начала межафганских переговоров
Межафганские переговоры могут не начаться 10 марта, заявил во вторник спецпредставитель президента РФ по Афганистану, глава второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.
Политика
В Правительстве Дагестана произошли кадровые изменения
Сегодня, 3 марта, глава Дагестана Владимир Васильев произвел ряд кадровых перестановок в региональном правительстве.
Футбол
Россия в Лиге наций сыграет с Сербией, Турцией и Венгрией
Соперниками сборной России по футболу в Лиге наций UEFA стали команды Сербии, Турции и Венгрии. Жеребьевка прошла в Амстердаме.
Футбол
Четвертьфиналы Кубка России по футболу пройдут сегодня
Сегодня Спартак и ЦСКА впервые сойдутся на четвертьфинальной стадии Кубка. Игра на открытие Арене начнется 19.30.