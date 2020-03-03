Общество

Телеканал 360°Телеканал 360°Появилось видео дозаправки Ту-160 на скорости 600 километров в час

Задачи выполнялись при сложных погодных условиях и сильном боковом ветре. Дозаправка стратегических ракетоносцев Ту-160 проходила на высоте более пяти километров. Они летели со скоростью 600 километров в час и принимали топливо с воздушных танкеров Ил-78.
Читать в источнике
Комментировать17

Подробнее о событии

Дозаправку бомбардировщиков Ту-160 на скорости 600 км/ч сняли на видео

РЕН ТВ12:21

Минобороны выложило видео дозаправки Ту-160 на скорости 600 км/ч

Газета.Ru10:52

Дозаправку Ту-160 при сильном боковом ветре показали на видео

Российская газета05:05

Дозаправка Ту-160 на скорости 600 километров в час попала на видео

РИА Новости10:20

Ту-160 дозаправился на скорости 600 километров в час

Lenta.ru09:49

Опубликовано видео дозаправки Ту-160 на скорости 600 км/ч

Взгляд.ру10:52

Экипажи авиации ЧФ отработали дозаправку в воздухе

Севастополь.ру29 февраля в 03:24
Показать все источники
Автоматически обработано 7095 источников, обновлено в 16:09, Ашберн
Политика

Муфтий Татарстана выступил против поправки в Конституцию о народе

РБК 10:20
Происшествия

СК начал проверку гибели курсанта академии МЧС в Московской области

Следователи начали проверку после гибели курсанта академии МЧС во время уборки в спортивном зале.
РБК 13:58
Экономика

Банки могут перестать принимать платежи за ЖКХ из-за отмены комиссий

Банки и платежные агенты на встрече с представителями ЦБ предупредили, что могут закрыть свои сервисы по приему платежей за ЖКХ из-за планов отменить комиссии с населения.
Коммерсантъ 08:52
Общество

СК предложил внести конфискацию имущества коррупционеров в Конституцию

Глава СК России Александр Бастрыкин предложил внести в Конституцию строки о конфискации имущества коррупционеров, передает ТАСС.
РБК 12:41
Происшествия

Во Франции мужчина захватил в заложники женщину и пятерых детей

Во французском городе Труа вооруженный мужчина взял в заложники беременную женщину и пятерых детей, сообщил BFMTV со ссылкой на полицию.
РИА Новости 15:01
Происшествия

Завершено следствие по делу историка Соколова

Коммерсантъ 10:41
Общество

В Госдуме раскритиковали идею ввести налог на собак и кошек

Координатор проекта "Единой России" "Чистая страна", председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов назвал предложение ввести налог или сбор с владельцев домашних животных "бредом и провокацией".
РИА Новости вчера в 19:19
Политика

Путин скорректировал поправку о пенсиях в Конституцию

23 января сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию Талия Хабриева рассказала, что рост пенсий россиян закрепят в Конституции: проект закона о внесении поправок в основной закон, который предложил принять президент Владимир Путин, подразумевает индексацию пенсий работающих пенсионеров.
Lenta.ru вчера в 18:24
Космос

В России запатентовали заклеивание дырок в кораблях «Союз» салфетками

Ракетно-космическая корпорация «Энергия» запатентовала способ устранения дырок в обшивке космического корабля с помощью «затычки» из салфеток и герметика, сообщают РИА Новости.
ForPost 01:25
Политика

Зеленский использует скамью запасных для смены правительства

Владимир Зеленский решил воспользоваться скамейкой запасных. Вместо него президент предложил назначить вице-премьера Дениса Шмыгаля.
Вести.Ru 14:20
Армия и оружие

США пообещали снабдить Турцию боеприпасами для операции в Идлибе

РБК 10:29
Футбол

Челси — Ливерпуль 2:0 (2-й тайм)

Сегодня, 3 марта лондонский «Челси» примет на домашней арене «Ливерпуль» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
ProstoProSport 13:53
Космос

Новый прототип SpaceX Starship взорвался во время испытаний

В конце ноября SpaceX уже проводила испытания первого полноразмерного прототипа космического корабля Starship, в ходе которого агрегат был разрушен избыточным давлением.
Srnsk вчера в 07:21
Армия и оружие

В сирийский Саракиб вошла российская военная полиция

Численность введённого контингента не раскрывается. Город Саракиб находится возле пересечения двух важнейших автотрасс Сирии.
Говорит Москва вчера в 10:45
Политика

Песков оценил внесение поправки об упоминании Бога в Конституции

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал внесение в Конституцию поправки с упоминанием Бога.
Аргументы недели 06:08
Армия и оружие

Сирийская армия сбила второй турецкий беспилотник в Идлибе

Военнослужащие сирийской правительственной армии сбили второй за сутки беспилотник в небе над провинцией Идлиб.
Московский Комсомолец 12:44
Экономика

Белоруссия не договорилась с крупными российскими поставщиками нефти

Напомним, кризис в белорусском нефтехимическом комплексе возник после того, как Александр Лукашенко в конце 2019 года запретил подписывать контракты с российскими компаниями на поставку 24 млн т нефти в Белоруссию.
REGNUM 07:40
Происшествия

В Самаре обрушилась стена жилого дома

После взрыва газа в жилом многоквартирном двухэтажном доме в Самаре рухнула стена.
Вести.Ru 13:28
Политика

Bloomberg узнал о поручении Мишустина восстановить связи России с ОЭСР

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил правительству подготовить план восстановления сотрудничества страны с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
РБК 12:57
Спорт

Коронавирус подтвердили у двух российских велогонщиков в ОАЭ

Коронавирус подтвердили у двоих членов российской команды Gazprom-RusVelo, которые выступали в многодневке «Тур ОАЭ».
RT на русском 15:58
Происшествия

Учительницу школы, где дети получили ожоги глаз, уволят

Газета.Ru 02:54
Политика

Порошенко отказался комментировать выступление сына с рэпером Face

Известия 07:21
Политика

Мишустин назначил Тимура Максимова замминистра финансов

Премьер-министр Михаил Мишустин назначил Тимура Максимова заместителем министра финансов.
ТАСС 14:10
Политика

Тимошенко призвала к смене политического курса Украины

RT на русском вчера в 08:43
Шоу-бизнес

Алекс Смерфит стыдился ходить с Викторией Боней в рестораны

Напомним, что звезда «Дома-2» Виктория Боня разошлась с сыном ирландского миллиардера Алексом Смерфитом в 2017 году.
Shraibikus News вчера в 16:04
Политика

В МИД рассказали о дате начала межафганских переговоров

Межафганские переговоры могут не начаться 10 марта, заявил во вторник спецпредставитель президента РФ по Афганистану, глава второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.
РИА Новости 06:52
Политика

В Правительстве Дагестана произошли кадровые изменения

Сегодня, 3 марта, глава Дагестана Владимир Васильев произвел ряд кадровых перестановок в региональном правительстве.
Махачкалинские известия 12:45
Футбол

Россия в Лиге наций сыграет с Сербией, Турцией и Венгрией

Соперниками сборной России по футболу в Лиге наций UEFA стали команды Сербии, Турции и Венгрии. Жеребьевка прошла в Амстердаме.
Коммерсантъ 13:27
Футбол

Четвертьфиналы Кубка России по футболу пройдут сегодня

Сегодня Спартак и ЦСКА впервые сойдутся на четвертьфинальной стадии Кубка. Игра на открытие Арене начнется 19.30.
Эхо Москвы 16:04
Музыка

Менеджер Little Big покинул группу после новостей о «Евровидении»

АБН 08:49
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Ту-160
Сверхзвуковой самолёт
Сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец с крылом изменяемой стреловидности, разработанный в ОКБ Туполева в 1970-х годах. Главный конструктор - В. И. Близнюк.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное