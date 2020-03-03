Задачи выполнялись при сложных погодных условиях и сильном боковом ветре. Дозаправка стратегических ракетоносцев Ту-160 проходила на высоте более пяти километров. Они летели со скоростью 600 километров в час и принимали топливо с воздушных танкеров Ил-78.

Появилось видео дозаправки Ту-160 на скорости 600 километров в час

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