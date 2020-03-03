Общество
Телеканал 360°Появилось видео дозаправки Ту-160 на скорости 600 километров в час
Задачи выполнялись при сложных погодных условиях и сильном боковом ветре. Дозаправка стратегических ракетоносцев Ту-160 проходила на высоте более пяти километров. Они летели со скоростью 600 километров в час и принимали топливо с воздушных танкеров Ил-78.
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Энергетика
Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне выросла более чем на 3%
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае на бирже ICE в Лондоне растет на 3,2%, до $53,55 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 14:22 мск.
Игры
Новая Test Drive Unlimited находится в разработке
Компания Kylotonn разрабатывает новую часть серии Test Drive Unlimited. Об этом сообщил глава по издательской стратегии Nacon Бенуа Клерк.
Футбол
Россия в Лиге наций сыграет с Сербией, Турцией и Венгрией
Соперниками сборной России по футболу в Лиге наций UEFA стали команды Сербии, Турции и Венгрии. Жеребьевка прошла в Амстердаме.
Политика
В партии Зеленского согласовали кандидата на пост премьера
В парламентской фракции президентской партии «Слуга народа» согласовали кандидатуру нынешнего вице-премьера и министра развития общин и территорий Дениса Шмыгаля на пост премьер-министра Украины.
Игры
Никогда не поздно – трейлер первого глобального мода для Metro 2033
Разработчики мода отметили, что «Проводник» создаётся для Metro 2033 потому, что доступный энтузиастам инструментарий «по максимуму работает только в версии игры 2010 года».
Армия и оружие
Сирийская армия вернула контроль над Саракибом
Космос
NASA набирает новых астронавтов для полетов на Луну и Марс
Экономика
Всемирный банк направит $12 млрд на борьбу с коронавирусом
В руководстве Всемирного банка приняли решение направить 12 млрд долларов в качестве неотложной помощи на борьбу с новым типом коронавируса.
Кино
Съемки сериала «Сваты 7» покинули актеры Кравченко и Железняк
Из Минска, где проходят съемки, уехали актрисы Олеся Железняк и Татьяна Кравченко.
Происшествия
Бизнесмена Валерия Израйлита суд перевел под домашний арест
Смольнинский районный суд Петербурга перевел под домашний арест совладельца компании «Усть-Луга» Валерия Израйлита, обвиняемого в выводе денежных средств за границу при строительстве нефтебазы в порту.
Политика
Врачи заявили об отравлении лидера оппозиции Абхазии
Врачи поставили лидеру оппозиции Абхазии Аслану Бжании диагноз «отравление неизвестным веществом».
Политика
Bloomberg сообщил о поручении Мишустина восстановить связи с ОЭСР
Глава российского правительства Михаил Мишустин поручил подготовить план восстановления контактов с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.
Политика
Штаб Трампа подал в суд на WP за ложь и клевету о «заговоре» с Россией
Предвыборный штаб американского президента Дональда Трампа подал иск на газету The Washington Post за публикацию «ложных и клеветнических заявлений» о предполагаемом заговоре с Россией.
Политика
ВС не принял иск о распоряжении Путина по голосованию по Конституции
Верховный суд не увидел нарушений и противоречий в распоряжении президента Владимира Путина о проведении голосования по поправкам в Конституцию.
Политика
Трамп перечислил квартальную зарплату на борьбу с коронавирусом
Президент США Дональд Трамп перечислил свою зарплату за четвертый квартал 2019 года в размере 100 тысяч долларов на борьбу с коронавирусом, сообщила пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.
Шоу-бизнес
Данила Козловский опубликовал свое первое фото с новорожденной дочерью
Вначале фото с новорожденной дочерью показала ее мама, а теперь и сам Данила решил поделиться радостью с поклонниками.
Экономика
Экономия бюджета от пенсионной реформы превысила 20 млрд рублей
Пенсионная реформа позволила бюджету сэкономить на выплатах 21,5 млрд рублей за 2019 год, сообщают "Известия" со ссылкой на специальную оценку Национального рейтингового агентства (НРА).
Фигурное катание
Фигуристка Аделина Сотникова завершила карьеру
Спортсменка с 2016 года не участвует в соревнованиях Олимпийская чемпионка, фигуристка Аделина Сотникова, единственная в России обладательница олимпийского золота в одиночном катании, заявила о завершении карьеры.
Шоу-бизнес
Виктория Исакова рассказала о гибели трехмесячной дочери
Instagram Актриса кино и сериалов Виктория Исакова призналась в гибели трехмесячной дочери.
Музыка
На «Евровидении» от России выступит фрик-рейв-группа Little Big
Игры
Death Stranding выйдет на ПК в начале июня
Общество
Над НОВАТЭКом восходит «Звезда»
Северо-Гыданский участок является одним из десяти, которые в 2016 году Минприроды зарезервировало под СПГ-проекты НОВАТЭКа на Ямале и Гыдане.
Шоу-бизнес
Кайли Дженнер нарастила двухметровую косу
В своем Instagram Дженнер разместила фото, на котором выглядит как настоящая героиня мультфильма «Рапунцель», ведь длина заплетенных волос превышает рост самой Кайли в 168 см. Звезда сидит на трамплине у бассейна, аккуратно разложив «косу до пят» рядом с собой.
Политика
Экс-главу ДНР избрали руководителем администрации Элисты
Главой администрации города Элисты избрали бывшего исполняющего обязанности главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Дмитрия Трапезникова.
Хоккей
Драйзайтль обновил рекорд карьеры по очкам за сезон
За карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ Драйзайтль провел 417 матчей и набрал 419 (168+251) очков.
Здоровье
Названы полезные свойства сливочного масла
Как сообщает ToDay News Ufa, употребление настоящего сливочного масла в небольшом количестве (около 30 граммов в день) не только не навредит организму, но ещё и принесёт пользу.
Музыка
Тейлор Свифт стала самым продаваемым исполнителем
Американская кантри-поп-певица Тейлор Свифт возглавила топ самых продаваемых исполнителей по версии Международной федерации производителей фонограмм (IFPI).
Общество
Японцы за сутки раскупили всю туалетную бумагу в стране
На фоне ситуации с коронавирусом, японцы за сутки раскупили всю туалетную бумагу, бумажные полотенца и салфетки в магазинах своей страны.