Происшествия
РБКПоявилось видео горящего траулера в Охотском море
«Пятый канал» опубликовал видео пожара на рыболовецком траулере Enigma Astralis в Охотском море. Видео было снято с другого судна. На кадрах видно, что из нижней части траулера валит густой дым.
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Авто
Раскрыты особенности новой Skoda Octavia
Биатлон
Анфиса Резцова усомнилась в правильности подготовки дочери к сезону
Прославленная российская биатлонистка и лыжница Анфиса Резцова сообщила, что не вмешивается в процесс подготовки ее дочери Кристины к этапам Кубка мира.
Происшествия
Число погибших при пожаре в Томской области выросло
В Томской области при пожаре в посёлке Причулымский Асиновского района погибли десять человек.
Кино
Вышел трейлер «Секретов Спенсера» с Марком Уолбергом
Netflix опубликовал трейлер детектива «Секреты Спенсера». Главную роль в фильме сыграл Марк Уолберг.
Экономика
«Ъ» рассказал о доходах Мишустина и его супруги
Михаил Мишустин уже как глава кабмина опубликует семейную декларацию о доходах в конце весны 2020 года, пишет "Коммерсант".
Наука
Ученые обнаружили антираковое действие многих обычных лекарств
Игры
Релиз игры Dying Light 2 перенесли на неопределенный срок
Происшествия
Захоронение жертв фашистских карателей обнаружили в Псковской области
Останки десяти мирных жителей, уничтоженных фашистами в годы Великой Отечественной войны, обнаружили поисковики в Пыталовском районе Псковской области у заброшенной деревни Каменка.
Общество
Принц Гарри покинул Великобританию и направился к своей семье в Канаду
Принц Гарри покинул Великобританию и направился к своей супруге Меган Маркл и их сыну, восьмимесячному Арчи, в Канаду, сообщает в понедельник, 20 января, The Sun.
Политика
Путин предложил убрать с должности генпрокурора Чайку
Космос
В России предложили независимую от США систему полётов к Луне
РКК «Энергия» представила проект лунной миссии «Рывок-2», который предусматривает полёт на спутник Земли без необходимости посадки на окололунной станции.
Происшествия
В Марий Эл при столкновении «скорой» с грузовиком погибли врачи
Общество
Роспотребнадзор оценил шансы распространения коронавируса в России
Отмечается, что даже в случае завоза нового коронавируса в Россию вероятность его широкого распространения можно оценить как низкую.
Армия и оружие
В Донецке застрелили замкомандира полка МВД ДНР
Заместитель командира полка СпН ВВ МВД самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Алексей «Грин» убит поздно вечером 20 января.
Армия и оружие
Украинский эксперт объяснил угрозу СНБО захватить Донбасс силой
Украинский политолог Сергей Куценко прокомментировал заявление заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергея Кривоноса о готовности ВСУ приступить к силовому возвращению контроля над Донбассом.
Здоровье
Умер один из членов нижегородской семьи с редким заболеванием
Умер один из членов нижегородской семьи с редким заболеванием.
Футбол
«Сочи» объявил о переходе Кокорина
Энергетика
Белоруссия закупила в Норвегии партию нефти
"Белорусская нефтяная компания" (БНК) купила партию норвежской нефти Johan Sverdrup в объеме 80 тыс. тонн с поставкой через литовский порт Клайпеда 22 января, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе концерна "Белнефтехим".
Общество
Глава ПФР сообщил о сокращении числа пенсионеров после реформы
Глава ПФР добавил, что у людей, достигших 80-летнего возраста, пенсия будет автоматически увеличиваться на размер фиксированной выплаты, которая в 2020 году составляет 5,6 тыс. руб. Дроздов также напомнил об индексации пенсий с 1 января 2020 года на 6,6%.
Политика
Помпео рассказал о проекте по смене власти в Венесуэле
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон работает над проектом смены власти в Венесуэле — над отстранением от президентства действующего главы государства Николаса Мадуро.
Спорт
ФХР примет участие в споре между WADA и РУСАДА
"Федерация хоккея России, являясь частью международной хоккейной семьи, планирует отстаивать интересы России и мирового хоккея в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS) в качестве третьей стороны спора между WADA и РУСАДА", - говорится в заявлении пресс-службы ФХР.
Политика
Кремль ответил на сообщения о предложенной Медведевым реформе
В Кремле не стали комментировать сообщения СМИ о том, что экс-глава правительства Дмитрий Медведев в декабре якобы предлагал президенту страны свой вариант реформы Конституции.
Общество
Автовладельцы смогут покупать «красивые» номера через сайт госуслуг
Автовладельцы смогут приобрести желаемый номер на сайте госуслуг.
Кино
Путин поздравил Дмитрия Харатьяна с юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил актера Дмитрия Харатьяна с 60-летним юбилеем, сообщает пресс-служба Кремля.
Политика
В Давосе стартует Всемирный экономический форум
Отдельные сессии посвятят военным конфликтам в Сирии и Ливии. Работа форума продлится до пятницы, 24 января, передает телеканал "Россия 24".
Политика
Американцы вышли на улицы в защиту права на ношение оружия
Акция против попыток Демпартии ввести ограничения на ношение огнестрельного оружия в штате Вирджиния прошла 20 января, передаёт Fox News.
Политика
Путин проведет 21 января несколько встреч в Кремле
Президент РФ Владимир Путин во вторник проведет в Кремле целый ряд встреч, большая часть из них будет носить закрытый характер.
Происшествия
В Ивановской области перевернулся школьный автобус
Отмечается, что около 10:00 в районе деревни Пелгусово в заднюю часть микроавтобуса «Газель», перевозившего детей в школу, врезался автомобиль Renault Logan, в результате чего школьный автобус перевернулся.
Наука
У древнего крокодила обнаружили опухоль возрастом 251 млн лет
Самый древний за всю историю случай доброкачественной опухоли обнаружили сотрудники Палеонтологического института им. А.А. Борисяка РАН вместе с врачами-рентгенологами.