Происшествия

РБКРБКПоявилось видео горящего траулера в Охотском море

«Пятый канал» опубликовал видео пожара на рыболовецком траулере Enigma Astralis в Охотском море. Видео было снято с другого судна. На кадрах видно, что из нижней части траулера валит густой дым.
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Тушить пожар на траулере в Охотском море будет ледокол

Российская газета03:30

Ледокол будет тушить пожар на траулере в Охотском море

РИА Новости02:59

Экипаж горящего в Охотском море судна эвакуирован

Интерфаксвчера в 20:49

Пожар на траулере «Энигма Астралис» в Охотском море ликвидирован

Известиявчера в 23:47

Все 47 человек на загоревшемся судне в Охотском море у Магадана - граждане России. Их эвакуировали

Весьмавчера в 22:23

Появилось видео горящего траулера в Охотском море

РБК02:00

Весь экипаж с горящего траулера приняли на борт плавбазы «Всеволод Сибирцев»

ТАСС00:19
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Авто

Раскрыты особенности новой Skoda Octavia

Daily-Motor.Ru вчера в 08:10
Биатлон

Анфиса Резцова усомнилась в правильности подготовки дочери к сезону

Прославленная российская биатлонистка и лыжница Анфиса Резцова сообщила, что не вмешивается в процесс подготовки ее дочери Кристины к этапам Кубка мира.
ProstoProSport вчера в 12:54
Происшествия

Число погибших при пожаре в Томской области выросло

В Томской области при пожаре в посёлке Причулымский Асиновского района погибли десять человек.
REGNUM вчера в 22:47
Кино

Вышел трейлер «Секретов Спенсера» с Марком Уолбергом

Netflix опубликовал трейлер детектива «Секреты Спенсера». Главную роль в фильме сыграл Марк Уолберг.
Культуромания 02:34
Экономика

«Ъ» рассказал о доходах Мишустина и его супруги

Михаил Мишустин уже как глава кабмина опубликует семейную декларацию о доходах в конце весны 2020 года, пишет "Коммерсант".
Газета.Ru 19 января в 14:41
Наука

Ученые обнаружили антираковое действие многих обычных лекарств

РИА Новости вчера в 11:01
Игры

Релиз игры Dying Light 2 перенесли на неопределенный срок

Дни24 вчера в 12:38
Происшествия

Захоронение жертв фашистских карателей обнаружили в Псковской области

Останки десяти мирных жителей, уничтоженных фашистами в годы Великой Отечественной войны, обнаружили поисковики в Пыталовском районе Псковской области у заброшенной деревни Каменка.
REGNUM вчера в 14:54
Общество

Принц Гарри покинул Великобританию и направился к своей семье в Канаду

Принц Гарри покинул Великобританию и направился к своей супруге Меган Маркл и их сыну, восьмимесячному Арчи, в Канаду, сообщает в понедельник, 20 января, The Sun.
Известия вчера в 19:23
Политика

Путин предложил убрать с должности генпрокурора Чайку

Lenta.ru вчера в 06:55
Космос

В России предложили независимую от США систему полётов к Луне

РКК «Энергия» представила проект лунной миссии «Рывок-2», который предусматривает полёт на спутник Земли без необходимости посадки на окололунной станции.
Профиль 02:28
Происшествия

В Марий Эл при столкновении «скорой» с грузовиком погибли врачи

Российская газета 03:22
Общество

Роспотребнадзор оценил шансы распространения коронавируса в России

Отмечается, что даже в случае завоза нового коронавируса в Россию вероятность его широкого распространения можно оценить как низкую.
RT на русском 03:37
Армия и оружие

В Донецке застрелили замкомандира полка МВД ДНР

Заместитель командира полка СпН ВВ МВД самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Алексей «Грин» убит поздно вечером 20 января.
Известия вчера в 19:55
Армия и оружие

Украинский эксперт объяснил угрозу СНБО захватить Донбасс силой

Украинский политолог Сергей Куценко прокомментировал заявление заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергея Кривоноса о готовности ВСУ приступить к силовому возвращению контроля над Донбассом.
РИА Новости вчера в 17:01
Здоровье

Умер один из членов нижегородской семьи с редким заболеванием

Умер один из членов нижегородской семьи с редким заболеванием.
Открытый Нижний 00:30
Футбол

«Сочи» объявил о переходе Кокорина

Газета.Ru 02:51
Энергетика

Белоруссия закупила в Норвегии партию нефти

"Белорусская нефтяная компания" (БНК) купила партию норвежской нефти Johan Sverdrup в объеме 80 тыс. тонн с поставкой через литовский порт Клайпеда 22 января, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе концерна "Белнефтехим".
Интерфакс вчера в 14:01
Общество

Глава ПФР сообщил о сокращении числа пенсионеров после реформы

Глава ПФР добавил, что у людей, достигших 80-летнего возраста, пенсия будет автоматически увеличиваться на размер фиксированной выплаты, которая в 2020 году составляет 5,6 тыс. руб. Дроздов также напомнил об индексации пенсий с 1 января 2020 года на 6,6%.
РБК 00:23
Политика

Помпео рассказал о проекте по смене власти в Венесуэле

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон работает над проектом смены власти в Венесуэле — над отстранением от президентства действующего главы государства Николаса Мадуро.
RT на русском вчера в 23:47
Спорт

ФХР примет участие в споре между WADA и РУСАДА

"Федерация хоккея России, являясь частью международной хоккейной семьи, планирует отстаивать интересы России и мирового хоккея в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS) в качестве третьей стороны спора между WADA и РУСАДА", - говорится в заявлении пресс-службы ФХР.
РИА Новости 03:52
Политика

Кремль ответил на сообщения о предложенной Медведевым реформе

В Кремле не стали комментировать сообщения СМИ о том, что экс-глава правительства Дмитрий Медведев в декабре якобы предлагал президенту страны свой вариант реформы Конституции.
РБК 04:17
Происшествия

В Петербурге девушку убило током у фонарного столба

REGNUM 01:24
Общество

Автовладельцы смогут покупать «красивые» номера через сайт госуслуг

Автовладельцы смогут приобрести желаемый номер на сайте госуслуг.
Политика Сегодня вчера в 02:47
Кино

Путин поздравил Дмитрия Харатьяна с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил актера Дмитрия Харатьяна с 60-летним юбилеем, сообщает пресс-служба Кремля.
Rambler News Service 01:52
Политика

В Давосе стартует Всемирный экономический форум

Отдельные сессии посвятят военным конфликтам в Сирии и Ливии. Работа форума продлится до пятницы, 24 января, передает телеканал "Россия 24".
Вести.Ru вчера в 23:25
Политика

Американцы вышли на улицы в защиту права на ношение оружия

Акция против попыток Демпартии ввести ограничения на ношение огнестрельного оружия в штате Вирджиния прошла 20 января, передаёт Fox News.
REGNUM вчера в 15:59
Политика

Путин проведет 21 января несколько встреч в Кремле

Президент РФ Владимир Путин во вторник проведет в Кремле целый ряд встреч, большая часть из них будет носить закрытый характер.
ТАСС 04:02
Происшествия

В Ивановской области перевернулся школьный автобус

Отмечается, что около 10:00 в районе деревни Пелгусово в заднюю часть микроавтобуса «Газель», перевозившего детей в школу, врезался автомобиль Renault Logan, в результате чего школьный автобус перевернулся.
RT на русском 02:58
Наука

У древнего крокодила обнаружили опухоль возрастом 251 млн лет

Самый древний за всю историю случай доброкачественной опухоли обнаружили сотрудники Палеонтологического института им. А.А. Борисяка РАН вместе с врачами-рентгенологами.
ToDay News Ufa 18 января в 12:30
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