Армия и оружие
Газета.RuПоявилось видео инцидента с бронемашинами России и США
В интернете появилось видео с дорожным конфликтом между российскими и американскими военными в Сирии. Об этом сообщает РИА "Новости". Запись ведется пассажиром автомобиля, который следовал за колонной с российскими флагами.
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с чего всё началось
В Twitter-аккаунте Mohammad опубликовано видео, на котором армейский автомобиль США закрывает корпусом бронемашину с российским флагом и сталкивает ее с проезжей части.Российский Диалогвчера в 23:05
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Госдума одобрила поправки о расширении материнского капитала
Государственная дума проголосовала за поправки о материнском капитале, предложенные президентом России Владимиром Путиным в обращении к Федеральному собранию, передает ТАСС.
Армия и оружие
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Денис Черышев установил рекорд для «Валенсии» в матче Лиги чемпионов
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К северу от Алеппо обнаружена подземная база боевиков
В Сирии, к северу от Алеппо, в районе, который недавно освободили от боевиков, были обнаружены подземные склады и штабы боевиков "Хайят Тахрир аш Шам"* (организация запрещена в России).
Происшествия
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Предполагаемый преступник, устроивший стрельбу в кальянных в немецком Ханау, найден мертвым у себя дома.
Происшествия
СК показал видео с места жесткой посадки самолета в Магадане
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Сбербанк стал претендентом на покупку киберспортивного ESforce
Как рассказали РБК два источника, близких к акционерам Mail.ru Group, один из новых вариантов развития ESforce — создание совместного предприятия с участием Сбербанка.
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Систему здравоохранения Иркутской области модернизируют
На сессии Законодательного собрания Иркутской области 19 февраля минздрав представил проект модернизации первичного звена системы здравоохранения.
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Путин возложил розы к памятнику Собчаку в Петербурге
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Эрдоган пригрозил новой операцией в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военная операция в сирийском Идлибе является вопросом времени, передает турецкий телеканал NTV.
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Путин рассказал об обсуждении с Медведевым отставки его правительства
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ФСБ выявила сеть подпольных оружейников в 19 регионах
Биатлон
Тарьей Бё отказался комментировать свист трибун в адрес Логинова
Норвежский биатлонист Тарьей Бё заявил, что не готов комментировать свист болельщиков в адрес российского спортсмена Александра Логинова во время старта индивидуальной гонки на чемпионате мира в Антхольце (Италия).
Происшествия
Красноярец на машине сбил журналиста при попытке взять интервью
По предварительным данным, журналист пытался взять интервью у жителя Красноярска.
Общество
Социальные пенсии в России проиндексируют на 6,1% с 1 апреля
В России с 1 апреля на 6,1% проиндексируют социальные пенсии, сообщила пресс-служба Минтруда со ссылкой на главу ведомства Антона Котякова.
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Уайлдер и Фьюри устроили потасовку на пресс-конференции перед боем
Чемпион мира в тяжёлом весе по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) Дионтей Уайлдер и экс-обладатель четырёх титулов Тайсон Фьюри устроили потасовку на пресс-конференции перед своим поединком.
Экономика
Счетная палата России раскритиковала пенсионную реформу
За счет повышения возраста выхода на пенсию в 2019 году общее количество пенсионеров сократилось на 401 тысячу человек, отмечается в отчете Счетной палаты.
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Peugeot представила новый пикап Landtrek
Французская компания Peugeot выпустила новый пикап Landtrek. Модель будет выпускаться с одинарной и двойной кабиной.
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Самолет с эвакуированными из Китая гражданами приземлился в Киеве
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Производство холодильников «Саратов» закроют из-за высокой конкуренции
Саратовское электроагрегатное производственное объединение (СЭПО) прекращает производство холодильников «Саратов», которое стало нерентабельным из-за высокого уровня конкуренции на рынке, сообщает телеканал «Саратов 24» со ссылкой на региональное министерство промышленности и энергетики.
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Ещё двое россиян заразились коронавирусом на круизном лайнере в Японии
Японские медики диагностировали коронавирус COVID-19 ещё у двоих граждан России, находящихся на круизном лайнере Diamond Princess.
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Неизвестный беспилотник сблизился с самолётом Шойгу в небе над Европой
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Ксения Бородина защитила мужа от нападок хейтеров
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Наука
Искусственный легочный клапан подстроился под растущее сердце
Американские и британские биологи создали искусственный легочный клапан, способный подстраиваться под растущее сердце, и протестировали его на овцах, сообщается в Science Translational Medicine.
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Принц Гарри и Меган Маркл анонсировали дату отказа от обязанностей
Герцог и герцогиня Сассекские принц Гарри и Меган Маркл официально прекратят исполнять свои королевские обязанности с 1 апреля 2020 года.
Происшествия
Кадровика УВД по ЦАО допросили по делу о мошенничестве с 150 квартирами
Как полицейские из регионов обеспечивались жильем Сотрудники Главного следственного управления Следственного комитета по Москве проверяют начальника отдела кадров УВД по Центральному административному округу Москвы подполковника Наталью Синельщикову на причастность к преступлениям, связанным с незаконными операциями с недвижимостью.