с чего всё началось

В Сети появилось видео попытки американского броневика столкнуть российский танк с дороги в Сирии. Его опубликовал пользователь сети Twitter. Как утверждает пользователь, инцидент произошел 19 февраля в городе Камышлы на севере Сирии.

Появилось видео инцидента с участием бронемашин России и США в Сирии

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