Армия и оружие

РБКРБКПоявилось видео инцидента с участием бронемашин России и США в Сирии

В Сети появилось видео попытки американского броневика столкнуть российский танк с дороги в Сирии. Его опубликовал пользователь сети Twitter. Как утверждает пользователь, инцидент произошел 19 февраля в городе Камышлы на севере Сирии.
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с чего всё началось
Видеозапись инцидента между российскими и американскими военными, которые двигались на бронемашинах, появилась на платформе YouTube
 в среду, 19 февраля.
Вечерняя Москва00:15

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