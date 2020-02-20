Армия и оружие
РБКПоявилось видео инцидента с участием бронемашин России и США в Сирии
В Сети появилось видео попытки американского броневика столкнуть российский танк с дороги в Сирии. Его опубликовал пользователь сети Twitter. Как утверждает пользователь, инцидент произошел 19 февраля в городе Камышлы на севере Сирии.
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с чего всё началось
Видеозапись инцидента между российскими и американскими военными, которые двигались на бронемашинах, появилась на платформе YouTube в среду, 19 февраля.Вечерняя Москва00:15
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Американский броневик попытался выдавить российский «Тигр» с дороги в Сирии. Видео
Телеканал 360°вчера в 21:36
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