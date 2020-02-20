Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuПоявилось видео инцидента с бронемашинами ВС РФ и США в Сирии

В сети разместили видео, вероятно, конфликта российских и американских военных в Сирии, на котором видно, что противостояние происходило между боевыми машинами сторон. Судя по кадрам, броневик США пытался столкнуть с дороги российскую технику.
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 Mohammad опубликовано видео, на котором армейский автомобиль США закрывает корпусом бронемашину с российским флагом и сталкивает ее с проезжей части.
Российский Диалогвчера в 23:05

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Появилось видео инцидента с бронемашинами ВС РФ и США в Сирии

Газета.Ru01:31

Американский броневик выдавил с дороги российский «Тигр» в Сирии. Видео

Вести.Ru01:22

Американский броневик не пропустил российский «Тигр» в Сирии

Московский Комсомолецвчера в 18:47

Появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии

РИА Новостивчера в 20:36

Американский броневик попытался опрокинуть «Тигр» в Сирии

Евразия Dailyвчера в 20:58

Появилось видео инцидента с участием бронемашин России и США в Сирии

РБКвчера в 21:00

Американский броневик попытался столкнуть российский «Тигр» с дороги в Сирии

Lenta.ruвчера в 17:10
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Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 02:08, Ашберн
Общество

Путин ответил на вопрос пенсионерки о жизни на 10 800 рублей в месяц

РИА Новости вчера в 06:49
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Стрелок из Ханау оставил видеообъяснение

Стрелок из немецкого города Ханау оставил, по сообщениям СМИ, письменное признание и видеообъяснение своих действий.
iReactor 01:34
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АвтоВАЗ начал сборку лимитированной версии Lada XRay Cross Instinct

Источник пишет, что пока на линии Lada XRAY Cross Instinct выпускают 2-3 автомобиля в смену.
Tvoe-avto.com 18 февраля в 09:52
Биатлон

Биатлонистка Резцова может сменить гражданство

Мой Брянск вчера в 10:27
Происшествия

В Магадане самолет Ан-2 совершил жесткую посадку во время взлета

РИА Новости вчера в 19:43
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Владелица Wildberries стала богатейшей россиянкой по версии Forbes

ТАСС 00:16
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Шайбы Панарина и Бучневича помогли «Рейнджерс» обыграть «Чикаго»

"Нью-Йорк Рейнджерс" обыграл "Чикаго Блэкхокс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
РИА Новости вчера в 23:30
Происшествия

Кадровика УВД по ЦАО допросили по делу о мошенничестве с 150 квартирами

Как полицейские из регионов обеспечивались жильем Сотрудники Главного следственного управления Следственного комитета по Москве проверяют начальника отдела кадров УВД по Центральному административному округу Москвы подполковника Наталью Синельщикову на причастность к преступлениям, связанным с незаконными операциями с недвижимостью.
РБК вчера в 23:00
Экономика

Кудрин уточнил объём неисполненных расходов бюджета за 2019 год

Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин заявил, что объём неисполненных расходов бюджета за 2019 год стал рекордным и составил, по последним данным, 1,122 трлн рублей.
RT на русском вчера в 16:30
Общество

Названа дата выхода принца Гарри и Меган Маркл из королевской семьи

Сообщается также, что после 31 марта принц Гарри сохранит ряд воинских званий, однако он не сможет использовать свое военное положение в течение 12-месячного испытательного периода, пишет "Интерфакс".
Российская газета вчера в 20:04
Общество

Социальные пенсии в России проиндексируют на 6,1% с 1 апреля

В России с 1 апреля на 6,1% проиндексируют социальные пенсии, сообщила пресс-служба Минтруда со ссылкой на главу ведомства Антона Котякова.
Коммерсантъ вчера в 07:57
Общество

В Россию запретили ввозить посылки с продуктами из Китая

Посылки с животноводческой продукцией из Китая запретили ввозить на территорию России.
Татар-информ 01:08
Армия и оружие

Эрдоган пригрозил новой операцией в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военная операция в сирийском Идлибе является вопросом времени, передает турецкий телеканал NTV.
РБК вчера в 04:53
Общество

Лайнер с украинцами из Китая застрял в небе над Харьковской областью

Украина.ру 01:56
Авто

Стартовали продажи обновленного Volkswagen Passat в РФ

Дилеры немецкого бренда Volkswagen в России начали продажи обновленного седана Volkswagen Passat.
Автоновости дня 17 февраля в 05:56
Армия и оружие

Депутат Рады предложил создать «зону отчуждения» в Донбассе

Лидер украинской парламентской фракции "Голос" Сергей Рахманин заявил о необходимости создать в Донбассе "зону отчуждения".
РИА Новости 00:57
Армия и оружие

Украинские военные покинули опорный пункт в Донбассе

Коммерсантъ вчера в 14:35
Авто

Экспортная Lada Riva стала настолько же редкой, как Pagani Zonda

Аналитики выяснили, что шансов встретить такой автомобиль на дороге меньше чем у культовой Pagani Zonda.
Тарантас Ньюс вчера в 12:47
Футбол

Черышев установил новый рекорд «Валенсии» в Лиге чемпионов

Газета.Ru вчера в 17:36
Происшествия

Еще у двух россиян на лайнере Diamond Princess обнаружили коронавирус

Японские медики диагностировали коронавирус еще у двоих граждан России на круизном лайнере Diamond Princess, в ближайшее время их доставят в больницу, сообщает посольство РФ в Японии в четверг.
Интерфакс вчера в 23:32
Гаджеты

Для анонса интересного недорогого 5G-смартфона выбрана особенная дата

iXBT.com 00:59
Кино

Появилось видео со съемок «Веном 2»

Экспресс газета 18 февраля в 15:53
Происшествия

Бывший полицейский признался, что подбросил Голунову наркотики

Бывший полицейский Денис Коновалов, обвиняемый по делу Ивана Голунова, признался, что подбросил журналисту наркотики, и сказал, что сделал это по указанию своего начальника Игоря Ляховца.
Ведомости вчера в 08:56
Общество

«Роскосмос» заменит экипаж новой экспедиции к МКС

Ведомости вчера в 12:04
Политика

Мишустин освободил от должности замминистра труда и социальной защиты

«Освободить Петрову Светлану Валентиновну от должности заместителя министра труда и социальной защиты Российской Федерации», — говорится в документе.
RT на русском вчера в 09:26
Единоборства

Уайлдер и Фьюри устроили потасовку на пресс-конференции перед боем

Чемпион мира в тяжёлом весе по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) Дионтей Уайлдер и экс-обладатель четырёх титулов Тайсон Фьюри устроили потасовку на пресс-конференции перед своим поединком.
RT на русском 00:54
Общество

ФСБ раскрыла крупную сеть подпольных оружейников в 19 регионах

Федеральная служба безопасности (ФСБ) пресекла деятельность крупной подпольной сети оружейников, охватившей 19 регионов России.
Известия 01:39
Происшествия

Австралия подтвердила утечку секретных данных полиции по делу MH17

Полиция Австралии подтвердила утечку секретных данных по делу сбитого в Донбассе MH17.
Lenta.ru 01:42
Общество

Количество уголовных дел против бизнеса резко выросло

Объявленный властями курс на гуманизацию уголовного преследования предпринимателей обернулся резким ростом количества дел об экономических преступлениях.
Ведомости вчера в 16:52
Армия и оружие

ПВО Сирии отразили атаку на окрестности города Джебла

Известия вчера в 15:19
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