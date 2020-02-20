Армия и оружие
Газета.RuПоявилось видео инцидента с бронемашинами ВС РФ и США в Сирии
В сети разместили видео, вероятно, конфликта российских и американских военных в Сирии, на котором видно, что противостояние происходило между боевыми машинами сторон. Судя по кадрам, броневик США пытался столкнуть с дороги российскую технику.
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с чего всё началось
В Twitter-аккаунте Mohammad опубликовано видео, на котором армейский автомобиль США закрывает корпусом бронемашину с российским флагом и сталкивает ее с проезжей части.Российский Диалогвчера в 23:05
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