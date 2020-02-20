с чего всё началось

В сети разместили видео, вероятно, конфликта российских и американских военных в Сирии, на котором видно, что противостояние происходило между боевыми машинами сторон. Судя по кадрам, броневик США пытался столкнуть с дороги российскую технику.

Появилось видео инцидента с бронемашинами ВС РФ и США в Сирии

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