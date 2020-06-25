Происшествия
News.ruПоявилось видео инцидента с солдатом перед парадом Победы
Видео, на котором запечатлено, как солдат срочной службы разбивает стёкла машины ФСО на Красной площади в столице, появилось в Сети. На кадрах можно увидеть, как Никита Ерошенко подходит к микроавтобусу и прикладом винтовки Мосина, которая была у него в руках, наносит удары по машине.
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Ему показалось, что его облучают из машины, которая стояла рядом, что за ним следят. Вот он решил разбить стекло этой машины. Он был в исторической части парада, поэтому был вооружен не автоматом, а карабином. Вот нанес два удара по стеклу.
— Владимир Соловьев, российский журналистURA.Ru 24 июня в 17:27
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Названа причина нервного срыва у разбившего машину ФСО солдата на параде Победы
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