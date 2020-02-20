Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиПоявилось видео инцидента с бронемашинами ВС России и США в Сирии

В Сети появилось снятое в Сирии видео, на котором запечатлен инцидент между российскими и американскими военными, запись была выложена в среду в YouTube. В описании ролика указывается, что инцидент произошел в районе города Камышлы на северо-востоке Сирии. Когда именно снято видео, не уточняется.
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Появилось видео инцидента с участием бронемашин России и США в Сирии

РБК21:00

В Сирии военная машина США блокировала проезд российскому «Тигру»

Вести.Ru21:00

Американский броневик не пропустил российский «Тигр» в Сирии

Московский Комсомолец18:47

Американский броневик пытался столкнуть с дороги российский патруль в Сирии

Газета.Ru20:57

Появилось видео инцидента с бронемашинами ВС России и США в Сирии

РИА Новости20:36

Американский броневик попытался опрокинуть «Тигр» в Сирии

Евразия Daily20:58

Американский броневик попытался столкнуть российский «Тигр» с дороги в Сирии

Lenta.ru17:10
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Экономика

ПФР пояснил изменения в получении пенсий на банковскую карту

Если пенсионер хочет получать пенсию на карту, то это должна быть карта "Мир", подчеркнули в ПФР.
РИА Новости 09:34
Происшествия

В Магадане самолет Ан-2 упал во время взлета

В Магадане в четверг самолет Ан-2 при взлете не смог набрать высоту и совершил экстренную посадку на аэродроме, сообщает ТАСС со ссылкой на областное управление МЧС.
Российская газета 19:56
Происшествия

Не менее восьми человек погибли при стрельбе в немецком городе Ханау

Не менее восьми человек погибли, еще пятеро пострадали при стрельбе в немецком городе Ханау (земля Гессен) с населением около 100 тыс. человек, сообщает Bild.
Интерфакс 18:08
Политика

Мадуро объявил о реформе нефтедобывающей отрасли для защиты от санкций

«Конституционным и президентским указом объявляю чрезвычайную ситуацию в нефтедобывающей промышленности с целью принятия срочных и необходимых мер для обеспечения энергетической безопасности страны и защиты промышленности от империалистической агрессии», — приводит РИА Новости слова Мадуро на встрече с работниками нефтедобывающей отрасли.
RT на русском 19:03
Политика

Госдума регламентирует работу депутатов «в местах для размышления»

Оживление в зале вызвала дискуссия по вопросу информирования депутатов Госдумы о происходящем в зале пленарных заседаний «в местах для размышления», передает корреспондент ИА REGNUM 19 февраля.
REGNUM 04:27
Футбол

«Ливерпуль» проиграл «Атлетико» в матче Лиги чемпионов

«Ливерпуль» уступил «Атлетико» в первой игре 1\8 финала ЛЧ.
Vprognoze.ru вчера в 21:29
Происшествия

Тело погибшего в Чите кадета нашли на железнодорожных путях

Тело курсанта кадетской общеобразовательной школы-интерната Забайкальского края, о смерти которого ZabNews стало известно 19 февраля, нашли на железнодорожных путях.
Zabnews.ru 19:10
Биатлон

Тренер сборной России: Логинова беспокоит колено

По словам Хованцева, колено Александр травмировал еще летом.
Российская газета 10:39
Общество

Путин ответил на вопрос пенсионерки о жизни на 10 800 рублей в месяц

РИА Новости 06:49
Происшествия

Здоровые пассажиры Diamond Princess начали покидать судно

Пассажиры круизного судна Diamond Princess, у которых не было выявлено заражение коронавирусом, начали покидать лайнер, сообщает NHK.
Коммерсантъ вчера в 21:45
Политика

Путин заявил об отсутствии у нового правительства времени на раскачку

Президент России Владимир Путин заявил ТАСС, что у нового правительства не будет времени на раскачку, поскольку они все «в теме».
Известия 18:39
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова родила сына Джигану

Супруга рэп-исполнителя Джигана Оксана Самойлова подарила музыканту четвертого ребенка.
VSE42.RU вчера в 21:03
Общество

Названа дата выхода принца Гарри и Меган Маркл из королевской семьи

Сообщается также, что после 31 марта принц Гарри сохранит ряд воинских званий, однако он не сможет использовать свое военное положение в течение 12-месячного испытательного периода, пишет "Интерфакс".
Российская газета 20:04
Происшествия

В Приамурье госпитализировали двух водителей, возивших грузы из Китая

Двух приамурских водителей, перевозивших грузы из Китая по временному транспортному коридору, госпитализировали в Благовещенске с повышенной температурой и признаками респираторной инфекции, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе правительства Амурской области.
РИА Новости 20:50
Политика

Путин освободил Суркова от должности помощника президента

Об уходе Суркова с государственной службы стало известно еще 25 января.
ТагилСити.ру 01:29
Общество

В США разработают новую МБР за 13 млрд долларов

Американская компания получит 13 млрд долларов на разработку ракеты на замену МБР Minuteman III, которая стояла на вооружении с 1970 года.
Piter.tv 12:26
Общество

Суд в США продлил запрет для Telegram на продажу токенов Gram

Федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк в ходе рассмотрения иска Комиссии по ценным бумагам и биржам США к Telegram продлил временный запрет на продажу цифровых токенов Gram, передает ТАСС.
Rambler News Service 14:21
Происшествия

Хабаровчанина осудили за планы устроить теракт в своей бывшей школе

РИА Новости 20:18
Армия и оружие

Эрдоган пригрозил новой операцией в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военная операция в сирийском Идлибе является вопросом времени, передает турецкий телеканал NTV.
РБК 04:53
Здоровье

Диетологи из Германии назвали эффективные способы похудения

Медицинские специалисты из Германии перечислили эффективные методы похудения.
OAnews вчера в 02:27
Экономика

Кудрин уточнил объем неисполненных расходов бюджета за 2019 год

По словам Кудрина, в Счетной палате ожидают, что правительство Михаила Мишустина в апреле представит Госдуме отчет о причинах рекордно низкого исполнения федерального бюджета за 2019 год и найдет виновных.
РИА Новости 17:28
Кино

Режиссер «Сватов» заявил, что седьмой сезон сериала станет последним

Режиссер комедийного сериала "Сваты" Андрей Яковлев в одном из интервью заявил, что седьмой сезон, скорее всего, станет последним.
Piter.tv 01:51
Здоровье

Число жертв коронавируса в Китае превысило две тысячи

Число зараженных новым коронавирусом в китайской провинции Хубэй в центральной части Китая превысило 61,6 тысячи человек.
Политика Сегодня вчера в 20:08
Общество

В России запретили ввоз мясных деликатесов из Китая

Россельхознадзор запретил ввоз на территорию России посылок с животноводческой продукцией из Китая.
Известия 16:05
Происшествия

Бывший полицейский признался, что подбросил Голунову наркотики

Бывший полицейский Денис Коновалов, обвиняемый по делу Ивана Голунова, признался, что подбросил журналисту наркотики, и сказал, что сделал это по указанию своего начальника Игоря Ляховца.
Ведомости 08:56
Экономика

Цены на квартиры в новостройках установили новый рекорд

По данным исследования федерального портала "Мир квартир", с 2014 по 2019 год средняя стоимость квартир в новых домах в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Сочи и Перми увеличилась на 38,6% — до 107,3 тыс. рублей за 1 кв. м. Таким образом в России установились самые высокие цены на квартиры в новостройках за последние шесть лет.
Известия вчера в 18:49
Экономика

Сбербанк заработает на искусственном интеллекте 450 млрд рублей

В дорожной карте развития сквозной цифровой технологии в России до 2024 г. предполагается, что Сбербанк с помощью искусственного интеллекта заработает 448 млрд руб. Этот документ был подготовлен Сбербанком совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), с копией дорожной карты ознакомились "Ведомости".
Ведомости 16:58
Общество

На Алтае из-за метелей перекрыли трассы

По данным синоптиков, 19 и 20 февраля в Алтайском крае ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, местами порывы до 25 метров в секунду, мокрый снег, гололед, продолжительные метели.
Российская газета 07:03
Автоспорт

По итогам первого дня тестов Ф1 Mercedes на секунду опередила Ferrari

Третьим день завершил Серхио Перес на Racing Point – новая машина команды Лоуренса Стролла так сильно напоминает чемпионскую W10 2019 года, что в паддоке уже пошли шутки о трех первых позициях Mercedes.
Motorsport.com Россия 12:36
Общество

В Совфеде ответили Якубовичу на жалобы о пенсии

Известия 14:54
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