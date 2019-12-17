В Нижнем Новгороде проходит один из этапов полевых испытаний боевой машины 2С38 с кодовым названием «Деривация». «Звезда» впервые демонстрирует уникальные кадры военной новинки.

с чего всё началось

Телеканал «Звезда» опубликовал видео одного из этапов полевых испытаний новейшей боевой машины 2С38 с кодовым названием «Деривация», который проходит в Нижнем Новгороде. Боевая машина имеет 57-мм пушку высокой баллистики и повышенную точность стрельбы.

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