Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомПоявилось видео испытаний боевой машины «Деривация»

Телеканал «Звезда» опубликовал видео одного из этапов полевых испытаний новейшей боевой машины 2С38 с кодовым названием «Деривация», который проходит в Нижнем Новгороде. Боевая машина имеет 57-мм пушку высокой баллистики и повышенную точность стрельбы.
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с чего всё началось

Опубликованы уникальные кадры испытания новейшей боевой машины «Деривация»

В Нижнем Новгороде проходит один из этапов полевых испытаний боевой машины 2С38 с кодовым названием «Деривация». «Звезда» впервые демонстрирует уникальные кадры военной новинки.
ТК Звездавчера в 16:05

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В Нижнем Новгороде испытали ЗРК «Деривация»

Newsroom2411:16

Испытания новейшей боевой машины проходят в Нижнем Новгороде

Время Н09:42

Опубликованы уникальные кадры испытания новейшей боевой машины «Деривация»

ТК Звездавчера в 16:05

Опубликовано видео испытаний новейшей боевой машины «Деривация»

РИА Новости06:22

Испытания зенитного комплекса «Деривация» впервые показали на видео

Российская газета04:08

Опубликованы первые кадры полевого испытания «Деривации» зимой

Телеканал 360°вчера в 23:22

Видео дня: испытания новейшей боевой машины прошли в Нижнем Новгороде

Нижегородская Правда09:09
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Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 13:38, Ашберн
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