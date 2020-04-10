Армия и оружие

Российская газетаРоссийская газетаПоявилось видео испытаний украинской ракеты «Нептун»

На Украине прошли очередные испытания противокорабельной ракеты Р-360 комплекса "Нептун". Пуск ракеты проводился на полигоне Алибей в Одесской области.
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с чего всё началось
Консалтинговое агентство Defense Express выложило
 на YouTube ролик, в котором показано попадание новой украинской крылатой противокорабельной ракеты Р-360 комплекса ЖК-360МЦ «Нептун» в морскую цель.
Lenta.ruвчера в 23:30

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Украина показала испытания крылатой ракеты, «угрожающей» Крымскому мосту

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Украина показала испытания ракеты Р-360. Ею угрожали уничтожить Крымский мост

Телеканал 360°02:51
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Автоматически обработано 7137 источников, обновлено в 06:35, Ашберн
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Минздрав назвал соль одним из средств профилактики коронавируса

Одним из способов профилактики заражения коронавирусом, рекомендованным Министерством здравоохранения для групп риска, является промывка слизистых оболочек носа раствором поваренной соли.
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Роскосмос за 6 млрд рублей создаст двигатель для аналога ракеты Маска

Роскосмос планирует за 6 млрд рублей к 2025 году завершить создание метанового двигателя для использования в многоразовых космических ракетах-носителях, следует из материалов на сайте госзакупок.
Взгляд.ру 05:18
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Экс-депутату Рады предъявили обвинение в умышленном убийстве

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В Китае нашли уникальный скелет динозавра, жившего 100 млн лет назад

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Врио главы Коми поменял министра здравоохранения

Сыктывкар, 10 апреля 2020, 13:03 — REGNUM Освободившуюся вчера должность министра здравоохранения Коми заняла Виктория Филин.
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Общество

Китай исключил собак из списка съедобных животных

Минсельхоз Китая исключил собак из списка животных, мясо которых разрешается употреблять в пищу.
Московский Комсомолец 05:03
Общество

В России составлен первый протокол за нарушение социальной дистанции

Москва, 10 апреля 2020, 12:33 — REGNUM Первый протокол за нарушение социальной дистанции составлен в России.
REGNUM 05:33
Общество

Власти сообщили о работающих на пределе московских больницах

Число случаев госпитализации в Москве за последние дни резко увеличилось, больницы и скорая работают на пределе.
Lenta.ru 06:04
Происшествия

В Москве больного коронавирусом поймали за рулем

Как сообщает пресс-служба департамента транспорта, нарушитель карантина попался на пересечении Щелковского шоссе и МКАД.
Российская газета 04:51
Происшествия

В Уфе заподозрили коронавирус у 170 врачей и пациентов больницы

Уфа, 10 апреля 2020, 13:10 — REGNUM 170 результатов тестов, взятых у врачей и пациентов закрытой на карантин республиканской клинической больницы (РКБ) в Уфе, подлежат повторной проверке и уже направлены в Роспотребнадзор для объективной оценки и подтверждения результатов.
REGNUM 06:10
Экономика

Рынок труда РФ ищет стратегии адаптации к карантину

Рынок труда РФ ищет стратегии адаптации к карантину Российский рынок труда начинает испытывать на себе последствия режима нерабочих дней, введенного до конца апреля.
Коммерсантъ вчера в 18:11
Политика

США призвали Россию принять меры против «Русского имперского движения»

США считают, что российские власти должны принять дополнительные меры для борьбы с ультранационалистической организацией «Русское имперское движение» (РИД), заявил координатор Госдепа по вопросам борьбы с терроризмом Натан Сейлс.
Коммерсантъ вчера в 19:59
Экономика

Правительство купило Сбербанк у ЦБ

О выкупе правительством контрольного пакета Сбербанка (50% плюс 1 акция, 52,6% голосов) у регулятора было объявлено в феврале.
Ведомости 05:00
Происшествия

В Серпухове пресечена деятельность наркодельцов с Украины

Полиция Подмосковья задержала троих подозреваемых в производстве наркотиков, все эти люди — граждане Украины, их взяли с поличным.
Вести.Ru 00:48
Политика

Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России

Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Lenta.ru вчера в 17:26
Экономика

Аналитики прогнозируют восстановление экономики России к 2023 году

Аналитики прогнозируют уменьшение экономики на 10,2% в 2020 году, при этом возвращение на докризисный уровень после окончания пандемии затянется до середины 2023 года, отмечается в отчете.
Газета.Ru 02:43
Общество

Собянин объявил о жестких штрафах для нарушающих карантин водителей

С 10 апреля в Москве будут штрафовать всех нарушителей карантина, которые будут ездить по Москве на личных автомобилях, рассказал в интервью «РИА Новости» мэр города Сергей Собянин.
Ведомости вчера в 12:06
Экономика

Сбербанк отметил увеличение расходов россиян на алкоголь

Обо всем говорится в исследовании Сбербанка. В период с 30 марта по 5 апреля предпочтения россиян очень изменились.
Gazeta.SPb 08 апреля в 15:03
Общество

За сутки количество случаев коронавируса в России выросло на 1786

"За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 - 1786 в 57 регионах", - говорится в сообщении оперштаба в пятницу.
Интерфакс 03:37
Общество

Тепло придет в Россию в середине апреля

Тепло придет в Россию в середине апреля Жители Центральной России дождутся тепла в середине апреля.
Экспресс газета 05:10
Общество

Минобрнауки сообщило о готовности вузов к сдаче летней сессии онлайн

Министр отметил, что для сдачи летней сессии можно использовать технологии, которые уже освоены в области дистанционного обучения.
Известия 05:46
Здоровье

Роспотребнадзор поддержал рекомендации ВОЗ о ношении масок

Москва, 10 апреля 2020, 09:34 — REGNUM Использование медицинской маски оправдано в качестве одной из мер для ограничения распространения нового коронавируса.
REGNUM 02:34
Политика

В Польше вспоминают жертв авиакатастрофы под Смоленском

В Варшаве у памятников погибшему в авиакатастрофе президенту Польши Леху Качиньскому и жертвам крушения, возведенным на площади маршала Юзефа Пилсудского, официальные лица, сохраняя дистанцию, небольшими группами возлагают цветы и зажигают свечи.
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Муцениеце пожаловалась на побои от Прилучного

Актриса Агата Муцениеце в Instagram пожаловалась на супруга Павла Прилучного.
Газета.Ru 06:05
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Черышев рассказал, как нарушил карантин в Испании

Полузащитник сборной России и «Валенсии» Денис Черышев рассказал о ситуации с коронавирусом в Испании.
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Общество

Школьники 1-8 классов в России могут досрочно закончить учебный год

Учебный год может, при необходимости, досрочно завершиться для школьников 1-8 классов.
Zabnews.ru 08 апреля в 21:02
Общество

В России ограничили продажу пива

В российских регионах в рамках борьбы с пандемией коронавируса ограничили продажу разливного пива.
Lenta.ru 03:22
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В Ульяновской области 34 человека заразила медсестра, побывавшая в ОАЭ

В Ульяновской области медсестра, которая вернулась из ОАЭ и не сообщила о своей поездке, заразила 34 человека коронавирусной инфекцией.
Газета.Ru 05:21
Общество

Правительство утвердило правила возврата денег туристам

Правила возврата денег разработаны «в целях оказания поддержки туроператорам в сфере выездного туризма в связи со сложной экономической ситуацией, обусловленной распространением новой коронавирусной инфекции, а также защиты прав потребителей турпродукта».
News.ru 04:24
Общество

Собянин: часть россиян посчитали призыв не летать в Куршевель издевкой

По последним данным, в России более 10,1 тысячи подтвержденных случаев COVID-19, умерли 76 человек.
РИА Новости 02:58
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