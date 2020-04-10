Армия и оружие
Российская газетаПоявилось видео испытаний украинской ракеты «Нептун»
На Украине прошли очередные испытания противокорабельной ракеты Р-360 комплекса "Нептун". Пуск ракеты проводился на полигоне Алибей в Одесской области.
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с чего всё началось
Консалтинговое агентство Defense Express выложило на YouTube ролик, в котором показано попадание новой украинской крылатой противокорабельной ракеты Р-360 комплекса ЖК-360МЦ «Нептун» в морскую цель.Lenta.ruвчера в 23:30
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Роскосмос планирует за 6 млрд рублей к 2025 году завершить создание метанового двигателя для использования в многоразовых космических ракетах-носителях, следует из материалов на сайте госзакупок.
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Экс-депутату Рады предъявили обвинение в умышленном убийстве
Экс-депутату Верховной Рады Украины Татьяне Черновол предъявили обвинение в умышленном убийстве.
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В Китае нашли уникальный скелет динозавра, жившего 100 млн лет назад
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Врио главы Коми поменял министра здравоохранения
Сыктывкар, 10 апреля 2020, 13:03 — REGNUM Освободившуюся вчера должность министра здравоохранения Коми заняла Виктория Филин.
Общество
Китай исключил собак из списка съедобных животных
Минсельхоз Китая исключил собак из списка животных, мясо которых разрешается употреблять в пищу.
Общество
В России составлен первый протокол за нарушение социальной дистанции
Москва, 10 апреля 2020, 12:33 — REGNUM Первый протокол за нарушение социальной дистанции составлен в России.
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Число случаев госпитализации в Москве за последние дни резко увеличилось, больницы и скорая работают на пределе.
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В Москве больного коронавирусом поймали за рулем
Как сообщает пресс-служба департамента транспорта, нарушитель карантина попался на пересечении Щелковского шоссе и МКАД.
Происшествия
В Уфе заподозрили коронавирус у 170 врачей и пациентов больницы
Уфа, 10 апреля 2020, 13:10 — REGNUM 170 результатов тестов, взятых у врачей и пациентов закрытой на карантин республиканской клинической больницы (РКБ) в Уфе, подлежат повторной проверке и уже направлены в Роспотребнадзор для объективной оценки и подтверждения результатов.
Экономика
Рынок труда РФ ищет стратегии адаптации к карантину
Рынок труда РФ ищет стратегии адаптации к карантину Российский рынок труда начинает испытывать на себе последствия режима нерабочих дней, введенного до конца апреля.
Политика
США призвали Россию принять меры против «Русского имперского движения»
США считают, что российские власти должны принять дополнительные меры для борьбы с ультранационалистической организацией «Русское имперское движение» (РИД), заявил координатор Госдепа по вопросам борьбы с терроризмом Натан Сейлс.
Экономика
Правительство купило Сбербанк у ЦБ
О выкупе правительством контрольного пакета Сбербанка (50% плюс 1 акция, 52,6% голосов) у регулятора было объявлено в феврале.
Происшествия
В Серпухове пресечена деятельность наркодельцов с Украины
Полиция Подмосковья задержала троих подозреваемых в производстве наркотиков, все эти люди — граждане Украины, их взяли с поличным.
Политика
Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России
Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Экономика
Аналитики прогнозируют восстановление экономики России к 2023 году
Аналитики прогнозируют уменьшение экономики на 10,2% в 2020 году, при этом возвращение на докризисный уровень после окончания пандемии затянется до середины 2023 года, отмечается в отчете.
Общество
Собянин объявил о жестких штрафах для нарушающих карантин водителей
С 10 апреля в Москве будут штрафовать всех нарушителей карантина, которые будут ездить по Москве на личных автомобилях, рассказал в интервью «РИА Новости» мэр города Сергей Собянин.
Экономика
Сбербанк отметил увеличение расходов россиян на алкоголь
Обо всем говорится в исследовании Сбербанка. В период с 30 марта по 5 апреля предпочтения россиян очень изменились.
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За сутки количество случаев коронавируса в России выросло на 1786
"За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 - 1786 в 57 регионах", - говорится в сообщении оперштаба в пятницу.
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Тепло придет в Россию в середине апреля
Тепло придет в Россию в середине апреля Жители Центральной России дождутся тепла в середине апреля.
Общество
Минобрнауки сообщило о готовности вузов к сдаче летней сессии онлайн
Министр отметил, что для сдачи летней сессии можно использовать технологии, которые уже освоены в области дистанционного обучения.
Здоровье
Роспотребнадзор поддержал рекомендации ВОЗ о ношении масок
Москва, 10 апреля 2020, 09:34 — REGNUM Использование медицинской маски оправдано в качестве одной из мер для ограничения распространения нового коронавируса.
Политика
В Польше вспоминают жертв авиакатастрофы под Смоленском
В Варшаве у памятников погибшему в авиакатастрофе президенту Польши Леху Качиньскому и жертвам крушения, возведенным на площади маршала Юзефа Пилсудского, официальные лица, сохраняя дистанцию, небольшими группами возлагают цветы и зажигают свечи.
Шоу-бизнес
Муцениеце пожаловалась на побои от Прилучного
Актриса Агата Муцениеце в Instagram пожаловалась на супруга Павла Прилучного.
Футбол
Черышев рассказал, как нарушил карантин в Испании
Полузащитник сборной России и «Валенсии» Денис Черышев рассказал о ситуации с коронавирусом в Испании.
Общество
Школьники 1-8 классов в России могут досрочно закончить учебный год
Учебный год может, при необходимости, досрочно завершиться для школьников 1-8 классов.
Общество
В России ограничили продажу пива
В российских регионах в рамках борьбы с пандемией коронавируса ограничили продажу разливного пива.
Происшествия
В Ульяновской области 34 человека заразила медсестра, побывавшая в ОАЭ
В Ульяновской области медсестра, которая вернулась из ОАЭ и не сообщила о своей поездке, заразила 34 человека коронавирусной инфекцией.
Общество
Правительство утвердило правила возврата денег туристам
Правила возврата денег разработаны «в целях оказания поддержки туроператорам в сфере выездного туризма в связи со сложной экономической ситуацией, обусловленной распространением новой коронавирусной инфекции, а также защиты прав потребителей турпродукта».
Общество
Собянин: часть россиян посчитали призыв не летать в Куршевель издевкой
По последним данным, в России более 10,1 тысячи подтвержденных случаев COVID-19, умерли 76 человек.