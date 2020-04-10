с чего всё началось

На Украине прошли очередные испытания противокорабельной ракеты Р-360 комплекса "Нептун". Пуск ракеты проводился на полигоне Алибей в Одесской области.

Здоровье Минздрав назвал соль одним из средств профилактики коронавируса Одним из способов профилактики заражения коронавирусом, рекомендованным Министерством здравоохранения для групп риска, является промывка слизистых оболочек носа раствором поваренной соли.

Общество Роскосмос за 6 млрд рублей создаст двигатель для аналога ракеты Маска Роскосмос планирует за 6 млрд рублей к 2025 году завершить создание метанового двигателя для использования в многоразовых космических ракетах-носителях, следует из материалов на сайте госзакупок.

Происшествия В Уфе заподозрили коронавирус у 170 врачей и пациентов больницы Уфа, 10 апреля 2020, 13:10 — REGNUM 170 результатов тестов, взятых у врачей и пациентов закрытой на карантин республиканской клинической больницы (РКБ) в Уфе, подлежат повторной проверке и уже направлены в Роспотребнадзор для объективной оценки и подтверждения результатов.

Экономика Рынок труда РФ ищет стратегии адаптации к карантину Рынок труда РФ ищет стратегии адаптации к карантину Российский рынок труда начинает испытывать на себе последствия режима нерабочих дней, введенного до конца апреля.

Политика США призвали Россию принять меры против «Русского имперского движения» США считают, что российские власти должны принять дополнительные меры для борьбы с ультранационалистической организацией «Русское имперское движение» (РИД), заявил координатор Госдепа по вопросам борьбы с терроризмом Натан Сейлс.

Экономика Правительство купило Сбербанк у ЦБ О выкупе правительством контрольного пакета Сбербанка (50% плюс 1 акция, 52,6% голосов) у регулятора было объявлено в феврале.

Происшествия В Серпухове пресечена деятельность наркодельцов с Украины Полиция Подмосковья задержала троих подозреваемых в производстве наркотиков, все эти люди — граждане Украины, их взяли с поличным.

Политика Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.

Экономика Аналитики прогнозируют восстановление экономики России к 2023 году Аналитики прогнозируют уменьшение экономики на 10,2% в 2020 году, при этом возвращение на докризисный уровень после окончания пандемии затянется до середины 2023 года, отмечается в отчете.

Общество Собянин объявил о жестких штрафах для нарушающих карантин водителей С 10 апреля в Москве будут штрафовать всех нарушителей карантина, которые будут ездить по Москве на личных автомобилях, рассказал в интервью «РИА Новости» мэр города Сергей Собянин.

Экономика Сбербанк отметил увеличение расходов россиян на алкоголь Обо всем говорится в исследовании Сбербанка. В период с 30 марта по 5 апреля предпочтения россиян очень изменились.

Общество Тепло придет в Россию в середине апреля Тепло придет в Россию в середине апреля Жители Центральной России дождутся тепла в середине апреля.

Здоровье Роспотребнадзор поддержал рекомендации ВОЗ о ношении масок Москва, 10 апреля 2020, 09:34 — REGNUM Использование медицинской маски оправдано в качестве одной из мер для ограничения распространения нового коронавируса.

Политика В Польше вспоминают жертв авиакатастрофы под Смоленском В Варшаве у памятников погибшему в авиакатастрофе президенту Польши Леху Качиньскому и жертвам крушения, возведенным на площади маршала Юзефа Пилсудского, официальные лица, сохраняя дистанцию, небольшими группами возлагают цветы и зажигают свечи.

Общество В России ограничили продажу пива В российских регионах в рамках борьбы с пандемией коронавируса ограничили продажу разливного пива.