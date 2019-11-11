с чего всё началось

В Сети появились видеозаписи, на которых видно, как доцент Олег Соколов покупал пилу и скотч в магазине для расчленения 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко. Запись опубликовал Следственный комитет РФ.

Появилось видео из квартиры доцента, обвиняемого в убийстве аспирантки

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