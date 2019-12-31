Происшествия

Lenta.ruLenta.ruПоявилось видео издевательств над заключенными в кемеровском СИЗО

Издевательства над заключенными в СИЗО-4 в Кемеровской области попали на видео. Кадры опубликованы на YouTube-канале Gulag.net. На видео видно, как сотрудники изолятора перед обыском камеры выводят заключенных, кричат, оскорбляют их, бьют по голове и спине.
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Во ФСИН прокомментировали видео применения силы в кемеровском СИЗО

РИА Новости08:26

Видео избиения заключенных в СИЗО Кузбасса появилось в сети

Комсомольская правда - Кемерово05:28

Gulagu.net опубликовал видео издевательств над заключенными в кемеровском СИЗО

Дождь05:46

Виновных в применении силы в СИЗО в Кузбассе привлекли к ответственности

ТАСС07:42

В СМИ появилось видео жестокого обращения с заключёнными в Кузбассе

News.ru03:38

В Сети появилось видео избиения заключённых в кузбасском СИЗО

Газета Кемерова03:22

Издевательства над заключенными в Кузбассе попали на видео

Тайга.инфовчера в 23:33
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Наталья Водянова выходит замуж за миллиардера Антуана Арно

КП - Нижний Новгород вчера в 04:04
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Борющийся с раком российский врач-онколог написал прощальное письмо

Lenta.ru 07:52
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Поиграв с собственным воображением, дизайнеры «Колёса.ру» примерили «Логану» новый практичный кузов «лифтбек».
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Ливан получил ордер Интерпола на арест Карлоса Гона

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Сборная России вышла в полуфинал молодежного чемпионата мира по хоккею, который проходит в Чехии.
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Политика

В «Нафтогазе» ответили на критику из-за газового контракта с Россией

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко ответил тем, кто недоволен газовым соглашением с Россией.
Известия 09:06
Происшествия

Мать похищенной в Москве девочки захотели лишить родительских прав

Следственный комитет по городу Москве направил в компетентные органы документы для рассмотрения вопроса о лишении или ограничении родительских прав матери девочки, которую похитили в новогоднюю ночь.
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Transfermarkt: Фернандо возвращается в «Спартак» из аренды в Китае

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Средний размер страховой пенсии неработающих пенсионеров в 2020 году составит 16,5 тыс. руб. По предварительным данным, индексация пенсий коснется более 32 млн пенсионеров, говорится в сообщении на сайте Пенсионного фонда России (ПФР).
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Бюджет на 2019 год составлялся из расчета 28,2 гривен за доллар, но в течение года курс изменился до 26,4 за доллар, а 30 декабря упал до 23,8. Такое значительное изменение курса привело к дефициту бюджета Украины в 1,6 млрд долларов.
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Политика

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Украина «ещё не созрела» для возвращения к прямым поставкам газа из России, заявил украинский вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.
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Помпео отложил визиты на Украину и в Белоруссию из-за ситуации в Ираке

Государственный секретарь США Майк Помпео отложил визиты на Украину, в Белоруссию, Казахстан, Узбекистан и на Кипр из-за нападения на посольство Соединённых Штатов в Багдаде.
RT на русском вчера в 13:19
Общество

Мир растет и теплеет. Экономические итоги 2019 года

Нобелевскую премию присудили борьбе с бедностью Нобелевскую премию по экономике в 2019 году получили исследователи Абхиджит Банерджи и Эстер Дюфло из Массачусетского технологического института и Майкл Кремер из Гарвардского университета.
Плюс один +1 31.12.19 в 02:56
Политика

Генпрокуратура Украины прекратила свое существование

Генеральная прокуратура Украины прекратила свое существование и стала Офисом генерального прокурора. Об этом сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости 05:51
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Телескоп HabEx хотят отправить на поиски «второй Земли» в 2030-х годах

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Тело 17-летнего подростка, пропавшего в новогоднюю ночь в Омской области, нашли в полукилометре от села, он замерз насмерть, сообщает в четверг следственное управление СК России по региону.
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Авто

АвтоВАЗ повысил цены на все Lada

Сегодня, 1 января 2020 года, «АвтоВАЗ» повысил рекомендованные розничные цены на весь модельный ряд LADA на 5 – 23 тыс. рублей.
Автоновости дня вчера в 04:32
Финансы

Как изменились курсы основных валют по отношению к сому за 2019 год

За 2019 год сом укрепил позиции по отношению к доллару, евро и юаню, но ослаб относительно рубля, фунта и тенге.
Sputnik Кыргызстан вчера в 22:52
Армия и оружие

Иран заявил о попытках США сорвать учения с Россией и Китаем

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Политика

Главный раввин Польши ответил на слова Путина об антисемитской свинье

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Газета.Ru вчера в 02:33
Футбол

Четыре футболиста РПЛ вошли в топ-50 молодых игроков по версии УЕФА

Четыре футболиста Российской премьер-лиги (РПЛ) вошли в топ-50 молодых игроков по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), сообщает ТАСС.
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Новогодняя серия «Простоквашино» набрала миллион просмотров

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Шоу-бизнес

Волочкова в голом виде обратилась к желчным хейтерам

Балерина и популярная героиня новостей шоу-бизнеса Анастасия Волочкова снова привлекла внимание своих подписчиков излюбленным способом - сделав фото в обнаженном виде.
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