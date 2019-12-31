Издевательства над заключенными в СИЗО-4 в Кемеровской области попали на видео. Кадры опубликованы на YouTube-канале Gulag.net. На видео видно, как сотрудники изолятора перед обыском камеры выводят заключенных, кричат, оскорбляют их, бьют по голове и спине.

Появилось видео издевательств над заключенными в кемеровском СИЗО

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