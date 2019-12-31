Происшествия
Lenta.ruПоявилось видео издевательств над заключенными в кемеровском СИЗО
Издевательства над заключенными в СИЗО-4 в Кемеровской области попали на видео. Кадры опубликованы на YouTube-канале Gulag.net. На видео видно, как сотрудники изолятора перед обыском камеры выводят заключенных, кричат, оскорбляют их, бьют по голове и спине.
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Шоу-бизнес
Наталья Водянова выходит замуж за миллиардера Антуана Арно
Авто
В Сети показали лифтбек Renault Logan
Поиграв с собственным воображением, дизайнеры «Колёса.ру» примерили «Логану» новый практичный кузов «лифтбек».
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала грудь после удаления имплантов
Лера Кудрявцева опубликовала первое видео после операции, и поклонники знаменитости отмечают, что грудь у нее существенно уменьшилась.
Общество
В России вступили в силу поправки в ПДД
В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения.
Общество
Ливан получил ордер Интерпола на арест Карлоса Гона
Власти Ливана получили ордер, выданный Интерполом, на арест бывшего главы Renault—Nissan—Mitsubishi Карлоса Гона, сообщил Reuters.
Хоккей
Россия обыграла Швейцарию в четвертьфинале молодежного ЧМ по хоккею
Сборная России вышла в полуфинал молодежного чемпионата мира по хоккею, который проходит в Чехии.
Общество
Москвич выиграл в лотерею один миллиард рублей
Экономика
Агаларов назвал низкие пенсии и зарплаты россиян преградой росту ВВП
Агаларов отметил, что и зарплаты у россиян невысокие.
Политика
В «Нафтогазе» ответили на критику из-за газового контракта с Россией
Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко ответил тем, кто недоволен газовым соглашением с Россией.
Происшествия
Мать похищенной в Москве девочки захотели лишить родительских прав
Следственный комитет по городу Москве направил в компетентные органы документы для рассмотрения вопроса о лишении или ограничении родительских прав матери девочки, которую похитили в новогоднюю ночь.
Футбол
Transfermarkt: Фернандо возвращается в «Спартак» из аренды в Китае
Экономика
Пенсионный фонд напомнил об индексации пенсий с 1 января
Средний размер страховой пенсии неработающих пенсионеров в 2020 году составит 16,5 тыс. руб. По предварительным данным, индексация пенсий коснется более 32 млн пенсионеров, говорится в сообщении на сайте Пенсионного фонда России (ПФР).
Экономика
Bloomberg: укрепление гривны стало «головной болью» бюджета Украины
Бюджет на 2019 год составлялся из расчета 28,2 гривен за доллар, но в течение года курс изменился до 26,4 за доллар, а 30 декабря упал до 23,8. Такое значительное изменение курса привело к дефициту бюджета Украины в 1,6 млрд долларов.
Политика
Бельгийский суд приостановил дело об экстрадиции Пучдемона и Комина
Бельгийский суд принял решение приостановить дело об экстрадиции каталонских политиков Карлеса Пучдемона и Тони Комина, международные и европейских ордера на арест которых были выданы испанским судьей, сообщил сам Пучдемон в Twitter.
Политика
В Киеве заявили о неготовности к прямым поставкам газа из России
Украина «ещё не созрела» для возвращения к прямым поставкам газа из России, заявил украинский вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.
Политика
Помпео отложил визиты на Украину и в Белоруссию из-за ситуации в Ираке
Государственный секретарь США Майк Помпео отложил визиты на Украину, в Белоруссию, Казахстан, Узбекистан и на Кипр из-за нападения на посольство Соединённых Штатов в Багдаде.
Общество
Мир растет и теплеет. Экономические итоги 2019 года
Нобелевскую премию присудили борьбе с бедностью Нобелевскую премию по экономике в 2019 году получили исследователи Абхиджит Банерджи и Эстер Дюфло из Массачусетского технологического института и Майкл Кремер из Гарвардского университета.
Политика
Генпрокуратура Украины прекратила свое существование
Генеральная прокуратура Украины прекратила свое существование и стала Офисом генерального прокурора. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Космос
Телескоп HabEx хотят отправить на поиски «второй Земли» в 2030-х годах
Происшествия
В Омской области подросток насмерть замерз в новогоднюю ночь
Тело 17-летнего подростка, пропавшего в новогоднюю ночь в Омской области, нашли в полукилометре от села, он замерз насмерть, сообщает в четверг следственное управление СК России по региону.
Авто
АвтоВАЗ повысил цены на все Lada
Сегодня, 1 января 2020 года, «АвтоВАЗ» повысил рекомендованные розничные цены на весь модельный ряд LADA на 5 – 23 тыс. рублей.
Финансы
Как изменились курсы основных валют по отношению к сому за 2019 год
За 2019 год сом укрепил позиции по отношению к доллару, евро и юаню, но ослаб относительно рубля, фунта и тенге.
Армия и оружие
Иран заявил о попытках США сорвать учения с Россией и Китаем
Политика
Главный раввин Польши ответил на слова Путина об антисемитской свинье
Председатель Союза еврейских общин в Польше Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин республики Михаил Шудрих ответили на слова президента России Владимира Путина о главе польской дипмиссии в нацистской Германии Юзефе Липском.
Футбол
Четыре футболиста РПЛ вошли в топ-50 молодых игроков по версии УЕФА
Четыре футболиста Российской премьер-лиги (РПЛ) вошли в топ-50 молодых игроков по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), сообщает ТАСС.
Шоу-бизнес
Александр Петров признался в любви Стасе Милославской
Актёр Александр Петров признался в любви Стасе Милославской в комментарии к фото в социальной сети Instagram.
Происшествия
В Германии пожар в зоопарке уничтожил вольер с обезьянами
Пожар вспыхнул в канун Нового года в зоопарке в немецком городе Крефельд, все обитавшие в вольере с обезьянами животные мертвы, сообщили в зоопарке.
Шоу-бизнес
Волочкова в голом виде обратилась к желчным хейтерам
Балерина и популярная героиня новостей шоу-бизнеса Анастасия Волочкова снова привлекла внимание своих подписчиков излюбленным способом - сделав фото в обнаженном виде.