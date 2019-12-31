Происшествия
Lenta.ruПоявилось видео издевательств над заключенными в кемеровском СИЗО
Издевательства над заключенными в СИЗО-4 в Кемеровской области попали на видео. Кадры опубликованы на YouTube-канале Gulag.net. На видео видно, как сотрудники изолятора перед обыском камеры выводят заключенных, кричат, оскорбляют их, бьют по голове и спине.
Читать в источнике
Оценить151
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 12:45, Ашберн
Общество
В России вступает в силу закон о любительском рыболовстве
Федеральный закон "О рыболовстве", определяющий правила любительского рыболовства на водоемах общего пользования, вступает в силу с 1 января 2020 года.
Экономика
Агаларов раскритиковал низкие зарплаты и пенсии россиян
Президент Crocus Group Араз Агаларов заявил, что из-за низких зарплат и пенсий увеличение ВВП в России становится невозможным.
Музыка
Омский хор записал свою версию песни на тему «Ведьмака»
Ролик выложила на своей странице в «Инстраграме» омская филармония. В записи солирует артист омского хора Валерий Подворный.
Экономика
Укрепление гривны принесло Украине «головную боль»
Укрепление гривны принесло украинским властям «головную боль», пишет Bloomberg.
Гаджеты
Утечка указывает, что i9 10900K будет на 30% быстрее i9 9900K
В этом году ожидается выход нового высокопроизводительного процессора для настольных PC Intel Core i9 10900K.
Происшествия
Мать похищенной в Москве девочки захотели лишить родительских прав
Следственный комитет по городу Москве направил в компетентные органы документы для рассмотрения вопроса о лишении или ограничении родительских прав матери девочки, которую похитили в новогоднюю ночь.
Происшествия
В центре Петербурга горящий мужчина упал с крыши на женщину
Охваченный огнем мужчина упал с крыши трехэтажного дома в центре Петербурга вечером 2 января. Падение пришлось на проходившую мимо женщину.
Футбол
«Рубин» усилился защитником московского «Торпедо»
В составе "автозаводцев" Илья в текущем сезоне принял участие в 22 матчах ФНЛ, в которых забил один гол и сделал пять голевых передач. ❕Илья Самошников — игрок «Рубина»❕ 📌22-летний защитник перешёл в нашу команду из «Торпедо»(Москва).
Хоккей
Россия обыграла Швейцарию в четвертьфинале молодежного ЧМ по хоккею
Политика
Британский журнал назвал Крым российской территорией
Британский журнал для женщин Good Housekeeping назвал Крым российской территорией, сообщила в четверг пресс-служба посольства Украины в Великобритании.
Политика
Парламент Турции разрешил отправить войска в Ливию
Происшествия
Момент авиакатастрофы в Казахстане попал на видео
Момент крушения самолета в Алма-Ате попал на видео, ролик опубликовало издание «Подъем» в своем Telegram-канале.
Энергетика
«Газпром» увеличил в 2019 году добычу газа на 0,5%
По итогам 2019 года объем добычи газа компанией «Газпром» составил 500,3 млрд куб. м, что на 0,5% больше результата 2018 года, заявил председатель правления предприятия Алексей Миллер 2 января журналистам.
Общество
Названы самые безопасные авиакомпании на 2020 год
Портал AirlineRatings составил список наиболее безопасных авиакомпаний мира на 2020 год. Рейтинг возглавил австралийский перевозчик Qantas.
Политика
Послы Израиля и Польши сочли оскорбительным баннер с Бандерой в Киеве
Как сообщалось, в центре Киева вечером 1 января состоялось факельное шествие по случаю 111-летия со дня рождения Бандеры.
Экономика
Сокращен срок владения жильем для его продажи без уплаты НДФЛ
Срок владения единственным жильем, по истечении которого не нужно будет платить налог на доходы физических лиц (НДФЛ), снизился с пяти до трех лет.
Общество
Роспотребнадзор посоветовал не доедать новогодние салаты 2 января
Как сообщили в Роспотребнадзоре, эти блюда не следует оставлять на следующий день после новогоднего застолья и хранить более 18 часов после приготовления.
Энергетика
Россия приблизилась к советскому рекорду по добыче нефти
Прошедший год в энергетическом секторе запомнится не только соглашением ОПЕК+, но и повторением российским нефтяным сектором советского рекорда по добыче нефти.
Общество
Греция, Израиль и Кипр подпишут соглашение о строительстве газопровода
Сегодня вечером министры энергетики Греции, Израиля и Кипра подпишут межгосударственное соглашение о совместной реализации проекта по строительству Восточно-Средиземноморского газопровода (Eastern Mediterranean Pipeline Рrоjест - EastMed).
Кино
В прокат вышел новый фильм Бондарчука «Вторжение»
Армия и оружие
Автоматы нового поколения АК-12 поступят на вооружение танкистов ЗВО
Почти тысяча новейших автоматов Калашникова АК-12 поступит на вооружение танковой армии Западного военного округа (ЗВО) в 2020 году, рассказал командующий Первой танковой армии ЗВО генерал-майор Сергей Кисель.
Происшествия
Второго погибшего нашли на месте пожара в доме в Астрахани
Футбол
Кудряшов после ухода из «Сочи» может вернуться в чемпионат Турции
Защитник сборной России Федор Кудряшов может продолжить карьеру в Турции, сообщает ntvspor.net.
Происшествия
ИГ взяла ответственность за нападение на пост ДПС в Ингушетии
Запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» (ИГ) взяла на себя ответственность за нападение на пост ДПС в Магасе.
Космос
Маск анонсировал запуск Crew Dragon с экипажем к МКС
Первый запуск корабля Crew Dragon, созданного американской компанией SpaceX, к Международной космической станции (МКС) с экипажем на борту состоится не раньше весны 2020 года, заявил основатель и глава компании Илон Маск.
Общество
Москвич выиграл в лотерею один миллиард рублей
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала грудь после удаления имплантов
Лера Кудрявцева опубликовала первое видео после операции, и поклонники знаменитости отмечают, что грудь у нее существенно уменьшилась.