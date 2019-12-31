Происшествия

Lenta.ruLenta.ruПоявилось видео издевательств над заключенными в кемеровском СИЗО

Издевательства над заключенными в СИЗО-4 в Кемеровской области попали на видео. Кадры опубликованы на YouTube-канале Gulag.net. На видео видно, как сотрудники изолятора перед обыском камеры выводят заключенных, кричат, оскорбляют их, бьют по голове и спине.
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ФСИН прокомментировала издевательства над заключенными в Кузбассе

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ФСИН отреагировала на видео с избиением заключённых

News.ru11:13

Gulagu.net опубликовал видео издевательств над заключенными в кемеровском СИЗО

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Во ФСИН прокомментировали видео применения силы в кемеровском СИЗО

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В Сети появилось видео избиения заключённых в кузбасском СИЗО

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