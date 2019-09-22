Происшествия
РИА НовостиПоявилось видео крушения боевых машин ВДВ
В Сети появилось видеозапись, на которой запечатлен момент падения двух боевых машин ВДВ при десантировании во время учений "Центр-2019". Инцидент произошел в Оренбургской области. Технику десантировали из самолетов Ил, однако два парашюта не раскрылись.
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Обнародована видеозапись падения машин ВДВ при десантировании под Оренбургом
Московский Комсомолец16:27
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Феттель выиграл Гран-при Сингапура
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Первый снег выпал в регионах ЦФО
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Коммерсантъ 11:12
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Российские инспекторы проследят за учениями НАТО в Латвии
Российские инспекторы посетят учебные районы и полигоны, получат брифинги о находящихся в указанном районе формированиях и воинских частях и проводимой военной деятельности, включая совместное учение "Серебряная стрела 2019" сухопутных войск Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Чехии, Словакии, Черногории, Албании, Испании, Италии и Канады.
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Наташа Королева в белом тюрбане прогулялась по пляжу в Израиле
На кадрах в «сториз» Королева предстала в белом банном халате и тюрбане из обмотанного вокруг головы полотенца.
Телепрограмма 09:09
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Больше всего денег россияне тратят на покупку средств по уходу за волосами: по данным GfK, на эту категорию приходится около четверти всех расходов на косметику и парфюмерию.
Ведомости вчера в 09:35
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Гибкая сигмоидоскопия обследует слизистую кишечника
Процедура помогает изучить и подтвердить или опровергнуть патологии кишечника, которые могут быть связаны с этими симптомами.
Pravda.Ru 08:03
Общество
Boeing 737 MAX перевозят в пустыни на хранение
Сингапурский авиаперевозчик SilkAir заключил соглашение с компанией AРAS, которая специализируется на хранении и консервации авиационной техники, о передаче ей шести самолетов Boeing 737 MAX.
BFM.ru вчера в 02:56
Политика
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Газета.Ru 10:16
Космос
Ученые NASA: Древняя Венера могла быть обитаема
Новые технологии компьютерного моделирования навели ученых на мысли о том, что планета Венера всего 700 миллионов лет тому назад могла быть обитаемой.
Дни24 12:09
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Банки начнут оценивать клиентов по кредитам их родственников
Российские банки могут начать оценивать заемщиков по кредитной истории их родственников.
Ведомости 20 сентября в 05:40
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Отобраны места для забора грунта с Бенну
Американские эксперты рассказали, что им удалось отобрать четыре возможных места для забора грунта с астероида Бенну.
Rusargument 18:17
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Huawei готова добавить сервисы от Google в Mate 30 Pro за одну ночь
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Discover24 06:13
Спорт
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Online47.ru 16:05
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Украинская делегация отказалась участвовать в сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.
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Правительство России одобрило законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 130 руб. с 1 января 2020 года.
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Американская актриса Деми Мур в своей книге «Наизнанку» рассказала об опыте группового секса во время ее брака с артистом Эштоном Кутчером.
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Армия и оружие
В США назвали худший самолет Второй мировой войны
Германский одноместный ракетный истребитель-перехватчик Ba 349 Natter вертикального взлета, предназначенный для противовоздушной обороны (ПВО), является худшим самолетом Второй мировой войны, пишет Air & Space.
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