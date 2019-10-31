Армия и оружие

Lenta.ruLenta.ruПоявилось видео ликвидации аль-Багдади

Пентагон опубликовал видео операции по ликвидации главаря террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади. Кадры доступны в Twitter-аккаунте центрального командования вооруженных сил США.
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Как убивали аль-Багдади. Видео

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