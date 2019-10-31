Армия и оружие

Lenta.ruLenta.ruПоявилось видео ликвидации аль-Багдади

По словам генерала, на видео заметно, как «боевики открывают огонь по американским силам, ведущим наступление с воздуха». Президент США Дональд Трамп заявил о ликвидации аль-Багдади 27 октября. В операции был задействован армейский спецназ США.
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