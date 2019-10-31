Армия и оружие

Lenta.ruLenta.ruПоявилось видео ликвидации аль-Багдади

По словам генерала, на видео заметно, как «боевики открывают огонь по американским силам, ведущим наступление с воздуха». Президент США Дональд Трамп заявил о ликвидации аль-Багдади 27 октября. В операции был задействован армейский спецназ США.
Читать в источнике
Комментировать12

Подробнее о событии

США показали кадры штурма дома главаря ИГ*

РЕН ТВ18:17

В Пентагоне заявили, что США уничтожили в ходе рейда против аль-Багдади шесть членов ИГ

ТАСС18:06

Пентагон раскрыл детали уничтожения лидера ИГ* аль-Багдади

РИА Новости17:32

Пентагон уничтожил шесть террористов при штурме дома аль-Багдади

Российская газета18:50

Обнародованы подробности ликвидации лидера ИГ

Lenta.ru18:47

Военные США показали видео штурма дома аль-Багдади

Известия17:45

Пентагон: анализ ДНК подтвердил личность главы ИГ

RT на русском19:04
Показать все источники
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 20:15, Ашберн
Космос

Обнаружена новая карликовая планета в Солнечной системе

Газета.Ru 28 октября в 13:18
Шоу-бизнес

Муж Вележевой рассказал об инциденте в самолете

Известия 12:20
Технологии

Одноразовую посуду из крахмала создали в России

Aobe.ru вчера в 14:42
Игры

Sony PlayStation 4 стала второй самой продаваемой консолью в мире

PlayStation 4 заняла второе место среди самых продаваемых консолей в истории видеоигр.
REGNUM 05:42
Происшествия

СК предупредил россиян о новом виде телефонного мошенничества

Следственный комитет в среду предупредил россиян об участившихся случаях телефонного мошенничества, когда аферисты выдают себя за следователей.
РИА Новости 10:56
Шоу-бизнес

Яна Рудковская займется проблемой суррогатного материнства

Яна Рудковская призналась, что сама проходит через проблемы в связи с суррогатным материнством, поэтому намеревается преодолеть их с помощью шоу.
Дни24 14:07
Футбол

Киевское «Динамо» выбило «Шахтёр» из Кубка Украины

В матче 1/8 финала Кубка Украины киевское «Динамо» обыграло донецкий «Шахтёр» со счётом 2:1 и вышло в четвертьфинал.
Чемпионат 16:16
Армия и оружие

В Норвегии прокомментировали сообщения об операции российских подлодок

РИА Новости 19:44
Армия и оружие

Подлодка «Князь Владимир» провела пуск «Булавы» во время испытаний

Пуск баллистической ракеты "Булава" впервые был проведен атомной подлодкой "Князь Владимир" проекта 955А ("Борей-А"), во время проведения ходовых испытаний субмарины.
Капитал страны 00:47
Экономика

Духов не хватит: парфюмеры готовятся снизить импорт в Россию

Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов сказал «Известиям», что контролирующие органы не поддерживают появления исключений из правил для импортируемых духов и туалетной воды (в части возможности их маркировки на территории РФ на складе компании уже после выпуска во внутренний оборот).
Известия 17:01
Армия и оружие

На территории Сирии «потерялась» колонна армии США

Военное обозрение 07:43
Общество

Счетная палата обнаружила вывод денег на господдержку кино в офшоры

Счетная палата проанализировала пять реестров таких документов и выяснила, что получатели субсидий перечисляют бюджетные деньги на счета кинокомпаний, не обязанных предоставлять отчет.
РБК 17:00
Происшествия

Замглавы крымского минздрава совершил смертельное ДТП в Подмосковье

Известия 18:43
Общество

Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2»

Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2», проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
РБК 14:04
Политика

Венгрия наложила вето на декларацию НАТО по Украине

У Венгрии "не было другого выбора, кроме как наложить вето на заявление", заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, поскольку "интересы венгра - достаточная причина для нас, чтобы защищать его".
Российская газета 10:17
Политика

Президент Чили отменил саммит АТЭС

Президент Чили Себастьян Пиньера заявил, что принял решение отменить организацию саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), запланированного на ноябрь в Сантьяго, и конференцию ООН по климату в декабре из-за ситуации с протестами в стране.
ТАСС 10:37
Шоу-бизнес

Максим Фадеев расторг контракты со всеми артистами своего лейбла

BFM.ru 10:37
Футбол

Маркизио прокомментировал нападение грабителей на его семью

Бывший полузащитник "Ювентуса", "Зенита" и сборной Италии Клаудио Маркизио прокомментировал нападение на его семью со стороны вооруженных преступников.
Soccer.ru 13:38
Политика

Анкара осудила решение конгресса США о признании геноцида армян

Палата представителей конгресса США признала геноцид армян. Турция назвала решение законодателей позором и вызвала американского посла.
Газета.Ru 08:39
Здоровье

Во Владивостоке открылся краевой гематологический центр

Краевой гематологический центр, где будет вестись диагностика и лечение пациентов с заболеваниями системы крови, открылся во вторник во Владивостоке на базе краевой клинической больницы № 2. Об этом во вторник сообщила пресс-служба администрации края.
ТАСС вчера в 05:28
Общество

Стал известен состав новой экспедиции на МКС

На Международную космическую станцию (МКС) в апреле отправятся российские космонавты Николай Тихонов и Андрей Бабкин, а также американский астронавт Крис Кэссиди.
Lenta.ru 19:55
Шоу-бизнес

Настя Каменских показала горячее фото в бикини

Украинская поп-певица Настя Каменских снова порадовала своих фанатов откровенной фотографией с отдыха в Мексике.
Московский Комсомолец вчера в 04:37
Единоборства

Ковалев и Альварес проведут бой года. Пропустить невозможно

Поединок в Лас-Вегасе станет решающим в карьере россиянина и мексиканца. Давно в боксе не было боя, которого бы ждали с таким нетерпением.
Спорт-Экспресс 17:10
Общество

Соловьев рассказал о драке в студии

Аргументы недели вчера в 12:54
Политика

В Петербурге показали характеристику КГБ на Путина

РБК 19:45
Политика

В Мозамбике убили пятерых бойцов ЧВК «Вагнер»

Дождь 17:00
Гаджеты

Samsung представила новый концепт складного смартфона

На конференции для разработчиков был показан короткий ролик с новым концептом складного телефона.
Live24 09:40
Политика

Соратник Зеленского попался на переписке с проституткой

Депутат Верховной рады, член пропрезидентской партии "Слуга народа" Богдан Яременко попался на деликатной переписке с проституткой во время работы в сессионном зале парламента.
РИА Новости 18:03
Общество

Сотни москвичей собрались возле «Яндекса» ради бесплатной колонки

Утром 30 октября сотни москвичей пришли к офису компании «Яндекс» для того, чтобы получить бесплатную колонку «Яндекс.Станция Мини».
Мослента 00:47
Технологии

Компания Бекмамбетова научилась синтезировать голоса знаменитостей

Телеканал 360° вчера в 11:53
Как работают Яндекс.Новости?
Война в СирииБольше новостей по теме
Главное