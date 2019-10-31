Армия и оружие
Lenta.ruПоявилось видео ликвидации аль-Багдади
По словам генерала, на видео заметно, как «боевики открывают огонь по американским силам, ведущим наступление с воздуха». Президент США Дональд Трамп заявил о ликвидации аль-Багдади 27 октября. В операции был задействован армейский спецназ США.
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Киевское «Динамо» выбило «Шахтёр» из Кубка Украины
В матче 1/8 финала Кубка Украины киевское «Динамо» обыграло донецкий «Шахтёр» со счётом 2:1 и вышло в четвертьфинал.
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Пуск баллистической ракеты "Булава" впервые был проведен атомной подлодкой "Князь Владимир" проекта 955А ("Борей-А"), во время проведения ходовых испытаний субмарины.
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Духов не хватит: парфюмеры готовятся снизить импорт в Россию
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Счетная палата проанализировала пять реестров таких документов и выяснила, что получатели субсидий перечисляют бюджетные деньги на счета кинокомпаний, не обязанных предоставлять отчет.
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Президент Чили отменил саммит АТЭС
Президент Чили Себастьян Пиньера заявил, что принял решение отменить организацию саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), запланированного на ноябрь в Сантьяго, и конференцию ООН по климату в декабре из-за ситуации с протестами в стране.
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Маркизио прокомментировал нападение грабителей на его семью
Бывший полузащитник "Ювентуса", "Зенита" и сборной Италии Клаудио Маркизио прокомментировал нападение на его семью со стороны вооруженных преступников.
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Анкара осудила решение конгресса США о признании геноцида армян
Палата представителей конгресса США признала геноцид армян. Турция назвала решение законодателей позором и вызвала американского посла.
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Во Владивостоке открылся краевой гематологический центр
Краевой гематологический центр, где будет вестись диагностика и лечение пациентов с заболеваниями системы крови, открылся во вторник во Владивостоке на базе краевой клинической больницы № 2. Об этом во вторник сообщила пресс-служба администрации края.
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Стал известен состав новой экспедиции на МКС
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Украинская поп-певица Настя Каменских снова порадовала своих фанатов откровенной фотографией с отдыха в Мексике.
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Соловьев рассказал о драке в студии
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На конференции для разработчиков был показан короткий ролик с новым концептом складного телефона.
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Соратник Зеленского попался на переписке с проституткой
Депутат Верховной рады, член пропрезидентской партии "Слуга народа" Богдан Яременко попался на деликатной переписке с проституткой во время работы в сессионном зале парламента.
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Сотни москвичей собрались возле «Яндекса» ради бесплатной колонки
Утром 30 октября сотни москвичей пришли к офису компании «Яндекс» для того, чтобы получить бесплатную колонку «Яндекс.Станция Мини».
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