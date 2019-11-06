Лига чемпионов

Газета.RuГазета.RuПоявилось видео момента дня в Лиге чемпионов

Моментом предыдущего игрового дня в Лиге чемпионов назван эпизод с участником матча "Барселона" - "Славия" Артуро Видалем. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Twitter. Чилийский полузащитник каталонского клуба изящно лежа сумел отпасовать на партнера.
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Появилось видео момента дня в Лиге чемпионов

Газета.Ru04:19

Пас футболиста «Барселоны» Видаля головой из положения лёжа признан моментом дня в ЛЧ

RT на русском02:59

Момент дня в Лиге чемпионов: футболист «Барсы» падает на газон, но умудряется сделать пас головой

Sport24.ruвчера в 18:58

Пас Видаля головой, лежа на газоне: момент дня в ЛЧ

Спорт-Экспрессвчера в 19:48

Моментом дня в Лиге чемпионов признан необычный пас в исполнении игрока «Барселоны»

Матч ТВвчера в 19:18

Моментом дня в Лиге чемпионов признан необычный пас в исполнении игрока «Барселоны»

Sportbox.RUвчера в 19:18

Лежачий чудо-пас Видаля - «скилл» дня в Лиге чемпионов (Видео)

Prognozist02:10
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Названы российские регионы с самой высокой аварийностью на дорогах

Как сообщает РБК со ссылкой на совместное исследование, проведенное экспертами Национального рейтингового агентства и РАНХиГС, набольшая аварийность на дорогах оказалась в Чечне и Ингушетии.
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Экспорт автомобилей и компонентов из России к началу традиционно высокого сезона (сентябрь-декабрь) вырос почти на 30%, в основном за счет легкого сегмента, сообщает "Коммерсантъ".
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Против Кличко возбудили уголовное дело о госизмене и хищении средств

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Хавбек английского "Манчестер Сити" Александр Зинченко при помощи одного слова описал завершившего карьеру в сборной защитника петербургского "Зенита" Яргослава Ракицкого.
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Путин проведёт встречу с Токаевым в Омске

Президент России Владимир Путин проведёт встречу с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в Омске на XVI Форуме межрегионального сотрудничества двух стран.
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Стали известны регионы-лидеры России по продажам новых автомобилей

Специалисты аналитического агентства "Автостат" провели исследование, на основании которого составили ТОП-10 регионов-лидеров, где чаще всего приобретают новые авто.
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Накануне стало известно, что 14-летняя дочь Евы Польны и Дениса Клявера, Эвелин, попала в больницу в тяжелом состоянии.
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«Газпром» назвал условие для заключения контракта с Киевом на транзит газа

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После унижения второклассницы в школе Новосибирска запретили чаепития

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Почти 60% россиян выступают за решительные перемены в стране

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Космос

«Вояджер-2» прислал первые данные из межзвёздного пространства

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Российско-турецкий патруль закидали камнями на севере Сирии

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Сериал «Диверсант» продлен на третий сезон

Телесериал "Диверсант" продлен на третий сезон через 12 лет после завершения второго. Премьера новой части запланирована на 2020 год.
Piter.tv вчера в 10:42
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Задержан подозреваемый в убийстве 16-летней школьницы в Адыгее

Следователи из Адыгеи совместно с сотрудниками республиканского МВД России задержали подозреваемого в убийстве 16-летней школьницы.
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Политика

Путин рассказал о не имеющем аналогов в мире российском оружии

Президент России Владимир Путин рассказал, что страна обладает оружием, которое не имеет аналогов в мире, при этом не станет никому им угрожать.
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Политика

Песков прокомментировал слова Путина о бакалавриате и магистратуре

Слова президента РФ Владимира Путина о целесообразности разделения обучения на бакалавриат и магистратуру были ответом на конкретные слова выступавшего на спикера, это не было заявлением в общем контексте, сказал в среду пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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Медведев уволил куратора мусорной реформы в Минприроды

Премьер Дмитрий Медведев снял с должности заместителя министра природных ресурсов и экологии Владимира Логинова, свидетельствует распоряжение правительства.
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Актрису Катрин Денев госпитализировали во Франции

Во Франции госпитализировали актрису Катрин Денев. Об этом 6 ноября сообщила газета Le Parisien.
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Напавшие на погранзаставу в Таджикистане были боевиками ИГ

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Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин вновь приедет в Омск

Рабочая поездка Дмитрий Рогозина в Омск совпадает с проведением в Омске форума межрегиональных отношений, участие в работе которого примут президент России Владимир Путин и глава Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев.
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Первые симптомы рака печени назвали врачи

Врачи перечислили первые симптомы, на которые жалуются пациенты с раком печени, об этом проинформировали медицинские специалисты сотрудники центра Исследования рака (Великобритания).
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Умер критик и литературовед Лев Аннинский

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