Лига чемпионов
Газета.RuПоявилось видео момента дня в Лиге чемпионов
Моментом предыдущего игрового дня в Лиге чемпионов назван эпизод с участником матча "Барселона" - "Славия" Артуро Видалем. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Twitter. Чилийский полузащитник каталонского клуба изящно лежа сумел отпасовать на партнера.
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Моментом дня в Лиге чемпионов признан необычный пас в исполнении игрока «Барселоны»
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