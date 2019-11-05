с чего всё началось

Следственный комитет России опубликовал видео, на котором мужчина заходит в детский сад в Нарьян-Маре, поднимается по лестнице и заходит в комнату, где обвиняемый совершил убийство шестилетнего ребенка. Материалы были опубликованы во вторник, 5 ноября, на официальном канале ведомства на YouTube.

Появилось видео нападения на детский сад в Нарьян-Маре

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