Происшествия

ИзвестияИзвестияПоявилось видео нападения на детский сад в Нарьян-Маре

Следственный комитет России опубликовал видео, на котором мужчина заходит в детский сад в Нарьян-Маре, поднимается по лестнице и заходит в комнату, где обвиняемый совершил убийство шестилетнего ребенка. Материалы были опубликованы во вторник, 5 ноября, на официальном канале ведомства на YouTube.
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с чего всё началось
Следственный комитет России опубликовал на своем YouTube-канале
 видео с камер видеонаблюдения в детском саду «Сказка» в Ненецком автономном округе, где 36-летний неработающий житель Нарьян-Мара убил шестилетнего воспитанника.
Lenta.ru03:36

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Предполагаемому убийце ребенка в детсаду в Нарьян-Маре предъявили обвинение

Ведомости03:48

Предполагаемому убийце ребенка в детском саду в Нарьян-Маре предъвили обвинение

Коммерсантъ03:48

Опубликовано видео нападения на детский сад в Нарьян-Маре

ТАСС03:30

Появилось видео нападения на детский сад в Нарьян-Маре

Известия04:38

Опубликовано видео нападения на детский сад в Нарьян-Маре

РИА Новости04:20

СК показал видео нападения мужчины на детский сад в Нарьян-Маре

RT на русском04:10

Обвиняемый в убийстве ребенка в детском саду Нарьян-Мара признал вину

РБК03:43
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Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 07:42, Ашберн
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Всего от должностей освобождены шесть генералов МЧС, четыре — МВД и один — Следственного комитета.
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Происшествия

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Провели беседу с матерью девочки, чтобы выяснить все обстоятельства. Школа никогда не собирала деньги ни на какие нужды школы.
Газета.Ru 03:48
Происшествия

Дрыманов сообщил о напившихся во время обыска у него сотрудниках ФСБ

Бывший начальник Главного следственного управления СК по Москве Александр Дрыманов заявил в суде, что нарушения, допущенные при обыске у него дома, стали предметом доклада главы Следственного комитета Александра Бастрыкина на имя директора ФСБ Александра Бортникова.
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Политика

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на решение Таллина о недопуске в территориальные воды Эстонии российского судна "Академик Примаков".
Газета.Ru 06:45
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Анджелину Джоли эвакуировали со съемок из-за бомбы

Группу вместе с Джоли в срочном порядке эвакуировали, так как на территории обнаружили неразорвавшуюся бомбу времен Второй мировой войны.
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В японском офисе Microsoft провели в экспериментальном режиме перешли на четырехдневную рабочую неделю.
Piter.tv вчера в 11:36
Недвижимость

Названы регионы с самыми благоприятными условиями по ипотеке

Самые комфортные условия для покупки жилья в ипотеку сложились в Уральском федеральном округе.
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В Кремле прокомментировали срыв разведения сил в Донбассе

Отвод сил в городах Золотое и Петровское В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе.
РИА Новости 06:23
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Диетолог назвала самые вредные сладости

РИА Новости 01:00
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Собянин утвердил названия пяти станций Большой кольцевой линии метро

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил названия 5 пересадочных станций Большой кольцевой линии метро (БКЛ), они получили те же наименования, что и станции радиальных линий, говорится в материалах к заседанию президиума правительства Москвы во вторник.
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Следователи отказались привлекать Максима Галкина и Аллу Пугачеву в качестве свидетелей по делу о подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова в Махачкале летом 2017 года.
Уралинформбюро 01:14
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Дочь экс-солистки группы "Гости из будущего" Евы Польны и бывшего участника дуэта "Чай вдвоём" Дениса Клявера, 14-летняя Эвелин, попала в больницу.
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Почти треть россиян поддержала уголовное дело против ФБК Навального

Около трети россиян поддерживают обыски в региональных структурах Фонда борьбы с коррупцией оппозиционера Алексея Навального и уголовные дела в отношении сотрудников ФБК.
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При получении взятки арестовали первого замглавы Новотроицка

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Москва имеет лучший индекс качества городской среды в России

Москва занимает лучшие позиции по индексу качества городской среды среди других городов России, набрав 276 баллов, свидетельствуют материалы на официальном сайте проекта.
РИА Новости 01:55
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В МИД России прокомментировали строительство новых баз США в Сирии

РИА Новости 04:35
Экономика

Крупнейшие банки отказались принимать маткапитал как взнос по ипотеке

Известия вчера в 18:23
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Экс-начальник московского главка СК РФ Александр Дрыманов утверждает, что передавал своему заму Денису Никандрову не его долю от коррупционных дел, а коньяк.
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