Ранее 19 октября сообщалось, что пьяный мужчина ударил ножом полицейского в подземном переходе возле станции метро «Савеловская». Пострадавший получил ранения в области груди, его поместили в одну из московских клиник. Напавшего на него человека задержали, им оказался мужчина 1991 года рождения.

Появилось видео нападения на полицейского в московском метро

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