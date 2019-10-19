Происшествия
Lenta.ruПоявилось видео нападения на полицейского в московском метро
Ранее 19 октября сообщалось, что пьяный мужчина ударил ножом полицейского в подземном переходе возле станции метро «Савеловская». Пострадавший получил ранения в области груди, его поместили в одну из московских клиник. Напавшего на него человека задержали, им оказался мужчина 1991 года рождения.
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СК возбудил дело после нападения с ножом на полицейского в переходе станции метро «Савеловская»
Агентство Москвавчера в 06:54
СК возбудил дело по факту нападения на полицейского у метро «Савеловская»
Вечерняя Москвавчера в 07:17
Возбуждено дело в отношении мужчины, который зарезал полицейского на «Савеловской»
Москва 24вчера в 06:59
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