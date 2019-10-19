Происшествия
Вести.RuПоявилось видео нападения на сотрудника полиции в московском метро
Момент нападения на полицейского в Москве, произошедший утром в субботу, 19 октября, попал в объектив камеры наблюдения. Как сообщалось ранее, в подуличном переходе станции метро "Савеловская" нетрезвый мужчина 1991 года рождения атаковал сотрудника УВД на Московском метрополитене.
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Общество
Россиян предложили выгонять из дома за избиение родственников
Защитное предписание будет запрещать приближаться к пострадавшему члену семьи ближе чем на 10 метров, а в исключительных случаях — выгонять из дома, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru 10:00
Футбол
Зенит — Ростов 3:0 (Перерыв)
31-летний форвард отпраздновал гол «дэбом». twit text — ФК «Зенит» (@zenit_spb) October 19, 2019 «Дэб» (Dab) – танцевальное движение, когда танцор одновременно роняет голову во время поднятия руки по локоть в жесте, который похож на чихание.
Бомбардир.ру 12:27
Политика
Меркель обсудила с Путиным подготовку к саммиту «нормандской четверки»
Канцлер Германии Ангела Меркель провела в субботу телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, во время которого обсуждались подготовка к скорейшему проведению саммита "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина), вопрос транзита газа через Украину, ситуация в Сирии и Ливии.
ТАСС 11:21
Шоу-бизнес
У Маргариты Симоньян и Тиграна Кеосаяна родилась дочь
Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила об этом в своем Twitter.
Известия 10:12
Футбол
Спартак — Рубин 0:0
RT на русском 11:27
Происшествия
В Москве двое музыкантов насмерть отравились наркотиками
Участники московской рок-группы Zreet Артем Колбасов и Глеб Акимов умерли от передозировки наркотиков. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Lenta.ru 09:05
Здоровье
Минздрав объявил список смертельно опасных прививок
Министерство здравоохранения России составило список прививок, которые могут привести к серьезным осложнениям и даже смерти пациента.
URA.Ru 17 октября в 17:54
Футбол
ЦСКА отправился в Уфу на матч 13 тура чемпионата России
Московский ЦСКА вылетел в Уфу, где завтра проведет матч 13-го тура чемпионата России с одноименной командой.
Bobsoccer 08:59
Культура
Составлен список самых влиятельных людей в Голливуде
Суть событий 16 октября в 15:55
Музыка
Константин Меладзе раскритиковал талантливого участника шоу «Голос»
News.ru вчера в 18:59
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк страдала манией преследования из-за популярности
Как предполагают поклонники, на фоне мании преследования и большой популярности могло быть подорвано здоровье знаменитости.
OAnews 06:01
Политика
Медведев и Вучич принимают участие в параде под Белградом
Премьер-министр России Дмитрий Медведев и президент Сербии Александр Вучич принимают участие в параде военной техники, который приурочен к 75-летию освобождения сербской столицы от нацистов.
RT на русском 07:46
Единоборства
Артур Бетербиев нокаутировал Александра Гвоздика
Российский боксер Артур Бетербиев сломил сопротивление украинца Александра Гвоздика и нокаутировал оппонента в 10-м раунде поединка за титулы IBF и WBC в полутяжелом весе.
Газета.Ru 03:38
Шоу-бизнес
Пугачева объяснила, на кого похож сын Ксении Собчак
Народная артистка СССР Алла Пугачева отреагировала на публикацию в Instagram Ксении Собчак фотографии ее маленького сына Платона.
Московский Комсомолец 09:09
Происшествия
После госпитализации ребёнка в Орловской области завели уголовное дело
Следственные органы Орловской области возбудили уголовное дело по статье «Халатность» в отношении органов профилактики.
News.ru 10:25
Общество
Умер Герой России вице-адмирал Михаил Моцак
В Санкт-Петербурге на 70-м году жизни после продолжительной болезни скончался Герой России вице-адмирал Михаил Моцак.
RT на русском 11:49
Теннис
Скончался бывший теннисист Александр Волков
Бывший советский и российский теннисист Александр Волков скончался в возрасте 52 лет. Об этом сообщил его близкий друг, Евгений Кафельников.
Газета.Ru 08:23
Фигурное катание
Леонова поделилась эмоциями после короткой программы на этапе Гран-при
Российская фигуристка Алена Леонова поделилась эмоциями после короткой программы на этапе Гран-при в Лас-Вегасе.
Газета.Ru 06:29
Здоровье
Названы продукты, которые лучше всего укрепят кости
В теле взрослого здорового человека содержится до 1,3 килограмма кальция, при этом основная часть, за исключением 1%, приходится на зубы и кости.
Московский Комсомолец 08:15
Космос
Найденные на поверхности Марса соленые озера похожи на земные
Американские ученые пришли к выводу, что на поверхности Марса когда-то были соленые озера, подобные земным.
Дни24 08:08
Политика
В Лондоне проходит многотысячный марш протеста против Brexit
В субботу в центре Лондона вышли на улицы десятки тысяч человек в знак протеста против Brexit.
Полит.ру 09:49
Космос
NASA показало «портал в другое измерение»
«Галактика NGC 4380 выглядит как спецэффект из научной фантастики или фантастического фильма, она закручена в спираль словно зияющий портал в другое измерение», – сказано в сообщении.
Forbes 12:40
Шоу-бизнес
Роман Гриценко на первой встрече с Ольгой Бузовой в рамках шоу «План Б» преподнес ей шикарный букет роз
Роман Гриценко на первой встрече с Ольгой Бузовой в рамках шоу "План Б" преподнес ей шикарный букет роз Напомним, что симпатия между Романом Гриценко и Ольгой Бузовой возникла осенью 2017 года на Сейшельских островах, где находится одна из площадок реалити-шоу "Дом-2" "Остров Любви".
Вокруг ТВ 17 октября в 12:00
Авто
Hummer может вернуться на рынок как электромобиль
По предварительным данным, обновленная модель Hummer может появиться на мировом транспортном рынке в 2021 году.
Car.ru 06:10
Кино
Фильм «Однажды в Голливуде» от Тарантино запретили в Китае
МИР 24 вчера в 12:36
Происшествия
В Новосибирске из-за пожара в больнице эвакуировали 160 человек
В городской клинической больнице Новосибирска произошел пожар, говорится на сайте регионального ГУ МЧС.
РБК 12:29