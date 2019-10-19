Происшествия

Вести.RuВести.RuПоявилось видео нападения на сотрудника полиции в московском метро

Момент нападения на полицейского в Москве, произошедший утром в субботу, 19 октября, попал в объектив камеры наблюдения. Как сообщалось ранее, в подуличном переходе станции метро "Савеловская" нетрезвый мужчина 1991 года рождения атаковал сотрудника УВД на Московском метрополитене.
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СК возбудил дело по факту нападения на полицейского у метро «Савеловская»

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