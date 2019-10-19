Происшествия
Вести.RuПоявилось видео нападения на сотрудника полиции в московском метро
Момент нападения на полицейского в Москве, произошедший утром в субботу, 19 октября, попал в объектив камеры наблюдения. Как сообщалось ранее, в подуличном переходе станции метро "Савеловская" нетрезвый мужчина 1991 года рождения атаковал сотрудника УВД на Московском метрополитене.
Читать в источнике
Оценить72
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 08:17, Вашингтон
Происшествия
15 человек погибли после прорыва дамбы в Красноярском крае
Армия и оружие
Российские военные проинспектируют военную инфраструктуру США
EADaily напоминает, выполнение наблюдательных полетов в рамках программы «Открытое небо» содействует большей открытости и транспарентности в военной деятельности государств-участников.
Единоборства
Артур Бетербиев нокаутировал Александра Гвоздика
Российский боксер Артур Бетербиев сломил сопротивление украинца Александра Гвоздика и нокаутировал оппонента в 10-м раунде поединка за титулы IBF и WBC в полутяжелом весе.
Общество
На Украине сократилась численность населения
За первые восемь месяцев 2019 года население Украины сократилось на 177 тысяч человек.
Шоу-бизнес
Маргарита Симоньян вновь стала мамой
Российская журналистка и главред RT Маргарита Симоньян стала мамой. Об этом рассказала ее коллега Тина Канделаки в Telegram.
Футбол
Ахмат — Локомотив 0:2
В результате "Локомотив" уже точно отправится в Италию в звании текущего лидера РПЛ, а Игорю Шалимову и его "Ахмату" предстоит серьезная работа над ошибками.
Происшествия
В Нальчике полицейский погиб после драки с коллегой во время учебы
Два сотрудника полиции подрались во время учебы в институте повышения квалификации МВД России в Нальчике, в результате один из них скончался, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
Общество
Оскорбившего Путина грузинского журналиста допросили в прокуратуре
Бывший журналист грузинского телеканала «Рустави 2» Георгий Габуния, который в эфире оскорбил президента России, дал показания в Генеральной прокуратуре Грузии.
Армия и оружие
В России возобновили работы по созданию ВНЭУ для неатомных субмарин
Футбол
Игроки «Тоттенхэма» винят Почеттино в неудачном старте сезона
Игроки «Тоттенхэм Хотспур» винят главного тренера Маурисио Почеттино в неудачном старте сезона, сообщает Daily Mail.
Экономика
Минфин пока не принял решение о предоставлении Белоруссии кредита
Окончательное решение о предоставлении Белоруссии кредита на 600 миллионов долларов пока не принято.
Политика
Конгрессмены потребовали признать «Азов» террористической организацией
Конгрессмены США во главе с Максом Роузом обратились в Госдепартамент, требуя внести украинский добровольческий полк «Азов» в перечень иностранных террористических организаций.
Футбол
Роналду в Instagram зарабатывает больше, чем в «Ювентусе»
Общество
Росстандарт сообщил об отмене документов на поверку счетчиков
Глава Росстандарта Алексей Абрамов сообщил, что документы на проверку счетчиков заменят записи в специальной базе ведомства.
Шоу-бизнес
Бочкарева ответила на обвинения в пиаре на скандале с наркотиками
Актриса Наталья Бочкарева в шутку назвала гениальными сообщения, что она намеренно устроила скандал с наркотиками ради пиара.
Политика
Захарова оценила стиль письма Трампа Эрдогану
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала стиль письма, которое президент США Дональд Трамп направил своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану.
Футбол
Дуглас Сантос: «К „Ростову“ подходим со всей ответственностью»
Защитник «Зенита» Дуглас Сантос поделился ожиданиями от матча 13-го тура РПЛ с «Ростовом».
Происшествия
В Петербурге обрушился строящийся паркинг
Строящийся паркинг обрушился на площади около 200 квадратных метров в Приморском районе Санкт-Петербурга, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Политика
Украинцев и белорусов признают носителями русского языка без экзамена
В настоящий момент иностранные граждане или лица без гражданства могут быть признаны носителями русского языка, если они или их родственники по прямой восходящей линии постоянно проживают или ранее постоянно проживали на территории Российской Федерации либо на территории, относившейся к Российской империи или СССР, в пределах Государственной границы РФ.
Футбол
«Крылья Советов» обыграли «Оренбург» в молодежном первенстве России
Футболисты самарских "Крыльев Советов" обыграли на выезде "Оренбург" в матче 13-го тура молодежного первенства России.
Технологии
Соцсеть «ВКонтакте» изменит дизайн мобильного приложения
Фигурное катание
Леонова поделилась эмоциями после короткой программы на этапе Гран-при
Российская фигуристка Алена Леонова поделилась эмоциями после короткой программы на этапе Гран-при в Лас-Вегасе.
Здоровье
По три яйца в день разрешил есть доктор Мясников
«Вредно есть больше трех яиц, но не в неделю, а в день», - сказал Мясников.
Гаджеты
Xiaomi готовит новое поколение телевизоров — Mi TV 5
Политика
Минобороны нашло доказательство принадлежности РФ арктического шельфа
По словам Борисова, заявка на установление внешней границы континентального шельфа России в Северном Ледовитом океане была подана в ООН в 2015 году.
Политика
Пушков оценил слова Савченко о вранье Порошенко про Донбасс
Сенатора Алексея Пушкова не удивили слова экс-депутата Рады Надежды Савченко о бывшем главе государства Петре Порошенко.
Спорт
Дело Васильевой. Сборная России лишилась квоты в Кубке мира
Международный союз биатлонистов после дисквалификации россиянки Маргариты Васильевой аннулировал ее результаты в международных соревнованиях начиная с 4 февраля 2019 года.
Космос
К Земле приближается астероид диаметром до 1 км
Астероид диаметром от 400 м до 1 км приблизится к Земле на минимальное расстояние 25 октября.
Футбол
Дзюба и Слуцкий пошутили друг над другом в инстаграме
Форвард Зенита Артем Дзюба и главный тренер Витесса Леонид Слуцкий обменялись шутками в инстаграме.