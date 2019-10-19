Происшествия
Вести.RuПоявилось видео нападения на сотрудника полиции в московском метро
Момент нападения на полицейского в Москве, произошедший утром в субботу, 19 октября, попал в объектив камеры наблюдения. Как сообщалось ранее, в подуличном переходе станции метро "Савеловская" нетрезвый мужчина 1991 года рождения атаковал сотрудника УВД на Московском метрополитене.
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Маргарита Симоньян родила дочку
РИА Новости 09:34
Происшествия
Семерых пропавших после прорыва дамбы в Красноярском крае нашли живыми
Семь человек, ранее считавшихся пропавшими без вести при прорыве дамбы в Красноярском крае, были найдены живыми.
РБК 09:04
Футбол
«Эвертон» на своем поле обыграл «Вест Хэм»
В следующем туре Эвертон в гостях сыграет против Брайтона, а Вест Хэм дома встретится с Шеффилд Юнайтед.
Советский спорт 09:24
Футбол
«Урал» одержал волевую победу над «Тамбовом» в 13-м туре РПЛ
Екатеринбургский «Урал» на выезде одолел «Тамбов» в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
RT на русском 08:55
Гаджеты
Приморцы активно покупают iPhone 11
Каждый двенадцатый смартфон, проданный в сентябре, оказался модели iPhone 11, 11 Pro или 11 Pro Max, сообщает РИА VladNews.Среди городов-поклонников Apple уверенно лидирует Владивосток – практически каждый второй iPhone 2019 года куплен в столице Дальнего Востока.
Владивосток-Новости 16 октября в 19:56
Происшествия
В центре Саратова неизвестный открыл огонь из автомата Калашникова
Неизвестный устроил стрельбу из автомата Калашникова в центре Саратова.
Росбалт 06:58
Технологии
Xiaomi анонсировала глобальный выход MIUI 11 для смартфонов
Территория новостей вчера в 11:45
Политика
Пушков оценил слова Савченко о вранье Порошенко про Донбасс
РИА Новости 07:19
Происшествия
В Нальчике в институте повышения квалификации МВД убили полицейского
Как передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Краснодарского университета МВД РФ, погибший слушатель приехал в Нальчик из Карелии.
Известия 08:56
Авто
Bentley начала производство нового Flying Spur
Известный британский бренд запустил производство седана Bentley Flying Spur нового поколения.
Тарантас Ньюс вчера в 08:45
Происшествия
В Петербурге обрушился строящийся паркинг
Строящийся паркинг обрушился на площади около 200 квадратных метров в Приморском районе Санкт-Петербурга, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
РИА Новости 07:30
Политика
На Украине приняли все законы по амнистии в рамках Минских соглашений
Замглавы МИД Украины Василий Боднар заявил, что Киев уже принял необходимые законы для совершения амнистии в контексте минских соглашений.
Газета.Ru вчера в 05:15
Общество
Умер «знавший правду» о гибели «Курска» вице-адмирал
Умер вице-адмирал в отставке Михаил Моцак, бывший командующий 1-й флотилией атомных субмарин Северного флота и один из руководителей учений, во время которых погибла подводная лодка «Курск».
Lenta.ru 08:16
Космос
Разработанное в Томске нанопокрытие нанесут на стекла иллюминаторов МКС в 2021 г
Ранее сообщалось, что ученые Томского политехнического университета, РКК "Энергия" и Института физики прочности и материаловедения Сибирского отделения Российской академии наук (ИФПМ СО РАН) разработали специальное покрытие для стекол иллюминаторов.
Интерфакс - Россия вчера в 07:41
Общество
Семь российских компаний вошли в рейтинг лучших работодателей Forbes
Возглавляют рейтинг компании из США. Первые пять строчек списка заняли Alphabet, Microsoft, Red Hat, Apple и SAP.
Коммерсантъ вчера в 23:49
Армия и оружие
В США назвали самый опасный военный корабль РФ
По мнению экспертов из США, на корабле развернут больше гиперзвуковых ракет, чем на любом другом военном судне.
Дни24 05:36
Происшествия
Пятилетняя россиянка погибла в Турции
Пятилетняя россиянка погибла в Турции, сообщает РИА Новости. Трагедия произошла в провинции Анталья, расположенной в южной части страны.
Российская газета 06:51
Общество
В Нью-Йорке закроют самую большую тюрьму в мире
Городской совет Нью-Йорка принял решение о закрытии самой крупной тюрьмы в мире Райкерс и строительстве четырех новых тюрем, 18 октября сообщает газета New York Times.
Красная весна вчера в 04:22
Единоборства
Артур Бетербиев нокаутировал Александра Гвоздика
Газета.Ru 03:38
Шоу-бизнес
Светлана Лобода отмечает 37-летие с Тиллем Линдеманном
Певица Светлана Лобода отпраздновала собственное 37-летие в компании известного немецкого музыканта Тилля Линдеманна.
Дни24 вчера в 06:34
Игры
В Call of Duty: Modern Warfare не будет лутбоксов
Cyber.sports.ru 17 октября в 14:42
Теннис
Скончался известный теннисист Александр Волков
На 53-м году жизни скончался известный российский и советский теннисист Александр Волков.
Российская газета 08:52
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Samsung признала проблему разблокировки Galaxy S10 чужим отпечатком
Фото: The Sun Компания пообещала исправить проблему, а пока рекомендует использовать свои аксессуары Недавно 34-летняя Лиза Нейлсон обнаружила, что недавно купленный Galaxy S10 распознает любой отпечаток пальцы как ее, а виной тому стала заказанная на eBay защитная пленка.
IT-World 17 октября в 10:20
Шоу-бизнес
Мать Тимати показала лицо внука от Решетовой
Мать рэпера Тимати Симона Юнусова опубликовала фотографии из роддома, где позавчера у ее сына родился сын.
Московский Комсомолец вчера в 09:04
Общество
Меган Маркл расскажет о трудностях материнства в документальном фильме
В Сети появился трейлер к документальному фильму о герцогине Сассекской Меган Маркл. Об этом сообщает портал Mediaite.
Газета.Ru вчера в 20:57
Футбол
Ибрагимович высказался о потенциальном переходе в «Болонью»
Форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович рассказал, что недавно разговаривал с главным тренером «Болоньи» Синишей Михайловичем, борющимся с лейкемией.
Soccer.ru 04:30
Шоу-бизнес
Мария Порошина показала подросшего сына и дочерей
Отечественная актриса Мария Порошина решила показать своим поклонникам подросшего сына, а также двух дочерей.
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