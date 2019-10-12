Футбол
Sportbox.RUПоявилось видео невероятного промаха в матче ПФЛ
В матче 13-го тура центральной группы ПФЛ между «Сатурном» и клубом «Химик-Арсенал» произошел курьезный эпизод. На первой минуте встречи сразу два футболиста допустили грубейшие ошибки. Голкипер «Сатурна» Арби Межиев выбежал из ворот и промахнулся мимо мяча, пытаясь выбить его.
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Автоматически обработано 7028 источников, обновлено в 17:26, Вашингтон
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Автобус столкнулся с легковым автомобилем в Уфе, в результате ДТП пострадали десять человек.
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