Футбол

Sportbox.RUSportbox.RUПоявилось видео невероятного промаха в матче ПФЛ

В матче 13-го тура центральной группы ПФЛ между «Сатурном» и клубом «Химик-Арсенал» произошел курьезный эпизод. На первой минуте встречи сразу два футболиста допустили грубейшие ошибки. Голкипер «Сатурна» Арби Межиев выбежал из ворот и промахнулся мимо мяча, пытаясь выбить его.
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Появилось видео невероятного промаха в матче ПФЛ

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