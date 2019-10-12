Футбол
Sportbox.RUПоявилось видео невероятного промаха в матче ПФЛ
В матче 13-го тура центральной группы ПФЛ между «Сатурном» и клубом «Химик-Арсенал» произошел курьезный эпизод. На первой минуте встречи сразу два футболиста допустили грубейшие ошибки. Голкипер «Сатурна» Арби Межиев выбежал из ворот и промахнулся мимо мяча, пытаясь выбить его.
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В московском кафе произошла перестрелка
В центре Москвы произошла перестрелка. Инцидент случился около девяти часов вечера в кафе на улице Большая Ордынка.
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Появилось видео избиения звезды «Дома-2» на корпоративе
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Происшествия
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В Японии как минимум четыре человека скончались в результате тайфуна "Хагибис". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
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Опубликовали первые фото Lada Vesta с вариатором
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WP заявил о намеренной турецкой атаке военных США в Сирии
Источники утверждают, что турецкая сторона знала о нахождении американских военных и обстреляла 155-мм снарядами их позиции на границе Сирии и Турции для того, чтобы оттеснить.
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Пожар на складе в Ленинградской области потушен
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Автоспорт
Кубица разбил машину в первом сегменте квалификации к Гран-при Японии
Пилот «Уильямса» Роберт Кубица попал в аварию на первых минутах квалификации к Гран-при Японии. Кубица не успел показать время в сессии.
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МИД Латвии выступил против салюта в Москве в честь освобождения Риги
МИД Латвии выступил против проведения в Москве праздничного салюта, посвященного 75-летию освобождения Риги советскими войсками от немецкой оккупации.
Армия и оружие
Курды заявили об уничтожении 75 турецких солдат
Арабо-курдские «Сирийские демократические силы» (SDF) атаковали турецкую армию в Рас эль-Айне, в результате 75 турецких солдат погибли, семь танков были уничтожены, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Firat.
Футбол
«Зенит» показал тренировку с Кокориным, который работал в общей группе
Происшествия
В Брянске нашли забетонированное тело мужчины
В Брянске обнаружили забетонированное тело мужчины, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.
Армия и оружие
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Наука
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Новые инъекции синтетического гормона положительно повлияли на поражение печени у ВИЧ-инфицированных пациентов.
Наука
В России создан быстрый метод анализа фрагментов ДНК
Исследователи одного из институтов российского РАН создали методику, позволяющую в кратчайшие сроки провести анализ фрагментов ДНК, который необходим врачам для выявления различных инфекций и наследственных заболеваний.
Кино
В США скончался актёр Роберт Форстер
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Важный выбор предстоит сделать Овнам.
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«Джокер» собрал более миллиарда рублей в российском прокате
Сборы американского фильма «Джокер» режиссера Тодда Филлипса в российском прокате превысили один миллиард рублей.
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В Instagram Анастасии Заворотнюк появилось новое фото
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