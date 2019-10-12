В матче 13-го тура центральной группы ПФЛ между «Сатурном» и клубом «Химик-Арсенал» произошел курьезный эпизод. На первой минуте встречи сразу два футболиста допустили грубейшие ошибки. Голкипер «Сатурна» Арби Межиев выбежал из ворот и промахнулся мимо мяча, пытаясь выбить его.

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