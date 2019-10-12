Футбол

ЧемпионатЧемпионатТедеско решил контрактные проблемы с «Шальке» и летит в Москву

Голкипер хозяев Арби Межиев промахнулся по мячу, нападающий Роман Изотов бежал на пустые ворота, но промахнулся из убойной позиции. У "Сатурна" дубль оформил экс-арсеналец Валерий Альшанский (5, 57), у красно-чёрных отличились Роман Изотов (32) и Ярослав Ивакин (90+1).
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Появилось видео невероятного промаха в матче ПФЛ

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Тедеско решил контрактные проблемы с «Шальке» и летит в Москву

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Чудеса ПФЛ: «Сатурн» и «Химик» сотворили самые адские пять секунд в футболе

РИА Новостивчера в 14:13

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Sport24.ruвчера в 13:33

Невероятный промах игрока «Химика» в матче ПФЛ

Metaratingsвчера в 15:02
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Автоматически обработано 7028 источников, обновлено в 07:05, Ашберн
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В российских регионах сократят сотрудников ГИБДД

Штат сотрудников Госавтоинспекции сократят в некоторых российских регионах.
Lenta.ru вчера в 20:26
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Представители украинской диаспоры из восьми стран приезжают в Крым

«В воскресенье в Крым прибывают представители украинской диаспоры из различных стран мира», — цитирует РИА Новости главу украинской общины региона Анастасию Гридчину.
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Вашингтон пока что ограничивается дипломатическими заявлениями и угрозами санкций - однако они будут введены лишь в случае, если турецкие военные начнут на севере Сирии "этнические чистки" или допустят удары против мирного населения, заявили в Госдепе.
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В Чикаго (США) чемпион мира по версии WBA в полутяжелом весе россиянин Дмитрий Бивол провел бой против доминиканца Ленина Кастильо.
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Месси и Агуэро вернутся в сборную Аргентины в ноябре

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Договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) является последним инструментом ограничения гонки вооружений, заявил президент России Владимир Путин.
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Сотни людей пришли проститься с убитой в Саратове девочкой

Сотни людей в Саратове пришли проститься с девятилетней девочкой, которая была найдена убитой, сообщает РИА "Новости".
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Политика

Раскрытые в США шпионы назвали причины промахов российской разведки

Бывшие сотрудники Службы внешней разведки (СВР) Андрей Безруков и Елена Вавилова, которых в 2010 году раскрыли в США, в рамках проекта «Прямая линия» рассказали о причинах участившихся промахов со стороны российской разведки.
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Происшествия

Неизвестные напали на чемпиона мира по карате в Екатеринбурге

Трое мужчин попытались избить чемпиона мира по карате Дениса Кухарева и его коллегу Алексея Коковина в Екатеринбурге.
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Зинченко — о матче с Португалией: Украина — лидер группы. Чего нам бояться?

Матч Украина — Португалия состоится в Киеве на стадионе "НСК Олимпийский" завтра, 14 октября, начало — в 21:45 мск.
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Медведев обыграл Зверева и выиграл турнир в Шанхае

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Российский МИД обвинил США в попытках подорвать работу ООН

Задолженность США перед бюджетом ООН свидетельствует о попытках подорвать работу организации, считают в МИД России.
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За пару долларов можно iPhone XS превратить в iPhone 11 Pro

На видео показано, как благодаря специальной наклейке iPhone XS приобретает вид iPhone 11 Pro.
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Мать подозреваемого в убийстве девочки из Саратова вступилась за сына

Мать подозреваемого в убийстве девятилетней школьницы в Саратове Ольга Туватина рассказала о своем сыне Михаиле.
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Шнуров рассказал о планах после прощальных гастролей «Ленинграда»

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В Instagram Анастасии Заворотнюк появилось новое фото

В официальном аккаунте Анастасии Заворотнюк в Инстаграм появились новые фотографии.
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Два очка Михеева принесли «Торонто» победу над «Детройтом» в матче НХЛ

"Торонто" обыграл "Детройт" со счетом 5:2 в гостевой встрече Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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Задержанную в России израильтянку приговорили к 7,5 года колонии

Гражданка Израиля 25-летняя Наама Иссахар приговорена Химкинским городским судом к 7,5 года колонии общего режима.
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«Джокер» собрал более миллиарда рублей в российском прокате

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Тайфун «Хагибис» вызвал разлив реки Тамагава в Японии

В Японии произошел разлив крупной реки Тамагава, которая проходит через три префектуры, в том числе и через Токио.
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Происшествия

Участницу «Дома-2» избили на корпоративе

Участницу телепроекта "Дом-2" Маргариту Овсянникову избили во время корпоратива. Видео с инцидентом артистка опубликовала в Instagram.
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Екатерина Пальцева и Лилия Аетбаева стали чемпионками мира по боксу

В весовой категории до 51 кг Лилия Аетбаева выиграла золотую медаль, победив в финальном поединке турчанку Бусеназ Чакироглу также раздельным решением судей (4:1). Третье место разделили Пан Чоль Ми (КНДР) и Мэри Ком Хмангте (Индия).
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Тедеско может возглавить «Спартак» уже 13 октября, сообщают СМИ

Немецкий специалист Доменико Тедеско может подписать контракт со "Спартаком" уже 13 октября, сообщает Sport1.de.
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Опрос о месте строительства храма в Екатеринбурге признан состоявшимся

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Условия выплаты пособия по уходу за ребенком могут измениться

Согласно поправкам, получать денежные пособия по уходу за ребенком до полутора лет может лишь тот, кто фактически ухаживает за ним и тратит на это достаточное количество времени, даже если работает неполный рабочий день.
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