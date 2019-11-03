Журналист издания Review Journal Мик Акерс выложил в своем Twitter-аккаунте видеозапись нокаута российского боксера Сергея Ковалева в поединке с мексиканцем Саулем Альваресом. Бой состоялся минувшей ночью на MGM Grand Garden Arena в Нью-Йорке.

Появилось видео нокаута Ковалева в бою против Альвареса

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