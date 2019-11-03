Единоборства
ИзвестияПоявилось видео нокаута в поединке Ковалева и Альвареса
Россиянин потерпел поражение в 11-м раунде и расстался с титулом чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе. По данным ТАСС, несмотря на нокаут от Альвареса, команда Ковалева отказалась от медицинской помощи.
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Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 05:33, Вашингтон
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Для появления на публике певица выбрала очень смелый образ. Она облачилась в латексный комбинезон, шпильки и надела маску кошки.
Телепрограмма вчера в 06:39
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Путин поздравил Градского с юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста России Александра Градского с 70-летним юбилеем и отметил его уникальные вокальные данные, которые позволили вписать яркие страницы в историю отечественной эстрады, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
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В США назвали Россию реальной военной угрозой
Авторы доклада для американского исследовательского института Heritage Foundation заявляют, что Россия остаётся реальной военной угрозой для США и интересов Вашингтона в Европе.
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В офисе Зеленского опровергли информацию о драке Богдана и главы СБУ
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Лента впечатлила Тарантино во всех отношениях с точки зрения чистого кинопроизводства, цитирует режиссёра издание The Deadline.
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Шестилетняя девочка выжила в двух ДТП за день в Кировской области
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Все на концерте прозвучали 17 песен. Отметим, что Земфира довольно редко радует своих поклонников выступлениями и новыми треками.
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Муниципальный совет города Дрездена одобрил резолюцию о "нацистской чрезвычайной ситуации", сообщает CNN.
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Валттери Боттас выиграл квалификацию Гран-при США 2019
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Жители Екатеринбурга митингуют против строительства мусорного полигона
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«Ростов» сделал заявление по ситуации с 13-летним болельщиком клуба
Что касается 13-летнего Тимофея Сидоренко и его родителей, то они всегда наблюдали за ходом игры в гостевом фан-секторе.
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Екатеринбург вошёл в тройку городов России по качеству городской среды
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