Происшествия
REGNUMПоявилось видео обыска у застрелившего в Брянске сотрудников спецсвязи
Видеозапись, на которой зафиксирован обыск жилого помещения сотрудника спецсвязи города Брянск, подозреваемого в убийстве и ограблении своих коллег, была опубликована 21 сентября следственным комитетом.
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с чего всё началось
Как передает сайт Следственного комитета России, 19 сентября, примерно в 22:00, обвиняемый, находясь в Брянском отделе спецсвязи, взял служебное оружие своих коллег.Московский Комсомолец11:50
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В Брянске нашли 7 млн рублей, ради которых убили двух сотрудников Спецсвязи
Городской телеканал (Брянск)12:48
Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 21:22, Вашингтон
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Происшествия
В Рыбинске подросток нашел под мостом изуродованное тело матери
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Анастасия Заворотнюк перенесла вторую операцию
Друг Анастасии Заворотнюк журналист Сергей Майоров рассказал, что актриса перенесла вторую операцию.
РИА Новости 07:48
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Даниил Медведев вышел в финал турнира в Санкт-Петербурге
Россиянин увеличил отрыв в личных встречах игроков - 2:0. В финале турнира St.Petersburg Open Медведев сразится с хорватом Борной Чоричем.
GoTennis.ru 11:20
Происшествия
Отравленный «Новичком» британец решил отсудить у России £1 млн
Британец Чарли Роули, который пострадал от нервно-паралитического вещества в Эймсбери летом прошлого года и потерял свою подругу Дон Стерджесс, нанял адвоката и планирует подать в суд на Россию, потребовав компенсации в размере до 1 млн фунтов стерлингов.
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Происшествия
В Албании из-за землетрясения пострадали 52 человека
По меньшей мере 52 человека пострадали в результате землетрясения с магнитудой 5,8 в столице Албании Тиране.
РБК 14:46
Политика
На Украине пообещали конфисковать купленные россиянами сельхозземли
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Известия вчера в 14:33
Происшествия
Американец погиб, делая предложение девушке
Газета.Ru 10:30
Космос
Создано устройство, заменяющее солнечные батареи ночью
7 регион 19 сентября в 11:57
Общество
Умер владелец отелей Hilton Бэррон Хилтон
Коммерсантъ 17:59
Происшествия
Крупный пожар в ТЦ «Максим» во Владивостоке локализован
Представитель ГУ МЧС Приморского края не подтвердил ТАСС версию со взрывом газового баллона, что, по сообщениям СМИ, могло стать причиной пожара в торговом центре "Максим" во Владивостоке.
ТАСС вчера в 19:47
Здоровье
ВОЗ: новый вирус может убить 80 млн человек за 36 часов
Ученые Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рассказали о новом вирусе, который может убить десятки миллионов человек, об этом 21 сентября сообщается на официальном сайте организации.
REGNUM 14:01
Футбол
«Зенит» разгромил «Рубин» со счетом 5:0 в Петербурге
Домашний матч 10-го тура российской футбольной Премьер-лиги между «Зенитом» и казанским «Рубином» завершился со счетом 5:0 в пользу петербуржцев.
Пятый канал 14:16
Политика
Украина отменила участие в сессии ПАСЕ
Украинская делегация отказалась участвовать в сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.
РИА Новости 04:32
Политика
Порошенко попытался оправдаться за то, что не обменял Сенцова
Бывший президент Украины Петр Порошенко рассказал, что еще в 2014 году обсуждал с главой российского государства Владимиром Путиным вопрос об обмене Олега Сенцова на задержанных российских журналистов, но российский лидер отказался выдавать его из-за предъявленных Сенцову тяжких обвинений - в терроризме.
РИА Новости 15:32
Фигурное катание
Фигуристка Трусова побила два мировых рекорда
21 сентября на предсезонном турнире в Словакии российская фигуристка Александра Трусова на первом для себя международном турнире установила два мировых рекорда.
МонаВиста 10:51
Спорт
Telegraph сообщила об угрозе отстранения России от Олимпиады в Токио
России грозит отстранение от Олимпиады-2020 в Токио в связи с подозрениями в том, что Московская антидопинговая лаборатория подделала данные, прежде чем передать их во Всемирное антидопинговое агентство (WADA).
РБК 17:38
Армия и оружие
NI оценил подлодки «Борей», способные сделать США «необитаемыми»
Ракеты с российских атомных подводных лодок проекта "Борей" способны сделать Америку "необитаемой", даже если другие ядерные силы России будут уничтожены "при первом ударе", пишет американское издание National Interest.
РИА Новости 19:24
Происшествия
Москалькова назвала справедливым решение суда по делу Устинова
Газета.Ru вчера в 07:06
Армия и оружие
Стрельбу из «Змея Горыныча» и «Солнцепека» показали на видео
В сети появилось видео стрельбы самоходных реактивных установок разминирования УР-77 «Метеорит» («Змей Горыныч») и тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек».
Lenta.ru 02:28
Авто
Toyota раскрыла характеристики паркетника Wildlander на базе RAV4
Компания Toyota опубликовала характеристики и комплектации новой версии Toyota RAV4.
Новые автомобили вчера в 23:52
Политика
В МИД Украины объяснили отказ от подписания «формулы Штайнмайера»
Контактная группа на заседании 18 сентября в Минске письменно не согласовала так называемую «формулу Штайнмайера», заявил 20 сентября в интервью «Европейской правде» министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
REGNUM вчера в 07:22
Происшествия
Times узнала о возможном наличии у России компромата на принца Эндрю
Британская разведка MI6 опасается, что Россия могла получить компрометирующую информацию о британском принце Эндрю из-за скандала вокруг американского финансиста Джеффри Эпштейна, которого этим летом обвинили в секс-торговле несовершеннолетними.
РБК 16:23
Авто
Жители Башкирии стали чаще покупать подержанные иномарки
Жители Башкирии чаще покупают подержанные иномарки, чем отечественные автомобили.
UfacityNews.ru 07:59
Культура
Актер Микки Рурк попросил похоронить его на Украине
Американский актер и боксер Микки Рурк попросил, чтобы после смерти его похоронили в украинском селе Загорцы Хмельницкой области.
Газета.Ru вчера в 12:54
Кино
Скончался актер из «Брата» и «Улиц разбитых фонарей» Игорь Шибанов
Экспресс газета вчера в 10:38
Культура
В Петербурге открылась трехмерная панорама «Дорога через войну»
Посмотреть на экспозицию пришли ветераны войны и школьники.
Телеканал Санкт-Петербург 10:19