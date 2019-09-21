Происшествия

REGNUMREGNUMПоявилось видео обыска у застрелившего в Брянске сотрудников спецсвязи

Видеозапись, на которой зафиксирован обыск жилого помещения сотрудника спецсвязи города Брянск, подозреваемого в убийстве и ограблении своих коллег, была опубликована 21 сентября следственным комитетом.
Читать в источнике
Комментировать26
с чего всё началось
Как передает
 сайт Следственного комитета России, 19 сентября, примерно в 22:00, обвиняемый, находясь в Брянском отделе спецсвязи, взял служебное оружие своих коллег.
Московский Комсомолец11:50

Подробнее о событии

СК опубликовал видео обыска у убийцы брянских сотрудников спецсвязи

Брянские новости15:29

Опубликовано видео обысков у сотрудника спецсвязи, застрелившего коллег

РИА Новости14:50

Сотруднику спецсвязи в Брянске предъявили обвинение в убийстве коллег

РБК12:17

В Брянске нашли 7 млн рублей, ради которых убили двух сотрудников Спецсвязи

Городской телеканал (Брянск)12:48

В Брянске убийце сотрудников спецсвязи предъявили обвинение

БрянскToday12:39

Найдены похищенные у сотрудников спецсвязи в Брянске деньги и оружие

RT на русском11:30

Сотруднику спецсвязи в Брянске предъявлено обвинение в убийстве своих коллег

ТАСС11:19
Показать все источники
Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 21:22, Вашингтон
Общество

Герцоги Сассекские улетели в Европу на свадьбу друзей

Газета.Ru вчера в 05:45
Происшествия

В Рыбинске подросток нашел под мостом изуродованное тело матери

В Ярославской области несовершеннолетний подросток обнаружил на улице изуродованное тело матери.
РИА Новости 08:06
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк перенесла вторую операцию

Друг Анастасии Заворотнюк журналист Сергей Майоров рассказал, что актриса перенесла вторую операцию.
РИА Новости 07:48
Теннис

Даниил Медведев вышел в финал турнира в Санкт-Петербурге

Россиянин увеличил отрыв в личных встречах игроков - 2:0. В финале турнира St.Petersburg Open Медведев сразится с хорватом Борной Чоричем.
GoTennis.ru 11:20
Происшествия

Отравленный «Новичком» британец решил отсудить у России £1 млн

Британец Чарли Роули, который пострадал от нервно-паралитического вещества в Эймсбери летом прошлого года и потерял свою подругу Дон Стерджесс, нанял адвоката и планирует подать в суд на Россию, потребовав компенсации в размере до 1 млн фунтов стерлингов.
РБК 19:59
Происшествия

В Албании из-за землетрясения пострадали 52 человека

По меньшей мере 52 человека пострадали в результате землетрясения с магнитудой 5,8 в столице Албании Тиране.
РБК 14:46
Политика

На Украине пообещали конфисковать купленные россиянами сельхозземли

Если гражданин России купит участок, то землю конфискуют, заявил министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства страны Тимофей Милованов, сообщают в пятницу, 20 сентября, «Украинские новости».
Известия вчера в 14:33
Происшествия

Американец погиб, делая предложение девушке

Газета.Ru 10:30
Космос

Создано устройство, заменяющее солнечные батареи ночью

7 регион 19 сентября в 11:57
Общество

Умер владелец отелей Hilton Бэррон Хилтон

Коммерсантъ 17:59
Происшествия

Крупный пожар в ТЦ «Максим» во Владивостоке локализован

Представитель ГУ МЧС Приморского края не подтвердил ТАСС версию со взрывом газового баллона, что, по сообщениям СМИ, могло стать причиной пожара в торговом центре "Максим" во Владивостоке.
ТАСС вчера в 19:47
Здоровье

ВОЗ: новый вирус может убить 80 млн человек за 36 часов

Ученые Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рассказали о новом вирусе, который может убить десятки миллионов человек, об этом 21 сентября сообщается на официальном сайте организации.
REGNUM 14:01
Футбол

«Зенит» разгромил «Рубин» со счетом 5:0 в Петербурге

Домашний матч 10-го тура российской футбольной Премьер-лиги между «Зенитом» и казанским «Рубином» завершился со счетом 5:0 в пользу петербуржцев.
Пятый канал 14:16
Политика

Украина отменила участие в сессии ПАСЕ

Украинская делегация отказалась участвовать в сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.
РИА Новости 04:32
Политика

Порошенко попытался оправдаться за то, что не обменял Сенцова

Бывший президент Украины Петр Порошенко рассказал, что еще в 2014 году обсуждал с главой российского государства Владимиром Путиным вопрос об обмене Олега Сенцова на задержанных российских журналистов, но российский лидер отказался выдавать его из-за предъявленных Сенцову тяжких обвинений - в терроризме.
РИА Новости 15:32
Фигурное катание

Фигуристка Трусова побила два мировых рекорда

21 сентября на предсезонном турнире в Словакии российская фигуристка Александра Трусова на первом для себя международном турнире установила два мировых рекорда.
МонаВиста 10:51
Спорт

Telegraph сообщила об угрозе отстранения России от Олимпиады в Токио

России грозит отстранение от Олимпиады-2020 в Токио в связи с подозрениями в том, что Московская антидопинговая лаборатория подделала данные, прежде чем передать их во Всемирное антидопинговое агентство (WADA).
РБК 17:38
Происшествия

В Петербурге возбудили дело из-за фотографий политиков на кладбище

РБК 14:18
Транспорт

Японского бизнесмена впечатлило развитие транспорта в Москве

РИА Новости 20:45
Армия и оружие

NI оценил подлодки «Борей», способные сделать США «необитаемыми»

Ракеты с российских атомных подводных лодок проекта "Борей" способны сделать Америку "необитаемой", даже если другие ядерные силы России будут уничтожены "при первом ударе", пишет американское издание National Interest.
РИА Новости 19:24
Происшествия

Москалькова назвала справедливым решение суда по делу Устинова

Газета.Ru вчера в 07:06
Армия и оружие

Стрельбу из «Змея Горыныча» и «Солнцепека» показали на видео

В сети появилось видео стрельбы самоходных реактивных установок разминирования УР-77 «Метеорит» («Змей Горыныч») и тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек».
Lenta.ru 02:28
Авто

Toyota раскрыла характеристики паркетника Wildlander на базе RAV4

Компания Toyota опубликовала характеристики и комплектации новой версии Toyota RAV4.
Новые автомобили вчера в 23:52
Политика

В МИД Украины объяснили отказ от подписания «формулы Штайнмайера»

Контактная группа на заседании 18 сентября в Минске письменно не согласовала так называемую «формулу Штайнмайера», заявил 20 сентября в интервью «Европейской правде» министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
REGNUM вчера в 07:22
Происшествия

Times узнала о возможном наличии у России компромата на принца Эндрю

Британская разведка MI6 опасается, что Россия могла получить компрометирующую информацию о британском принце Эндрю из-за скандала вокруг американского финансиста Джеффри Эпштейна, которого этим летом обвинили в секс-торговле несовершеннолетними.
РБК 16:23
Авто

Жители Башкирии стали чаще покупать подержанные иномарки

Жители Башкирии чаще покупают подержанные иномарки, чем отечественные автомобили.
UfacityNews.ru 07:59
Происшествия

Заблокировавшие вагоны с углем во Львовской области избили полицейских

Газета.Ru 16:27
Культура

Актер Микки Рурк попросил похоронить его на Украине

Американский актер и боксер Микки Рурк попросил, чтобы после смерти его похоронили в украинском селе Загорцы Хмельницкой области.
Газета.Ru вчера в 12:54
Кино

Скончался актер из «Брата» и «Улиц разбитых фонарей» Игорь Шибанов

Экспресс газета вчера в 10:38
Культура

В Петербурге открылась трехмерная панорама «Дорога через войну»

Посмотреть на экспозицию пришли ветераны войны и школьники.
Телеканал Санкт-Петербург 10:19
ещё по теме
Главное