Общество
РИА НовостиПоявилось видео операции девочки с «пятном Бэтмена»
В распоряжении Первого канала появилось видео операции американской девочки Луны Феннер, которая прилетела в Краснодар удалять гигантское родимое пятно на все лицо. В результате хирургического вмешательства часть пятна размером примерно с ладонь малышки удалена навсегда.
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Мама Луны Феннер рассказала о следующей операции по удалению родимого пятна
Телеканал 360°вчера в 08:59
Мама девочки с «маской Бэтмена» показала первый результат операции в Краснодаре
Кубань 24вчера в 01:03
Мама девочки с «маской Бэтмена» показала первые результаты лечения в Краснодаре
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Общество
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