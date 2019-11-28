Общество
РИА НовостиПоявилось видео операции девочки с «пятном Бэтмена»
В распоряжении Первого канала появилось видео операции американской девочки Луны Феннер, которая прилетела в Краснодар удалять гигантское родимое пятно на все лицо. В результате хирургического вмешательства часть пятна размером примерно с ладонь малышки удалена навсегда.
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