Армия и оружие
РИА НовостиПоявилось видео операции по уничтожению аль-Багдади
Пентагон обнародовал первые видео и фото операции по ликвидации главаря террористической группировки "Исламское государство"* Абу Бакра аль-Багдади, а также раскрыл ее детали. На коротком видео показано здание, в котором, по утверждению США, находился террорист.
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Политика
Рассекречена характеристика КГБ на Путина
В Центральном государственном архиве историко-политических документов Санкт-Петербурга показали характеристику-рекомендацию Комитета государственной безопасности (КГБ) СССР на Владимира Путина.
Известия 16:01
Авто
Проект УАЗ-3170 обрастает новыми подробностями
Как пишет портал speedme.ru, в рамках презентации внедорожника УАЗ «Патриот» с автоматической коробкой передач представители производителя рассказали, что на данный момент в списке Ульяновского автозавода числится сразу несколько перспективных проектов, намекнув, что модель УАЗ-3170 может в него входить.
Тарантас Ньюс вчера в 02:32
Политика
Болгария отказалась выдать визу российскому военному атташе
Власти Болгарии отказались выдать визу военному атташе в посольстве России в Софии, сообщили СМИ со ссылкой на болгарский МИД.
Взгляд.ру 11:44
Гаджеты
Раскрыты полные характеристики нового смартфона Xiaomi Mi CC9 Pro
Накануне презентации были раскрыты полные характеристики нового смартфона Xiaomi Mi CC9 Pro, который уже появился в базе данных TENAA.
Astera вчера в 09:52
Здоровье
Елена Малышева рассказала, как сама защищается от рака
Экономика сегодня 28 октября в 12:13
Шоу-бизнес
Директор Наргиз ответила на жалобы на концерт в Уссурийске
РИА Новости вчера в 12:35
Здоровье
Губернатор Сахалина в Светлогорске поделился опытом привлечения врачей
Опыт Сахалинской области по привлечению медицинских кадров могут начать применять в других регионах России.
REGNUM 22:34
Общество
Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2»
Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2», проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
РБК 14:04
Кино
Названы лучшие хорроры десятилетия
"Заклятие" Джеймса Вана о расследовании дела об "одержимой" кукле Аннабель назвали лучшим хоррором десятилетия, в тройку лидеров также вошли фильмы "Оно" Андреса Мускетти и "Сплит" М. Найта Шьямалана, свидетельствует статистика проекта "Кино Mail.ru".
РИА Новости 20:31
Космос
Россия вернулась за стол переговоров по окололунной станции
Делегация "Роскосмоса" принимала участие в Международной координационной группе по исследованию космического пространства в октябре в Токио и впервые за долгое время обсуждала с иностранными партнерами проект международной окололунной станции, сообщил РИА Новости официальный представитель "Роскосмоса".
РИА Новости 18:01
Шоу-бизнес
Рики Мартин в четвертый раз стал отцом
Что касается самого артиста, то он стал отцом уже в четвертый раз.
Bimru.ru 03:07
Авто
Первые изображения новой Kia Optima опубликовали в Сети
Главным отличием следующей генерации Optima от актуального поколения станет большая решетка радиатора — то, что китайские покупатели любят видеть на своих машинах.
SpeedMe вчера в 00:46
Футбол
«Зенит» разгромил «Томь» и вышел в четвертьфинал Кубка России
Sportbox.RU 14:50
Общество
Что изменится в жизни россиян с 1 ноября
Переход на суверенный интернет С 1 ноября вступает в силу так называемый закон о суверенном интернете, призванный, как уточняли разработчики инициативы, сформировать на территории страны дублирующую резервную инфраструктуру, которая должна помочь обеспечить бесперебойную работу российского сегмента Сети в случае возможных угроз извне или других нештатных ситуаций.
Известия 17:02
Происшествия
В Японии загорелся древний замок из списка ЮНЕСКО
Замок включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Он был построен около 500 лет назад и признан национальным достоянием Японии в 1933 году.
Телеканал 360° 20:17
Здоровье
Каждая десятая шапка в России несет смертельную опасность
Врач-невролог Дмитрий Разумовский сообщил о том, что каждая десятая шапка в стране может привести к развитию рака.
Первый Тульский 20:41
Политика
Советник Трампа по России покинет пост
Специальный советник президента США по европейским и российским вопросам Тим Моррисон в скором времени покинет свой пост.
Lenta.ru 21:58
Политика
Глава Чехии признал Крым частью Российской Федерации
Сегодня, 30 октября, в ходе торжественного приема в Пражском граде, президент Чехии Милош Земан признал Крым частью Российской Федерации.
Новостной фронт 16:42
Экономика
Арбитражный суд признал банкротом завод «Ангстрем-Т»
Арбитражный суд Москвы по заявлению госкорпорации «ВЭБ.РФ» признал банкротом зеленоградский завод микроэлектроники «Ангстрем-Т», передает «Интерфакс».
Ведомости 28 октября в 04:44
Шоу-бизнес
Лейбл Фадеева расторг контракты со всеми артистами
Телеканал 360° 06:20
Экономика
«Проект» оценил состояние племянника Путина в 1,25 млрд долларов
51-летний Михаил Шеломов, сын двоюродной сестры президента Владимира Путина, владеет состоянием на 1,2 миллиарда долларов, утверждает «Проект».
Дождь 05:24
Шоу-бизнес
Михалкова объяснила свой уход из «Уральских пельменей»
Юлия Михалкова вышла из состава известного юмористического клуба «Уральские пельмени». Звезда объяснила прессе причины своего ухода.
Территория новостей вчера в 15:01
Происшествия
СК предупредил россиян о новом виде телефонного мошенничества
Следственный комитет в среду предупредил россиян об участившихся случаях телефонного мошенничества, когда аферисты выдают себя за следователей.
РИА Новости 10:56
Авто
В России стартовали продажи Toyota RAV4 нового поколения
Сегодня, 30 октября, в России стартовали продажи нового Toyota RAV4.
Автоновости дня 07:38
Гаджеты
Экспертов разочаровали первые тесты APU AMD Ryzen
В интернете появились первые тесты новых процессоров APU AMD Ryzen с кодовым названием Renoir, обозначающим новое поколение.
OAnews 17:00
Экономика
Спрогнозирован рост энерготарифов из-за договора по климату
Ученые считают, что в ближайшем будущем будет рост энерготарифов из-за ратификации российской стороны Парижского соглашения по климату.
Газета.Ru 21:51
Экономика
Имя им — регион: от глав субъектов ждут роста инвестиций
Обсуждался ход выполнения программы по ускорению темпов роста инвестиций в основной капитал и повышению их доли в ВВП до 25%.
Известия 14:10