Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиПоявилось видео операции по уничтожению аль-Багдади

Пентагон обнародовал первые видео и фото операции по ликвидации главаря террористической группировки "Исламское государство"* Абу Бакра аль-Багдади, а также раскрыл ее детали. На коротком видео показано здание, в котором, по утверждению США, находился террорист.
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В Пентагоне сообщили детали уничтожения главаря ИГ

ТАСС18:06

Военные США показали видео штурма дома аль-Багдади

Известия17:45

Обнародованы подробности ликвидации лидера ИГ

Lenta.ru18:47

Пентагон: анализ ДНК подтвердил личность главы ИГ

RT на русском19:04

Пентагон раскрыл детали уничтожения лидера ИГ аль-Багдади

РБК18:21

В ходе рейда против аль-Багдади в общей сложности были уничтожены 6 членов ИГ

BFM.ru18:01

Появилось видео операции по уничтожению аль-Багдади

РИА Новости17:32
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Политика

Рассекречена характеристика КГБ на Путина

В Центральном государственном архиве историко-политических документов Санкт-Петербурга показали характеристику-рекомендацию Комитета государственной безопасности (КГБ) СССР на Владимира Путина.
Известия 16:01
Авто

Проект УАЗ-3170 обрастает новыми подробностями

Как пишет портал speedme.ru, в рамках презентации внедорожника УАЗ «Патриот» с автоматической коробкой передач представители производителя рассказали, что на данный момент в списке Ульяновского автозавода числится сразу несколько перспективных проектов, намекнув, что модель УАЗ-3170 может в него входить.
Тарантас Ньюс вчера в 02:32
Политика

Болгария отказалась выдать визу российскому военному атташе

Власти Болгарии отказались выдать визу военному атташе в посольстве России в Софии, сообщили СМИ со ссылкой на болгарский МИД.
Взгляд.ру 11:44
Гаджеты

Раскрыты полные характеристики нового смартфона Xiaomi Mi CC9 Pro

Накануне презентации были раскрыты полные характеристики нового смартфона Xiaomi Mi CC9 Pro, который уже появился в базе данных TENAA.
Astera вчера в 09:52
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Елена Малышева рассказала, как сама защищается от рака

Экономика сегодня 28 октября в 12:13
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Директор Наргиз ответила на жалобы на концерт в Уссурийске

РИА Новости вчера в 12:35
Здоровье

Губернатор Сахалина в Светлогорске поделился опытом привлечения врачей

Опыт Сахалинской области по привлечению медицинских кадров могут начать применять в других регионах России.
REGNUM 22:34
Общество

Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2»

Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2», проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
РБК 14:04
Кино

Названы лучшие хорроры десятилетия

"Заклятие" Джеймса Вана о расследовании дела об "одержимой" кукле Аннабель назвали лучшим хоррором десятилетия, в тройку лидеров также вошли фильмы "Оно" Андреса Мускетти и "Сплит" М. Найта Шьямалана, свидетельствует статистика проекта "Кино Mail.ru".
РИА Новости 20:31
Космос

Россия вернулась за стол переговоров по окололунной станции

Делегация "Роскосмоса" принимала участие в Международной координационной группе по исследованию космического пространства в октябре в Токио и впервые за долгое время обсуждала с иностранными партнерами проект международной окололунной станции, сообщил РИА Новости официальный представитель "Роскосмоса".
РИА Новости 18:01
Шоу-бизнес

Рики Мартин в четвертый раз стал отцом

Что касается самого артиста, то он стал отцом уже в четвертый раз.
Bimru.ru 03:07
Авто

Первые изображения новой Kia Optima опубликовали в Сети

Главным отличием следующей генерации Optima от актуального поколения станет большая решетка радиатора — то, что китайские покупатели любят видеть на своих машинах.
SpeedMe вчера в 00:46
Футбол

«Зенит» разгромил «Томь» и вышел в четвертьфинал Кубка России

Sportbox.RU 14:50
Общество

Что изменится в жизни россиян с 1 ноября

Переход на суверенный интернет С 1 ноября вступает в силу так называемый закон о суверенном интернете, призванный, как уточняли разработчики инициативы, сформировать на территории страны дублирующую резервную инфраструктуру, которая должна помочь обеспечить бесперебойную работу российского сегмента Сети в случае возможных угроз извне или других нештатных ситуаций.
Известия 17:02
Происшествия

В Японии загорелся древний замок из списка ЮНЕСКО

Замок включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Он был построен около 500 лет назад и признан национальным достоянием Японии в 1933 году.
Телеканал 360° 20:17
Здоровье

Каждая десятая шапка в России несет смертельную опасность

Врач-невролог Дмитрий Разумовский сообщил о том, что каждая десятая шапка в стране может привести к развитию рака.
Первый Тульский 20:41
Политика

Советник Трампа по России покинет пост

Специальный советник президента США по европейским и российским вопросам Тим Моррисон в скором времени покинет свой пост.
Lenta.ru 21:58
Политика

Глава Чехии признал Крым частью Российской Федерации

Сегодня, 30 октября, в ходе торжественного приема в Пражском граде, президент Чехии Милош Земан признал Крым частью Российской Федерации.
Новостной фронт 16:42
Шоу-бизнес

Муж Вележевой рассказал об инциденте в самолете

Известия 12:20
Политика

В Мозамбике убили пятерых бойцов ЧВК «Вагнер»

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Экономика

Арбитражный суд признал банкротом завод «Ангстрем-Т»

Арбитражный суд Москвы по заявлению госкорпорации «ВЭБ.РФ» признал банкротом зеленоградский завод микроэлектроники «Ангстрем-Т», передает «Интерфакс».
Ведомости 28 октября в 04:44
Шоу-бизнес

Лейбл Фадеева расторг контракты со всеми артистами

Телеканал 360° 06:20
Экономика

«Проект» оценил состояние племянника Путина в 1,25 млрд долларов

51-летний Михаил Шеломов, сын двоюродной сестры президента Владимира Путина, владеет состоянием на 1,2 миллиарда долларов, утверждает «Проект».
Дождь 05:24
Шоу-бизнес

Михалкова объяснила свой уход из «Уральских пельменей»

Юлия Михалкова вышла из состава известного юмористического клуба «Уральские пельмени». Звезда объяснила прессе причины своего ухода.
Территория новостей вчера в 15:01
Футбол

Девушка-арбитр показала Кака жёлтую карточку ради селфи с ним

REGNUM 07:07
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СК предупредил россиян о новом виде телефонного мошенничества

Следственный комитет в среду предупредил россиян об участившихся случаях телефонного мошенничества, когда аферисты выдают себя за следователей.
РИА Новости 10:56
Авто

В России стартовали продажи Toyota RAV4 нового поколения

Сегодня, 30 октября, в России стартовали продажи нового Toyota RAV4.
Автоновости дня 07:38
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Экспертов разочаровали первые тесты APU AMD Ryzen

В интернете появились первые тесты новых процессоров APU AMD Ryzen с кодовым названием Renoir, обозначающим новое поколение.
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Экономика

Спрогнозирован рост энерготарифов из-за договора по климату

Ученые считают, что в ближайшем будущем будет рост энерготарифов из-за ратификации российской стороны Парижского соглашения по климату.
Газета.Ru 21:51
Экономика

Имя им — регион: от глав субъектов ждут роста инвестиций

Обсуждался ход выполнения программы по ускорению темпов роста инвестиций в основной капитал и повышению их доли в ВВП до 25%.
Известия 14:10
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