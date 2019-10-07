Видео с отдыха президента России Владимира Путина в сибирской тайге накануне дня рождения опубликовало РИА Новости. На кадрах видно, как глава государства гуляет на природе, любуется пейзажами, а также собирает грибы. В качестве сувенира из тайги он увез найденную шишку.

Отдых Путина в сибирской тайге показали на видео

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