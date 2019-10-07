Политика
Lenta.ruОтдых Путина в сибирской тайге показали на видео
Видео с отдыха президента России Владимира Путина в сибирской тайге накануне дня рождения опубликовало РИА Новости. На кадрах видно, как глава государства гуляет на природе, любуется пейзажами, а также собирает грибы. В качестве сувенира из тайги он увез найденную шишку.
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Армия и оружие
США отказались поддержать турецкую операцию в Сирии
РИА Новости 23:33
Культура
Победителем шоу «Голос.60+» стал шахтер из Донбасса
Победителем второго сезона шоу «Голос.60+» стал шахтер из Донбасса Леонид Сергиенко.
Мойка78 16:30
Политика
В Киеве митингуют против реализации «формулы Штайнмайера»
Порядка десяти тысяч человек провели на площади Независимости в Киеве митинг, призывая власти Украины отказаться от реализации «формулы Штайнмайера», предусматривающей введение особого статуса Донбасса.
RuNews24.ru 11:55
Происшествия
Женщина погибла от нападения медведя в Забайкалье
Женщина погибла после нападения медведя в лесу на территории Хилокского района Забайкальского края.
РБК 22:45
Происшествия
В центре Читы нашли расчлененное тело девушки
Российская газета 08:53
Спорт
Вот это тела! Показываем фото самых красивых девушек и самых мускулистых парней со всей России
В воскресенье, 6 октября, в ДИВСе собралось неприлично много красивых и мускулистых людей — здесь прошли соревнования по бодибилдингу.
Екатеринбург Онлайн 16:41
Шоу-бизнес
Христов выступил с заявлением от имени семьи Заворотнюк
Стас Христов, директор заслуженной артистки России Анастасии Заворотнюк, обратился к общественности с просьбой прекратить спекуляции вокруг здоровья актрисы и верить только официальной информации.
Вести.Ru 13:00
Происшествия
Сбербанк нашел виновного в утечке данных сотрудника
Сотрудник Сбербанка дал признательные показания по делу об утечке данных по кредитным картам клиентов.
РИА Новости вчера в 12:25
Политика
Зеленский захотел вернуться на сцену
Президент Украины Владимир Зеленский надеется вернуться в киностудию «Квартал 95», которую он возглавлял до того, как был избран главой государства.
Lenta.ru 06:22
Происшествия
У берегов Японии столкнулись северокорейское и японское суда
Столкновение северокорейского и японского судов произошло в понедельник у берегов Японии к северу от полуострова Ното, передает телеканал NHK.
РИА Новости 22:45
Культура
Умерла Марина Куклина, актриса из сериала «Возвращение Мухтара»
На 34-м году жизни умерла звезда сериала «Возвращение Мухтара» украинская актриса Марина Куклина.
Комсомольская правда 09:02
Армия и оружие
Американские СМИ сравнили число танков у России и НАТО
Россия владеет самым многочисленным в мире парком бронированных боевых машин, а количество российских танков в совокупности превосходит общее число танков, имеющихся в распоряжении стран-членов НАТО.
РБК 21:50
Политика
ABC: второй разведчик рассказал о деталях разговора Трампа с Зеленским
Второй американский разведчик рассказал генеральному инспектору разведывательного сообщества США Майклу Аткинсону о разговоре президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
ТАСС 09:41
Политика
Американские бизнесмены пытались сменить руководство «Нафтогаза»
Уточняется, что, согласно плану бизнесменов, гендиректор "Нафтогаза" Андрей Коболев должен был быть заменен другим топ-менеджером компании Андреем Фаворовым.
Интерфакс 21:34
Экономика
Россиянам захотели создать условия для накопления второй пенсии
В первую очередь, новшество будет нацелено на то, чтобы мотивировать россиян копить на пенсию самостоятельно, а также создать условия для улучшения работы негосударственных пенсионных фондов (НПФ).
Lenta.ru 21:51
Шоу-бизнес
Кудрявцева ответила на заявление Галкина
Gazeta.SPb 18:27
Происшествия
В МЧС назвали способы отпугивания агрессивных собак
Известия 04 октября в 21:54
Театры
Фестиваль уличных театров пройдет в Южно-Сахалинске
Сахалинцев ждет встреча сразу с тремя уличными театрами: «Небесная карусель» (г. Санкт-Петербург), авторский театр «Эскизы в пространстве» (г. Москва) и театр-лаборатория Елены Порошиной «Команда+» (г. Серпухов).
ДВ-РОСС 21:40
Авто
Эти детали в автомобиле обязательно нужно смазать перед зимой
Может, еще проверяют аккумулятор и заменяют омывающую жидкость. А потом, как только приморозит, у таких водителей начинаются проблемы.
AvtoVolgograda.ru 04 октября в 06:06
Политика
Дипломаты РФ в Нью-Йорке проводят депутата Юмашеву на обратный рейс
Сотрудники российского консульства в Нью-Йорке проводят депутата Госдумы Ингу Юмашеву, которая ранее была допрошена сотрудниками ФБР, на обратный рейс до Москвы.
ТАСС 19:43
Общество
Названы города России, лидирующие по уровню зарплат
Второе место в рейтинге занял Южно-Сахалинск. В этом городе зафиксирована средняя зарплата в размере 90,6 тысячи рублей.
Газета.Ru 18:21
Здоровье
Дергающийся глаз может сигнализировать об инфекции
Причиной может являться неврологическое заболевание или инфекция вроде ОРВИ, гриппа и конъюнктивита.
Политическая Экспертиза 04:14
Волейбол
Российские волейболисты победили египтян на Кубке мира
Весь спорт 02:57
Фигурное катание
На турнире в Японии Трусова опередила Загитову
МонаВиста вчера в 08:49
Общество
Гороскоп на неделю 7 – 13 октября: Рыбы рассеяны, Девы получат деньги
Тельцы в первой половине недели смогут многое сделать для своей семьи и дома.
Амур.инфо 20:00
Авто
Продажи новых легковых автомобилей в России незначительно сократились
В России сократились продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей на 0,2% в сентябре 2019 года.
DP.RU 04 октября в 11:42
Происшествия
Спасенный при ЧП в Магнитогорске ребенок сделал первые шаги
Спасенный из-под завалов обрушившегося дома в Магнитогорске Ваня Фокин начал ходить.
РИА Новости 06:36